Nồi cơm điện bong chống dính có gây ung thư không

Số hóa

Nồi cơm điện bong chống dính có gây ung thư không

Nhiều người lo lắng nồi cơm điện bong lớp chống dính có thể gây ung thư, nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy nguy cơ này không đến từ Teflon.

Thiên Trang (TH)
Lớp chống dính trong nồi cơm điện thường là Teflon, tên khoa học là polytetrafluoroethylene (PTFE).
Teflon được ứng dụng rộng rãi từ thập niên 1940 và có mặt trong nhiều vật dụng gia đình, đặc biệt là nồi và chảo chống dính.
Điều khiến người dùng lo lắng không nằm ở Teflon mà ở PFOA, một hóa chất từng được sử dụng trong quá trình sản xuất Teflon.
Nhiều nghiên cứu cho thấy PFOA có thể liên quan đến một số bệnh ung thư như thận, tinh hoàn hay tuyến tiền liệt.
Tuy nhiên, từ năm 2013, tất cả sản phẩm mang nhãn Teflon đều không còn chứa PFOA, giúp giảm đáng kể nguy cơ cho người dùng.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, không có bằng chứng khẳng định nồi, chảo phủ Teflon gây ung thư khi sử dụng đúng cách.
Người dùng chỉ cần lưu ý không nấu ở nhiệt độ quá cao để tránh sinh ra khói gây triệu chứng cúm nhẹ.
Như vậy, việc nồi cơm điện bong lớp chống dính không trực tiếp làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng vẫn nên thay mới để đảm bảo an toàn sức khỏe.
#nồi cơm điện chống dính #ung thư #Teflon #PFOA #an toàn sức khỏe #bảo vệ gia đình

