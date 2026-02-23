Hà Nội

Xã hội

Nhộn nhịp cảnh người rời Ga Quảng Ngãi

Sau ngày Tết, Ga Quảng Ngãi nhộn nhịp cảnh người rời quê, chuẩn bị cho một năm mới làm việc và học tập tại các thành phố lớn.

Tuệ Minh

Từ mùng 4 Tết, không khí tại Ga Quảng Ngãi trở nên sôi động hơn khi dòng người bắt đầu rời quê, quay lại nhịp sống thường nhật sau những ngày Xuân sum họp.

1000028458.jpg
Một gia đình chụp ảnh lưu niệm trước cổng sân ga lúc sắp lên tàu.

Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt để chủ động sắp xếp hành lý, kiểm tra vé, tìm đúng toa, đúng chỗ ngồi.

1000028457.jpg
Một gia đình dặn dò, chia tay sinh viên trở lại trường học.
1000028459.jpg
Một gia đình 5 người đều cùng vào TP HCM để mưu sinh, học tập.

Giữa dòng người tất bật là những cái ôm lưu luyến, những túi quà quê cùng hành trang là những kỳ vọng của cuộc mưu sinh tại các thành phố lớn.

Sân ga chật kín hành khách với hành lý, quà bánh, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng loa thông báo giờ tàu tạo nên bức tranh nhộn nhịp đặc trưng của những ngày sau Tết.

1000028442.png
Tất bật cảnh người đưa hành lý lên tàu.

Những túi quà quê lỉnh kỉnh được buộc chặt, cẩn thận xếp gọn bên cạnh vali. Đó có thể là vài đòn bánh tét, hũ mắm, ít trái cây vườn nhà hay món đặc sản gửi tặng đồng nghiệp, bạn bè nơi đất khách.

Phần lớn hành khách di chuyển vào TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam; một số khác ra các tỉnh phía Bắc để bắt đầu năm làm việc, học tập mới. Dòng người nối dài trên sân ga, ai nấy đều tranh thủ từng phút để kịp giờ tàu, tránh lỡ chuyến.

1000028460.jpg
Nhà chờ đông nghịt người.

Anh Tuấn (33 tuổi), xã An Phú cho biết, cả gia đình anh 5 người về quê từ ngày 26 tháng Chạp để sum họp cùng ông bà. Sau 10 ngày nghỉ Tết, cả nhà lại tất bật trở vào TP HCM làm việc.

“Vì điều kiện, cả nhà mình đều mỗi năm đi về. Hai vợ chồng đi làm, các con đi học nên cả nhà phải có mặt tại Thành phố từ thứ 2" - anh Tuấn chia sẻ, và không quên dặn dò người thân giữ gìn sức khỏe trước khi bước lên toa tàu.

1000028461.jpg
Những gói quà quê lỉnh kinh trên tay những người đi xa.

Trước giờ khởi hành, nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh lưu niệm ngay tại sân ga.

Những cái ôm bịn rịn, lời dặn dò vội vã, ánh mắt lưu luyến như muốn níu thêm khoảnh khắc đoàn viên.

1000028456.jpg
Từ mùng 4 Tết, mỗi ngày Ga Quảng Ngãi đưa tiễn hàng trăm lượt khách đi đến các tỉnh, thành hai đầu đất nước.

Những ngày Tết trôi qua nhanh, vừa kịp trở về trong cảm xúc sum họp đã lại phải khăn gói rời quê, ai nấy đều không khỏi chạnh lòng.

“Không ai muốn rời xa quê hương, nhất là khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi. Nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của con cái, chúng tôi vẫn phải lên đường. Chỉ mong người thân năm mới bình an, may mắn và Tết tới lại được sum vầy”, chị Hoài Phước quê xã Sơn Tịnh nói.

Theo ông Trương Đình Hiển, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Quảng Ngãi, sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm lượng hành khách tăng cao so với ngày thường.

Tính riêng trong các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, mỗi ngày ga đón và tiễn hàng nghìn lượt hành khách, chủ yếu là người dân rời quê trở lại nơi làm việc, học tập.

“Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ cao điểm sau Tết, bố trí thêm nhân lực tại các khâu bán vé, kiểm soát vé, hướng dẫn hành khách lên xuống tàu. Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm một số chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông Hiển cho biết.

Hiện nay, phần lớn hành khách mua vé qua mạng hoặc các ứng dụng trực tuyến nên tình trạng xếp hàng, ùn ứ tại quầy bán vé giảm đáng kể so với trước đây.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại ga cũng được tăng cường nhằm phục vụ người dân tốt nhất trong dịp cao điểm.

1000028455.jpg
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn sân ga được tăng cường nhằm phục vụ người dân tốt nhất trong dịp cao điểm.

Những chuyến tàu rời Ga Quảng Ngãi không chỉ chở theo hành lí, quà bánh mà còn mang theo niềm tin và khát vọng của những người con xa quê.

Dù đi đâu, họ vẫn luôn hướng về quê hương - nơi neo giữ yêu thương và là điểm tựa để trở về trong mỗi mùa Xuân đoàn viên.

