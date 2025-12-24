Hà Nội

Loài mèo cực dị thay đổi ngoại hình theo nơi ở, chỉ có ở Nam Mỹ

Giải mã

Loài mèo cực dị thay đổi ngoại hình theo nơi ở, chỉ có ở Nam Mỹ

Mèo Colocolo (Leopardus colocolo) là loài mèo hoang Nam Mỹ bí ẩn, nhỏ bé nhưng thích nghi linh hoạt với nhiều môi trường khắc nghiệt.

T.B (tổng hợp)
Phân bố trên nhiều kiểu sinh cảnh khác nhau. Mèo Colocolo sinh sống từ đồng cỏ khô, sa mạc, rừng thưa cho tới vùng núi Andes ở độ cao trên 4.000 mét. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình thay đổi theo vùng địa lý. Màu lông của mèo Colocolo rất đa dạng, từ xám, vàng nhạt đến nâu đỏ, với hoa văn khác nhau tùy khu vực. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ nhưng săn mồi hiệu quả. Chúng nặng khoảng 3–7 kg, chủ yếu săn loài gặm nhấm, chim và bò sát nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính sống đơn độc. Mèo Colocolo thường hoạt động một mình, chủ yếu về đêm hoặc lúc hoàng hôn để tránh kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Giữ vai trò cân bằng hệ sinh thái. Bằng việc kiểm soát số lượng động vật gặm nhấm, mèo Colocolo góp phần duy trì cân bằng sinh học tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Ít khi được con người quan sát trực tiếp. Tính cách dè dặt và môi trường sống xa xôi khiến loài mèo này hiếm khi được con người quan sát. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nhiều mối đe dọa. Sự thu hẹp môi trường sống và xung đột với con người ở một số khu vực khiến quần thể mèo Colocolo có xu hướng suy giảm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài mèo bí ẩn Nam Mỹ #Thích nghi môi trường khắc nghiệt #Đặc điểm ngoại hình đa dạng #Vai trò cân bằng hệ sinh thái #Tập tính sống đơn độc #Phân bố vùng núi và rừng

