Giải mã

Những 'cổ động viên đặc biệt' trên sân golf

Những cồn cát tuyệt đẹp tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn là nơi trú ngụ của những "cổ động viên đặc biệt".

Theo Hoàng Mạnh Thắng/ Tiền phong
Sân FLC Golf Links Quy Nhơn, nơi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nằm trên bãi biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Sở hữu 18 hố, sân FLC Golf Links Quy Nhơn được coi là một trong những sân golf thách thức nhất với mọi golfer trải nghiệm và thi đấu.

Được xây dựng trên những đồi cát tự nhiên nên sân FLC Golf Links Quy Nhơn là nơi trú ngụ của rất nhiều loài động vật tự nhiên.

Thằn lằn cát (người dân địa phương thường gọi là nhông) thường xuyên xuất hiện trên những bãi cỏ xanh mướt của sân golf để săn mồi.

Ngoài ra còn có rất nhiều loài chim như bìm bịp, chim mòng và nhiều loài chim biển nhỏ.
Những động vật hoang dã này trở thành những &quot;cổ động viên đặc biệt&quot; trên sân đấu của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

tienphong.vn
#FLC Golf Links Quy Nhơn #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Gia lai #Báo Tiền Phong #Cổ động viên đặc biệt #Thằn làn cát

