Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nhịp nhanh trên thất dễ ngừng tim đột ngột

Bệnh nhân 63 tuổi thoát khỏi nguy hiểm sau khi được điều trị kịp thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Tho) vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp nhịp nhanh trên thất, giúp người bệnh nhanh chóng ổn định tình trạng sức khỏe và xuất viện an toàn.

Người bệnh là ông T. (63 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng khó thở, hoa mắt, chóng mặt nhiều, cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực liên tục, kèm theo đau tức ngực, hụt hơi, các triệu chứng tăng lên rõ rệt khi thay đổi tư thế.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim nhanh 150 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, chẩn đoán xác định nhịp nhanh trên thất - một dạng rối loạn nhịp tim cần được xử trí kịp thời.

nhip-nhanh-1.png

Ngay sau khi nhập viện, người bệnh được theo dõi sát và điều trị tích cực theo phác đồ chuyên môn tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực. Sau 1 ngày điều trị, nhịp tim đã giảm về 62 lần/phút, huyết áp ổn định 110/70 mmHg, các triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh được cho ra viện.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhịp nhanh trên thất có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như:

- Suy tim cấp hoặc suy tim mạn tính do tim phải làm việc quá mức.

- Hạ huyết áp, choáng, ngất gây nguy cơ tai nạn.

- Thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực kéo dài.

- Rối loạn huyết động, đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi hoặc người có bệnh tim mạch nền.

- Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột, đe dọa tính mạng người bệnh.

nhip-nhanh.jpg
Ảnh BVCC

Để phòng tránh các bệnh về tim mạch nói chung và nhịp nhanh trên thất nói riêng, người dân cần: Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch; Tuân thủ điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim; Hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê và các chất kích thích; Giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài; Ăn uống lành mạnh, giảm muối, mỡ động vật.

Theo các bác sĩ, nhịp nhanh trên thất có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu như hồi hộp, đánh trống ngực, chóng mặt, đau ngực, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, không nên chủ quan.

#Rối loạn nhịp tim và biến chứng #Nhịp nhanh trên thất #Cấp cứu và điều trị nhịp tim nhanh #Phòng ngừa bệnh tim mạch #Các triệu chứng cảnh báo bệnh tim #Hậu quả của nhịp tim không đều

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đặt máy tạo nhịp tim ngăn nguy cơ đột tử do ức chế tim

Ngất do ức chế tim có thể tiến triển âm thầm, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như suy tim, đột quỵ, đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thiết bị nhỏ bằng viên thuốc con nhộng được cấy vào buồng tim qua ống thông giúp tim đập ổn định, ngăn nguy cơ đột tử cho chị Diễm, 48 tuổi, bị rối loạn nhịp tim.

Ức chế tim dễ suy tim, đột quỵ và đột tử

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 63 tuổi ở Bắc Ninh rối loạn nhịp tim sau khi bị điện giật

Bệnh nhân 63 tuổi bị điện giật, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đã được cấp cứu thành công nhờ phản ứng nhanh của đội ngũ y tế.

Trung tâm Y tế Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.L. (63 tuổi, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp tim nặng sau khi bị điện giật. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tim đập nhanh, không đều, bỏng điện độ II-III ở bàn tay trái và bàn chân phải, xác định là điểm vào và ra của dòng điện. Các bác sĩ chẩn đoán: rối loạn nhịp tim sau điện giật, bỏng điện độ II-III, đái tháo đường type 2.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất

Khi có triệu chứng hồi hộp, trống ngực, tức ngực, khó thở, choáng váng hoặc mệt lả bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Phối hợp 2 bệnh viện để cứu sống người bệnh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nguy kịch.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/11/2025 đến 16/1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh sởi.