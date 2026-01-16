Nội soi cầm máu thành công cho người bệnh xuất huyết tiêu hóa

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên đã nội soi can thiệp cầm máu thành công cho một bệnh nhân bị viêm loét dạ dày đang chảy máu, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp liên khoa trong công tác cấp cứu, điều trị.

Bệnh nhân là ông N.H.T, sinh năm 1964, trú tại khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, được đưa vào viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài từ sáng, kèm theo đi ngoài phân lỏng màu đen, lẫn ít máu – dấu hiệu điển hình của xuất huyết tiêu hóa. Trước khi nhập viện, bệnh nhân chưa được xử trí y tế.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử xuất huyết dạ dày cách đây 5 năm, đồng thời mắc tăng huyết áp nhưng chưa điều trị thường xuyên.

Đây là những yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng chảy máu tái phát và gây khó khăn trong quá trình điều trị nếu không được can thiệp kịp thời và đúng phương pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám, đánh giá lâm sàng và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa sau phẫu thuật can thiệp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán viêm loét dạ dày, theo dõi xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu và rối loạn điện giải, đồng thời thống nhất chỉ định nội soi dạ dày – tá tràng có gây mê để xác định chính xác nguyên nhân và xử trí cầm máu.

Tại phòng nội soi tiêu hóa, ca phẫu thuật nội soi can thiệp được trực tiếp thực hiện bởi BS.CKI Ngô Thị Thu Hằng – Khoa Thăm dò chức năng, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, phối hợp cùng BS.CKI Lê Hùng Mạnh – Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, đảm nhiệm công tác gây mê, theo dõi sát tình trạng hô hấp, tuần hoàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình can thiệp.

Với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong quá trình nội soi, kíp can thiệp đã phát hiện ổ loét tại góc bờ cong nhỏ dạ dày đang rỉ máu – vị trí tổn thương nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt và tái phát nếu không được xử trí triệt để.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã bình tĩnh đánh giá tổn thương, lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, tiến hành kẹp 02 clip trực tiếp vào ổ loét để cầm máu. Từng thao tác được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác đến từng milimet.

Hai kẹp clip lần lượt được đưa qua ống nội soi, đặt trúng điểm chảy máu, khép chặt ổ loét. Dòng máu rỉ được kiểm soát hoàn toàn, trường quan sát dần trở nên rõ ràng, đánh dấu thời điểm can thiệp thành công.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện chính xác, an toàn, đúng quy trình chuyên môn, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ nội soi và bác sĩ gây mê hồi sức. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng trong và sau thủ thuật.

Sau khi kết thúc nội soi, bệnh nhân được chuyển về Khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị theo phác đồ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.