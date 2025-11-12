Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những quán hủ tiếu nổi tiếng Sài Gòn khiến du khách nhớ mãi không quên

Du lịch

Những quán hủ tiếu nổi tiếng Sài Gòn khiến du khách nhớ mãi không quên

Từ quán lâu đời như Nam Lợi đến các địa điểm sáng tạo như hủ tiếu mực, mỗi món đều mang nét đặc trưng riêng, làm say đắm lòng người yêu ẩm thực.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong danh sách những món ăn phải thử khi ghé thăm thành phố này, hủ tiếu cá Nam Lợi luôn được nhắc đến đầu tiên. Tồn tại hơn 70 năm giữa lòng phố Hàm Nghi, quán vẫn giữ được hương vị thanh ngọt của nước dùng nấu từ cá và xương heo. Mùi cải nậm thoang thoảng quyện cùng tiêu và hành phi giòn tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Ảnh Mytour
Trong danh sách những món ăn phải thử khi ghé thăm thành phố này, hủ tiếu cá Nam Lợi luôn được nhắc đến đầu tiên. Tồn tại hơn 70 năm giữa lòng phố Hàm Nghi, quán vẫn giữ được hương vị thanh ngọt của nước dùng nấu từ cá và xương heo. Mùi cải nậm thoang thoảng quyện cùng tiêu và hành phi giòn tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Ảnh Mytour
Sợi hủ tiếu to, dai, những lát cá lóc cắt mỏng vừa chín tới khiến món ăn giản dị nhưng đầy tinh tế. Với nhiều người, Nam Lợi không chỉ là quán ăn mà còn là ký ức của một Sài Gòn xưa cũ, nơi hương vị vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Ảnh Ly Tuc Tung
Sợi hủ tiếu to, dai, những lát cá lóc cắt mỏng vừa chín tới khiến món ăn giản dị nhưng đầy tinh tế. Với nhiều người, Nam Lợi không chỉ là quán ăn mà còn là ký ức của một Sài Gòn xưa cũ, nơi hương vị vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Ảnh Ly Tuc Tung
Nếu Nam Lợi mang đậm phong vị Hoa – Việt, thì quán hủ tiếu mì cật trên đường Trương Định lại là biểu tượng của sự cầu kỳ và chuẩn mực trong ẩm thực Sài Gòn. Hơn nửa thế kỷ tồn tại, quán vẫn nổi tiếng nhờ cách chế biến tinh tế: cật heo được làm sạch kỹ, cắt mỏng vừa phải để giữ độ giòn, kết hợp cùng mì sợi vàng nhạt tự làm, thịt bằm và giá hẹ xanh mướt. Ảnh Foody
Nếu Nam Lợi mang đậm phong vị Hoa – Việt, thì quán hủ tiếu mì cật trên đường Trương Định lại là biểu tượng của sự cầu kỳ và chuẩn mực trong ẩm thực Sài Gòn. Hơn nửa thế kỷ tồn tại, quán vẫn nổi tiếng nhờ cách chế biến tinh tế: cật heo được làm sạch kỹ, cắt mỏng vừa phải để giữ độ giòn, kết hợp cùng mì sợi vàng nhạt tự làm, thịt bằm và giá hẹ xanh mướt. Ảnh Foody
Tô hủ tiếu giản dị nhưng hương vị lại hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt của nước dùng, cay nhẹ của sa tế và mùi thơm nồng của hành phi. Nhiều thực khách sành ăn còn gợi ý thử món hủ tiếu xương của quán phần xương to, ninh nhừ, thịt đầy đặn đủ khiến ai đến một lần cũng phải quay lại.Ảnh Lưu Trân
Tô hủ tiếu giản dị nhưng hương vị lại hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt của nước dùng, cay nhẹ của sa tế và mùi thơm nồng của hành phi. Nhiều thực khách sành ăn còn gợi ý thử món hủ tiếu xương của quán phần xương to, ninh nhừ, thịt đầy đặn đủ khiến ai đến một lần cũng phải quay lại.Ảnh Lưu Trân
Khác hẳn hai hương vị truyền thống kể trên, hủ tiếu mực lại là đại diện cho sự mới mẻ của ẩm thực Sài Gòn hiện đại. Dù chỉ mới phổ biến trong vài năm gần đây, món ăn này nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách nhờ vị ngọt thanh, tươi mát từ hải sản. Một tô hủ tiếu mực đầy đặn gồm mực trắng nõn, thịt viên, rau tần ô, hành phi, ớt đỏ – tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực rực rỡ. Ảnh BHX
Khác hẳn hai hương vị truyền thống kể trên, hủ tiếu mực lại là đại diện cho sự mới mẻ của ẩm thực Sài Gòn hiện đại. Dù chỉ mới phổ biến trong vài năm gần đây, món ăn này nhanh chóng chiếm được cảm tình của thực khách nhờ vị ngọt thanh, tươi mát từ hải sản. Một tô hủ tiếu mực đầy đặn gồm mực trắng nõn, thịt viên, rau tần ô, hành phi, ớt đỏ – tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực rực rỡ. Ảnh BHX
Nước dùng nấu từ mực và xương heo thơm lừng, không tanh, càng ăn càng cuốn. Trên đường Phan Xích Long (Phú Nhuận), nhiều quán hủ tiếu mực lúc nào cũng đông kín khách từ sáng sớm đến khuya. Ảnh MIA
Nước dùng nấu từ mực và xương heo thơm lừng, không tanh, càng ăn càng cuốn. Trên đường Phan Xích Long (Phú Nhuận), nhiều quán hủ tiếu mực lúc nào cũng đông kín khách từ sáng sớm đến khuya. Ảnh MIA
Nhắc đến những quán hủ tiếu được lòng người Sài Gòn, không thể bỏ qua quán bò viên chú Tư ở đường Trần Quang Khải. Ra đời từ năm 1996, quán nổi tiếng với nước dùng trong, thơm nhẹ mùi xương bò và những viên bò viên tròn nhỏ nhưng chắc thịt, đậm vị. Ảnh Vietking
Nhắc đến những quán hủ tiếu được lòng người Sài Gòn, không thể bỏ qua quán bò viên chú Tư ở đường Trần Quang Khải. Ra đời từ năm 1996, quán nổi tiếng với nước dùng trong, thơm nhẹ mùi xương bò và những viên bò viên tròn nhỏ nhưng chắc thịt, đậm vị. Ảnh Vietking
Sợi hủ tiếu nhỏ, dai vừa phải, ăn cùng tóp mỡ vàng giòn do quán tự tay làm – thứ “gia vị” khiến nhiều người gọi thêm chỉ để thưởng thức riêng. Ai thích ăn đậm có thể thử thêm topping tim, lưỡi, lá lách hay gân bò, tất cả đều được luộc mềm, vẫn giữ trọn hương vị tự nhiên. Ảnh Vietking
Sợi hủ tiếu nhỏ, dai vừa phải, ăn cùng tóp mỡ vàng giòn do quán tự tay làm – thứ “gia vị” khiến nhiều người gọi thêm chỉ để thưởng thức riêng. Ai thích ăn đậm có thể thử thêm topping tim, lưỡi, lá lách hay gân bò, tất cả đều được luộc mềm, vẫn giữ trọn hương vị tự nhiên. Ảnh Vietking
Nếu muốn tìm một hương vị nhẹ nhàng, thanh tịnh, hủ tiếu chay Cây Đề là lựa chọn hoàn hảo. Ảnh Foody
Nếu muốn tìm một hương vị nhẹ nhàng, thanh tịnh, hủ tiếu chay Cây Đề là lựa chọn hoàn hảo. Ảnh Foody
Món ăn được nấu hoàn toàn từ rau củ quả, nước dùng ngọt thanh, sợi hủ tiếu dẻo dai ăn kèm nấm, chả chay, đậu hũ và rau ngò. Không cần thịt cá, chỉ với vị thanh mát tự nhiên ấy, hủ tiếu chay vẫn đủ sức chinh phục cả những thực khách khó tính. Ảnh amthuc
Món ăn được nấu hoàn toàn từ rau củ quả, nước dùng ngọt thanh, sợi hủ tiếu dẻo dai ăn kèm nấm, chả chay, đậu hũ và rau ngò. Không cần thịt cá, chỉ với vị thanh mát tự nhiên ấy, hủ tiếu chay vẫn đủ sức chinh phục cả những thực khách khó tính. Ảnh amthuc
Vân Giang (Tổng hợp)
#Các món hủ tiếu nổi bật tại TP HCM #Hương vị truyền thống và hiện đại #Hủ tiếu cá Nam Lợi #Hủ tiếu mì cật và chế biến tinh tế #Hủ tiếu xương và nước dùng đậm đà #Hủ tiếu mực tươi ngon

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT