Diễn viên Lương Thu Trang xinh đẹp hút mọi ống kính trong nhiệm vụ A80

Giải trí

Lương Thu Trang gây ấn tượng khi tham gia diễu hành cho A80. Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Lương Thu Trang là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành cho A80 lần này. Trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, cô luôn nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường trong buổi hợp luyện diễu hành cho A80.
Trên đường phố, hình ảnh nữ diễn viên trong tà áo dài đỏ truyền thống, mái tóc dài buông xõa tự nhiên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt rạng ngời cùng nụ cười dịu dàng giúp Lương Thu Trang trở thành tâm điểm của ống kính.
Lương Thu Trang được biết đến là một gương mặt tài năng của điện ảnh và truyền hình Việt. Sau khi tốt nghiệp diễn viên loại Giỏi tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô đầu quân vào Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2009.
Diễn viên Lương Thu Trang từng gây ấn tượng qua loạt phim giờ vàng của VTV như Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại…
Trên màn ảnh, nữ diễn viên thường được giao những vai có cá tính mạnh.
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ hơn 10 năm trước, Lương Thu Trang một mình chăm sóc cậu con trai Minh Sơn.
Không ít lần cô trải lòng rằng mình từng "thấy bất lực khi làm mẹ đơn thân", đặc biệt trong giai đoạn con bước vào tuổi dậy thì.
Lương Thu Trang hiện có cuộc sống ổn định và an nhiên ở tuổi 35. Ảnh: FB Lương Thu Trang
