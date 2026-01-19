Nhịp nhanh trên thất dễ ngừng tim đột ngột

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Tho) vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp nhịp nhanh trên thất, giúp người bệnh nhanh chóng ổn định tình trạng sức khỏe và xuất viện an toàn.

Người bệnh là ông T. (63 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng khó thở, hoa mắt, chóng mặt nhiều, cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực liên tục, kèm theo đau tức ngực, hụt hơi, các triệu chứng tăng lên rõ rệt khi thay đổi tư thế.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim nhanh 150 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, chẩn đoán xác định nhịp nhanh trên thất - một dạng rối loạn nhịp tim cần được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, người bệnh được theo dõi sát và điều trị tích cực theo phác đồ chuyên môn tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực. Sau 1 ngày điều trị, nhịp tim đã giảm về 62 lần/phút, huyết áp ổn định 110/70 mmHg, các triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, người bệnh được cho ra viện.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhịp nhanh trên thất có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như:

- Suy tim cấp hoặc suy tim mạn tính do tim phải làm việc quá mức.

- Hạ huyết áp, choáng, ngất gây nguy cơ tai nạn.

- Thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực kéo dài.

- Rối loạn huyết động, đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi hoặc người có bệnh tim mạch nền.

- Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột, đe dọa tính mạng người bệnh.

Để phòng tránh các bệnh về tim mạch nói chung và nhịp nhanh trên thất nói riêng, người dân cần: Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, tim mạch; Tuân thủ điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim; Hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê và các chất kích thích; Giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài; Ăn uống lành mạnh, giảm muối, mỡ động vật.

Theo các bác sĩ, nhịp nhanh trên thất có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.