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Kho tri thức

Những hạt nhỏ nhất vũ trụ: Con người đã chạm đến giới hạn cuối cùng chưa?

Nếu chia vật chất thành những phần ngày càng nhỏ, liệu chúng ta có chạm đến một giới hạn cuối cùng, nơi mọi khái niệm quen thuộc đều tan biến?

Thanh Bình (tổng hợp)

Từ hạt cát dưới chân đến những ngôi sao khổng lồ, thế giới vật chất dường như có thể phân chia thành vô số phần nhỏ hơn. Nguyên tử từng được xem là đơn vị cơ bản của vật chất, nhưng khoa học hiện đại đã chứng minh bên trong nó còn có electron, proton và neutron. Rồi proton và neutron cũng được phát hiện có cấu tạo từ những thành phần nhỏ hơn nữa. Cuộc truy tìm những viên gạch nền tảng của tự nhiên đã đưa con người đến thế giới kỳ lạ của vật lý hạt, nơi những khái niệm như kích thước và vị trí không còn giống với trực giác thường ngày.

Trong Mô hình Chuẩn của vật lý hạt, các hạt cơ bản được xem là những thành phần chưa phát hiện được cấu trúc bên trong. Chúng bao gồm các quark, những hạt tạo nên proton và neutron; các lepton, trong đó có electron và neutrino; cùng những hạt truyền tương tác như photon và gluon. Quark không tồn tại tự do trong điều kiện thông thường mà bị giam giữ bên trong các hạt tổ hợp. Electron, ngược lại, được xem là hạt cơ bản và cho đến nay chưa có bằng chứng thực nghiệm đáng tin cậy cho thấy nó chứa những thành phần nhỏ hơn.

Mô hình Chuẩn của vật lý hạt. Ảnh: Wikimedia Commons

Điều thú vị là không có một hạt nào được xác nhận là “nhỏ nhất tuyệt đối” theo nghĩa có kích thước vật lý nhỏ nhất. Các hạt cơ bản trong Mô hình Chuẩn thường được mô tả như những điểm trong các phương trình lý thuyết, nhưng điều đó không nhất thiết chứng minh chúng là những điểm tuyệt đối trong tự nhiên. Các thí nghiệm tại máy gia tốc hạt đã khảo sát vật chất ở những thang khoảng cách cực nhỏ mà vẫn chưa tìm thấy cấu trúc bên trong của electron hay quark.

Neutrino cũng là một ứng viên đặc biệt trong thế giới hạt cơ bản. Chúng có khối lượng rất nhỏ, không mang điện và tương tác cực kỳ yếu với vật chất. Hàng tỷ neutrino từ Mặt Trời có thể đi xuyên qua cơ thể chúng ta mỗi giây mà hầu như không để lại dấu vết. Tuy nhiên, khối lượng nhỏ không đồng nghĩa với kích thước nhỏ nhất: khối lượng và kích thước là hai đặc tính khác nhau, không thể dùng thay thế cho nhau.

Những va chạm hạt trong máy gia tốc LHC. Ảnh: CERN

Vậy còn giới hạn cuối cùng của sự nhỏ bé? Trong vật lý lý thuyết, độ dài Planck vào khoảng \(1,6 \times 10^{-35}\) mét thường được nhắc đến như một thang chiều dài cực kỳ nhỏ, nơi hiệu ứng hấp dẫn lượng tử có thể trở nên quan trọng. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước mà các thí nghiệm hiện nay có thể khảo sát trực tiếp. Tuy nhiên, độ dài Planck không phải một hạt, cũng chưa được chứng minh là kích thước nhỏ nhất có thể tồn tại.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời thông qua những thí nghiệm năng lượng cao, nghiên cứu neutrino và nỗ lực kết hợp cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng. Có thể các hạt mà chúng ta gọi là cơ bản thực sự không có cấu trúc bên trong; cũng có thể một lý thuyết sâu hơn trong tương lai sẽ thay đổi cách hiểu hiện nay. Cho đến lúc đó, những hạt nhỏ nhất mà con người biết không chỉ là nền móng của vật chất, mà còn là cánh cửa mở ra một câu hỏi lớn: liệu tự nhiên có những tầng cấu trúc sâu hơn mà chúng ta chưa thể nhìn thấy?

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Mô hình Chuẩn #Vật lý hạt #Hạt cơ bản #Neutrino #Độ dài Planck

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