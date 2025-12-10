Hà Nội

Loài thực vật Trung Quốc có khả năng tự tạo đất hiếm

Giải mã

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc, loài dương xỉ Blechnum orientale có khả năng tự tạo ra các tinh thể chứa nguyên tố đất hiếm.

Tâm Anh (theo Iflscience, Sciencealert)
Dương xỉ Blechnum orientale vốn được biết đến là thực vật siêu tích lũy kim loại. Loài cây này có thể sinh tồn trong môi trường đất và nước chứa nồng độ kim loại cao. Bởi lẽ, chúng sở hữu khả năng hút, cô lập kim loại trong mô thực vật. Ảnh: Hank Asia/Shutterstock.com.
Khi kiểm tra, phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu từ Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hiện loài dương xỉ Blechnum orientale còn sở hữu khả năng chưa từng ghi nhận trước đây. Ảnh: Vu Pham Van/Moment/Getty Images.
Cụ thể, nhà nghiên cứu địa chất và hóa học Liuqing He cho biết bào tử và mô của dương xỉ Blechnum orientale chứa những tinh thể siêu nhỏ ở kích thước nano, cấu tạo bởi nguyên tố đất hiếm. Ảnh: He et al., Environ. Sci. Technol., 2025.
Khám phá này khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi vì trước đây, sự hình thành của các khoáng vật đất hiếm như monazit chỉ được cho là trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao sâu trong lòng đất. Ảnh: The Star.
Đây là lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận monazit hình thành trong môi trường bề mặt cũng như bên trong một loài thực vật. Ảnh: nparks.gov.sg.
Các chuyên gia nhận định phát hiện mới về loài dương xỉ Blechnum orientale có thể là chìa khóa thúc đẩy công nghệ phytomining - phương pháp dùng cây xanh để hút kim loại từ đất nhằm thu hồi và xử lý sau đó. Ảnh: nparks.gov.sg.
Phương pháp này gần như không phá vỡ cấu trúc đất và hạn chế tối đa chất thải độc hại như phương pháp khai thác quặng truyền thống. Ảnh: nparks.gov.sg.
Phát hiện mới về khả năng tự tạo ra các tinh thể chứa nguyên tố đất hiếm của dương xỉ Blechnum orientale hứa hẹn có thể thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường trong tương lai. Ảnh: nparks.gov.sg.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Khám phá loài thực vật tự tạo đất hiếm #Khả năng tích lũy kim loại của dương xỉ Blechnum orientale #Phát hiện tinh thể đất hiếm trong thực vật

