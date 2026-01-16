Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nội soi cầm máu thành công cho người bệnh xuất huyết tiêu hóa

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thượng vị kéo dài, đi ngoài phân đen, nôn ra máu, mệt nhiều, người dân cần đến bệnh viện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Thúy Nga

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên đã nội soi can thiệp cầm máu thành công cho một bệnh nhân bị viêm loét dạ dày đang chảy máu, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp liên khoa trong công tác cấp cứu, điều trị.

Bệnh nhân là ông N.H.T, sinh năm 1964, trú tại khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, được đưa vào viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài từ sáng, kèm theo đi ngoài phân lỏng màu đen, lẫn ít máu – dấu hiệu điển hình của xuất huyết tiêu hóa. Trước khi nhập viện, bệnh nhân chưa được xử trí y tế.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử xuất huyết dạ dày cách đây 5 năm, đồng thời mắc tăng huyết áp nhưng chưa điều trị thường xuyên.

Đây là những yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng chảy máu tái phát và gây khó khăn trong quá trình điều trị nếu không được can thiệp kịp thời và đúng phương pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám, đánh giá lâm sàng và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

cam-mau.jpg
Bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa sau phẫu thuật can thiệp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán viêm loét dạ dày, theo dõi xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu và rối loạn điện giải, đồng thời thống nhất chỉ định nội soi dạ dày – tá tràng có gây mê để xác định chính xác nguyên nhân và xử trí cầm máu.

Tại phòng nội soi tiêu hóa, ca phẫu thuật nội soi can thiệp được trực tiếp thực hiện bởi BS.CKI Ngô Thị Thu Hằng – Khoa Thăm dò chức năng, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, phối hợp cùng BS.CKI Lê Hùng Mạnh – Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, đảm nhiệm công tác gây mê, theo dõi sát tình trạng hô hấp, tuần hoàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình can thiệp.

Với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong quá trình nội soi, kíp can thiệp đã phát hiện ổ loét tại góc bờ cong nhỏ dạ dày đang rỉ máu – vị trí tổn thương nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt và tái phát nếu không được xử trí triệt để.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã bình tĩnh đánh giá tổn thương, lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, tiến hành kẹp 02 clip trực tiếp vào ổ loét để cầm máu. Từng thao tác được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác đến từng milimet.

Hai kẹp clip lần lượt được đưa qua ống nội soi, đặt trúng điểm chảy máu, khép chặt ổ loét. Dòng máu rỉ được kiểm soát hoàn toàn, trường quan sát dần trở nên rõ ràng, đánh dấu thời điểm can thiệp thành công.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện chính xác, an toàn, đúng quy trình chuyên môn, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ nội soi và bác sĩ gây mê hồi sức. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng trong và sau thủ thuật.

Sau khi kết thúc nội soi, bệnh nhân được chuyển về Khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị theo phác đồ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

“Xuất huyết tiêu hóa là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thượng vị kéo dài, đi ngoài phân đen, nôn ra máu, mệt nhiều, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm”, các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo.

#Cấp cứu xuất huyết tiêu hóa #Điều trị viêm loét dạ dày #Chẩn đoán và xử lý chảy máu dạ dày #Phát hiện ổ loét chảy máu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cách phòng tránh các dị tật vùng rốn ở trẻ sơ sinh

Để hạn chế bệnh lý ống rốn tràng, các bác sĩ khuyến cáo việc quan tâm theo dõi, chăm sóc sức khỏe của mẹ bầu và trẻ sơ sinh, tuân thủ điều trị sau phẫu thuật.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa kịp thời phẫu thuật cấp cứu trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi mắc bệnh lý ống rốn tràng (ống rốn ruột) thành công.

Nhập viện cấp cứu ngay sau sinh

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bảo vệ dạ dày từ những thói quen nhỏ tránh xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hóa thường bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học. Thay đổi thói quen hằng ngày chính là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu trong đường tiêu hóa, thường do tổn thương ở dạ dày hoặc tá tràng. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà ngày càng gặp ở người trẻ vì lối sống thiếu khoa học. Đáng nói, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày mà ít ai ngờ tới.

Nhiều người vẫn chủ quan với những thói quen tưởng chừng vô hại như uống thuốc giảm đau tùy tiện, nhịn ăn sáng hay lạm dụng rượu bia. Tuy nhiên, chính những hành động nhỏ này lại âm thầm phá hủy dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, một biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Can thiệp TIPS cứu bệnh nhân xơ gan nặng do rượu

Bệnh nhân 46 tuổi, xơ gan do rượu, nhiều lần xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và phình vị vừa được các bác sĩ can thiệp TIPS thành công.

Kỹ thuật can thiệp Tạo luồng thông tĩnh mạch cửa-chủ qua da (TIPS viết tắt của Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) được xem là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối có biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa - nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, cổ chướng kháng trị và tràn dịch màng phổi do gan…

Tại Việt Nam, kỹ thuật TIPS đã được triển khai đầu tiên trên bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó mở rộng tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới