Những 'tổ ong đá' khổng lồ như đến từ hành tinh khác ở Australia

Giữa vùng hoang mạc hẻo lánh của Tây Úc, những khối đá lởm chởm có sọc cam – đen kỳ lạ hiện lên như cảnh quan từ một hành tinh khác.

T.B (tổng hợp)

Vườn quốc gia Purnululu là một trong những cảnh quan độc đáo nhất của Australia, nổi tiếng với dãy Bungle Bungle – tập hợp hàng trăm khối đá hình vòm mang những sọc ngang màu cam và đen đặc trưng. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2003, nơi đây gần như bị cô lập hoàn toàn cho đến tận cuối thế kỷ 20, khi các phi công vô tình phát hiện từ trên không và kinh ngạc trước vẻ đẹp “siêu thực” của nó.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những khối đá ở Purnululu thực chất được hình thành từ sa thạch cách đây khoảng 350 triệu năm. Qua hàng triệu năm xói mòn bởi gió và nước, chúng dần mang hình dáng như những chiếc tổ ong khổng lồ. Các dải màu đặc biệt xuất phát từ sự khác biệt trong thành phần khoáng chất và độ ẩm: lớp cam là nơi giàu oxit sắt, còn các dải đen là lớp vi sinh vật phát triển trên bề mặt đá ẩm hơn. Chính sự tương phản này tạo nên vẻ ngoài như được “vẽ” bằng tay của thiên nhiên.

Ảnh: Global Alliance of National Parks.

Không chỉ có các mái vòm kỳ lạ, Purnululu còn sở hữu những hẻm núi hẹp và sâu như Echidna Chasm hay Cathedral Gorge. Khi ánh mặt trời chiếu xuống vào những thời điểm nhất định trong ngày, ánh sáng len qua khe đá tạo nên những dải màu rực rỡ, khiến không gian trở nên gần như huyền ảo. Âm thanh vang vọng trong các hẻm núi cũng tạo cảm giác như đang đứng trong một nhà thờ tự nhiên khổng lồ giữa sa mạc.

Ảnh: World Heritage Travel.

Vùng đất này từ lâu đã gắn liền với người bản địa Aboriginal, đặc biệt là cộng đồng Kija và Jaru, những người coi Purnululu là vùng đất linh thiêng với nhiều câu chuyện truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn khu vực không chỉ nhằm giữ gìn cảnh quan địa chất độc đáo mà còn tôn trọng giá trị văn hóa sâu sắc của cư dân bản địa.

Ngày nay, dù đã trở thành điểm đến nổi tiếng, Purnululu vẫn giữ được sự hoang sơ nhờ vị trí xa xôi và điều kiện tiếp cận khó khăn. Du khách phải đi qua những con đường đất gồ ghề hoặc bay trực thăng để chiêm ngưỡng toàn cảnh từ trên cao. Chính sự “khó đến” này lại góp phần bảo vệ vẻ đẹp nguyên bản của khu vực.

Purnululu vì thế không chỉ là một kỳ quan địa chất, mà còn là lời nhắc nhở rằng Trái Đất vẫn còn những nơi kỳ diệu chưa bị con người chạm tới hoàn toàn – nơi thiên nhiên tự do tạo hình theo cách riêng của mình.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
