Những 'cổ động viên đặc biệt' trên sân golf

Ngư dân sửng sốt khi câu được cá mập màu cam siêu hiếm
Trong một lần ra khơi, ngư dân đã câu được một con cá mập màu cam hiếm gặp ở ngoài khơi bờ biển Costa Rica. Các chuyên gia đã lý giải việc này.
Phát hiện loài bướm phượng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam
Bướm phượng đuôi kiếm răng tù, loài côn trùng cực kỳ hiếm gặp, vừa được ghi nhận ở vùng núi cao Việt Nam nhưng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Phân bố từ phía Đông dãy Himalaya ở Nepal và Bắc Ấn Độ đến các vùng núi cao của Việt Nam, bướm phượng đuôi kiếm răng tù (Teinopalpus imperialis) là một loài bướm đẹp và quý hiếm bậc nhất thế giới.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 21/8: Bảo Bình thăng tiến, Cự Giải cố chấp
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/8, Bảo Bình đường sự nghiệp sáng sủa, thăng tiến cực nhanh. Cự Giải đừng cố chấp quá, nên mở rộng tầm nhìn hơn.
Công bố ảnh đợt bùng phát mặt trời với độ chi tiết chưa từng có
Kính viễn vọng mặt trời Daniel K. Inouye ở Hawaii đã chụp được những hình ảnh về đợt bùng phát mặt trời với độ chi tiết chưa từng có.
Dự đoán ngày mới 31/8/2025 cho 12 con giáp: Thân tài vận vượng phát
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có thể mở rộng thị trường và tài vận vượng phát.
Tử vi tuần mới (1 - 7/9): 3 con giáp đắc tài đắc lộc
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển cũng như tài vận hưng thịnh.
Khoáng vật hiếm bậc nhất hành tinh, đắt hơn kim cương nhiều lần
Taaffeite là một trong những khoáng vật quý hiếm nhất thế giới, có lịch sử phát hiện thú vị và giá trị vượt trội so với nhiều loại đá quý khác.
Loài thú ăn thịt khổng lồ từng là nỗi kinh hoàng khắp châu Á
Sarkastodon là một loài thú ăn thịt cổ đại thuộc nhóm Creodonta đã tuyệt chủng, mang kích thước khổng lồ và từng thống trị các đồng bằng châu Á thời Eocene.
Thần Tài ban lộc, 3 con giáp hưởng phúc lớn từ Rằm tháng 7
Tử vi dự đoán, từ Rằm tháng 7 trở đi là giai đoạn rực rỡ nhất cho 3 con giáp này. Họ được Thần Tài ưu ái, công việc sáng rỡ, tiền bạc rủng rỉnh.
Kỳ dị những loài thú đẻ trứng cuối cùng tồn tại trên Trái đất
Thú đơn huyệt (Monotremata) là nhóm động vật có vú kỳ lạ nhất hành tinh, kết hợp đặc điểm của thú, bò sát và chim, luôn gây tò mò cho những yêu thiên nhiên.
Top 3 con giáp giàu lên vun vút ngay đầu tháng 9
Bước sang tháng 9, 3 con giáp may mắn sẽ đón vận hội mới, sự nghiệp thông thuận, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, ngân khố càng ngày càng đầy.
Cận cảnh loài rùa nhỏ nhất châu Phi, từng được người Ai Cập cổ tôn thờ
Rùa cạn Ai Cập (Testudo kleinmanni) là một trong những loài rùa nhỏ bé và hiếm gặp nhất thế giới, mang trong mình nhiều bí mật sinh học và văn hóa đặc biệt.
Tận mục cá sấu khổng lồ được người Ai Cập cổ thờ phụng
Cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus) là một trong những loài bò sát cổ đại nguy hiểm nhất thế giới, gắn liền với lịch sử, văn hóa và tự nhiên châu Phi.