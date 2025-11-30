Hà Nội

Giải mã

Nỗ lực cứu loài cá sấu cổ đại khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở Cuba

Các nhà bảo tồn Cuba đang thực hiện dự án nhân giống cá sấu kim cổ xưa, nhằm giữ gìn loài cá quý hiếm có từ 150 triệu năm trước.

Theo Bình Giang/ Tiền phong

Đầm phá đầy muỗi nằm sâu trong đầm lầy Zapata là vùng đất ngập nước nguyên sinh lớn nhất Caribe. Đó là nơi đang diễn ra những nỗ lực dù khiêm tốn nhưng đầy tâm huyết nhằm cứu loài manjuarí, còn gọi là cá sấu Cuba, khỏi bờ vực tuyệt chủng.

“Đó là một báu vật trong các loài cá của Cuba”, nhà sinh học Andrés Hurtado cho biết khi ông đang lội qua rừng ngập mặn và xua đàn muỗi bu quanh.

“Chúng là một di tích sinh học đã có từ 140 - 150 triệu năm trước, và chỉ đến bây giờ mới rơi vào tình trạng nguy cấp nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Các nhà bảo tồn Cuba đang cố gắng phục hồi số lượng cá sấu kim. (Ảnh: Reuters)
Loài cá hình dáng thuôn dài với mõm đầy răng nhọn mà người dân địa phương gọi là cá sấu kim được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp”, được đưa vào danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế từ năm 2020.

Sau hàng thế kỷ bị khai thác, mất môi trường sống và sự xuất hiện của cá trê đi bộ châu Phi từ năm 1999 - loài ngoại lai hung hãn đã tàn phá vùng đầm lầy - là những nguyên nhân khiến số lượng cá sấu kim suy giảm nhanh chóng và nghiêm trọng.

Giải pháp của Hurtado bắt đầu tại một trại ấp gần đầm lầy. Tại đó, nhóm của ông nghĩ ra phương pháp nhân giống loài manjuarí khó tính và tạo nguồn thức ăn cần thiết để nuôi chúng trước khi thả trở lại tự nhiên, nhằm củng cố quần thể đang suy giảm.

Sự biệt lập, muỗi, thiếu thốn vật tư và tập tính ẩn mình của loài khiến việc đánh giá chính xác tiến độ của dự án trở nên khó khăn, thậm chí gần như không thể.

Những con cá non chỉ to bằng chiếc bút chì nhỏ. Màu sắc sẫm và khả năng ngụy trang giúp chúng ẩn trong những búi rễ đước rối rắm và nhanh chóng biến mất ngay sau khi được thả.

Tuy vậy, các nhà khoa học cho rằng có dấu hiệu cho thấy dự án đang mang lại kết quả tích cực.

“Ngư dân địa phương nói với chúng tôi rằng manjuarí vẫn còn ở đây. Có thể chúng không còn phong phú như trước, nhưng chúng vẫn tồn tại và đã có một quần thể ổn định”, ông Eduardo Abreu, quản lý Vườn quốc gia Ciénaga de Zapata, cho biết.

tienphong.vn
#cá sấu Cuba #bảo tồn thiên nhiên #cá cổ xưa #đầm lầy Zapata #bảo vệ đa dạng sinh học

Bài liên quan

Giải mã

Thế giới ngỡ ngàng trước màn tái xuất thần kỳ của động vật

Loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng mới được tái phát hiện ở Bolivia sau 20 năm. Trước đó, thế giới ghi nhận một số trường hợp tương tự.

caaaa-1.jpg
Mới đây, các nhà khoa học vui mừng thông báo phát hiện loài cá Moema claudiae tại một ao nước nhỏ thuộc lưu vực sông Mocovi, Bolivia. Loài cá quý hiếm này được tìm thấy sau 20 năm tưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz. | Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz.
tuyet-2.jpg
Trước đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã tìm thấy một số loài quý hiếm sau nhiều năm tưởng đã tuyệt chủng. Trong số này, sự tái xuất của "sói đầu lừa" (còn gọi là chó săn đầu lừa) - loài vật quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng từ khoảng 500.000 năm trước. Loài vật quý hiếm này được phát hiện ở khu vực Thần Nông Gia, Trung Quốc. Ảnh: Internet.
Xem chi tiết

Giải mã

Loài cá tuyệt tích 20 năm bất ngờ xuất hiện ở Bolivia

Sau 20 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng ở Bolivia. Họ phát hiện loài này chung sống với 6 loài cá killi khác.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Conservation, các chuyên gia cho biết đã phát hiện loài cá Moema claudiae trong cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 4/2024 tại một ao nước nhỏ thuộc lưu vực sông Mocovi (Bolivia), cách địa điểm sinh sống cũ (nơi hiện đã bị san phẳng làm đất nông nghiệp) khoảng 100 km về phía tây bắc.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng vào 20 năm trước.

Xem chi tiết

Giải mã

Đi thu hoạch keo, người dân Thanh Hóa bắt được cu li quý hiếm

Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa bất ngờ bắt được một cá thể cu li nhỏ quý hiếm. Đây là loài động vật có tên trong Sách đỏ.

culin-1.jpg
Ngày 20/11, Hạt kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an xã Như Xuân tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm do người dân bắt được và tự nguyện giao nộp. Ảnh: Người lao động.
culin-2.jpg
Trước đó, gia đình ông Lê Bá Hoàng (ngụ thôn Quế Phú, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ phát hiện một cá thể cu li trong lúc đi thu hoạch keo tại khu vực đồi của gia đình. Sau đó, gia đình đã bắt giữ con vật quý hiếm trên và thông báo cho công an và kiểm lâm. Ảnh: Nhân dân.
Xem chi tiết

