Sống Khỏe

Nhiều người gặp biến chứng đe dọa tính mạng vì tự dùng thuốc

Đây không phải trường hợp cá biệt. Khoa Cấp cứu ghi nhận rất nhiều bệnh nhân gặp biến chứng chỉ vì tự mua thuốc theo lời mách bảo...

Thúy Nga

Cấp cứu vì tự uống kháng sinh trị ho sốt

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8, các bác sĩ vừa tiếp nhận một trường hợp rất đáng tiếc chỉ vì thói quen nhiều người Việt đang mắc đó là tự ý mua thuốc và tự ý dừng khi “thấy đỡ” dù chưa đủ liều.

Người bệnh nam 41 tuổi, ban đầu chỉ ho - sốt nhẹ. Không đi khám, anh tự ra hiệu thuốc mua 2 loại kháng sinh “cho nhanh khỏi”. Uống được 2 ngày thấy đỡ ho nên dừng hẳn.

Hai ngày sau, anh xuất hiện khó thở, sốt lại, đau tức ngực và phải nhập viện cấp cứu. Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng tái bùng phát, vi khuẩn kháng lại loại kháng sinh anh đã dùng, khiến điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Khoa Cấp cứu ghi nhận rất nhiều bệnh nhân gặp biến chứng chỉ vì tự mua thuốc theo lời mách bảo, uống sai liều, sai thời điểm, ngừng thuốc khi “đỡ”, uống trộn nhiều loại thuốc mà không biết chúng tương tác với nhau.

uopng-thuoc.jpg

Vì sao tự dùng thuốc lại nguy hiểm?

Kháng sinh không phải thuốc giảm đau. Uống vài viên thấy đỡ không có nghĩa vi khuẩn đã chết. Dừng sớm vi khuẩn sống sót, phát triển mạnh hơn và dẫn tới kháng thuốc.

Thuốc tim mạch, huyết áp, đái tháo đường… tuyệt đối không tự uống, không tự bỏ. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể gây tụt huyết áp, tăng huyết áp kịch phát, hạ đường huyết, tăng đường huyết, rối loạn nhịp tim…

Nhiều thuốc tương tác với nhau: Uống 2 loại tưởng vô hại nhưng có thể gây ngộ độc gan, suy thận, loạn nhịp, chảy máu tiêu hóa.

Cơ địa mỗi người một khác, cùng triệu chứng nhưng bệnh hoàn toàn khác nhau - uống thuốc giống hàng xóm có khi “lợi bất cập hại”.

Nhớ kỹ nguyên tắc sống còn, không tự ý dùng thuốc

Không uống theo lời mách bảo.

Không tự mua thuốc vì “giống bệnh trước đây”.

Không ngừng thuốc giữa chừng khi thấy đỡ.

Không tự kết hợp thuốc với thực phẩm chức năng.

Không dùng toa thuốc của người khác.

Một viên thuốc đúng giúp bạn khỏe.

Một viên thuốc sai có thể làm bệnh nặng lên hoặc khiến việc điều trị sau này khó gấp nhiều lần.

Lời khuyên: Trước khi uống bất kỳ loại thuốc nào hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ có chuyên môn.

