Trung Quốc phát triển vắc xin điều trị mụn dựa trên miễn dịch

Vắc xin mới của Trung Quốc nhằm giảm mụn bằng cách điều chỉnh phản ứng miễn dịch, thay vì dùng kháng sinh hay thuốc nội tiết.

Theo Znews.vn, Trung Quốc lần đầu đưa vắc xin điều trị mụn vào thử nghiệm lâm sàng trong nước, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tìm hướng điều trị mới cho căn bệnh da liễu phổ biến này.

Theo Sixth Tone, loại vắc xin này do Công ty Dược phẩm WestVac BioPharma (Tứ Xuyên) nghiên cứu và phát triển. Vắc xin đã được cấp phép thử nghiệm từ tháng 11/2025 và bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng từ ngày 30/12 tại Bệnh viện Tây Trung Quốc, trực thuộc Đại học Tứ Xuyên.

Khác với các vắc xin phòng bệnh truyền thống, đây là vắc xin mang tính điều trị. Sản phẩm được thiết kế dưới dạng protein tái tổ hợp, nhằm kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể chống lại Cutibacterium acnes - loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trên da nhưng có thể gây viêm và hình thành mụn khi phát triển quá mức. Mục tiêu của vắc xin là giảm mức độ mụn thông qua điều hòa phản ứng miễn dịch, thay vì tác động trực tiếp như kháng sinh hay thuốc nội tiết.

Ảnh minh họa/Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết hướng tiếp cận này phản ánh xu hướng mới trong điều trị mụn, trong bối cảnh những phương pháp quen thuộc như kháng sinh, dẫn xuất vitamin A hay thuốc hormone đang bộc lộ nhiều hạn chế, từ nguy cơ kháng thuốc, tác dụng phụ cho đến tỷ lệ tái phát cao.

Mụn hiện là bệnh da liễu phổ biến thứ tám trên thế giới. Thống kê cho thấy hơn 85% thanh thiếu niên từng trải qua tình trạng này, đồng thời mụn cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ lo âu, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tinh thần khác.

Phía Bệnh viện Tây Trung Quốc nhấn mạnh vắc xin trị mụn của Trung Quốc không hướng tới sử dụng đại trà. Đối tượng chính là những bệnh nhân đáp ứng kém với các phương pháp điều trị hiện có hoặc thường xuyên tái phát.

Trưởng nhóm nghiên cứu Li Jiong cho biết, trong quá trình thử nghiệm, nhóm sẽ đánh giá kỹ sự khác biệt về mức kháng thể, cường độ đáp ứng miễn dịch và thời gian duy trì hiệu quả giữa các nhóm bệnh nhân, trước khi đưa ra kết luận về tính an toàn, hiệu quả của vắc xin.

Ảnh minh họa/Internet

Trên thế giới, một số vắc xin trị mụn khác cũng đang trong quá trình phát triển. Đáng chú ý, vắc xin mRNA do tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi phát triển đã bước vào thử nghiệm lâm sàng từ tháng 7/2025. Bên cạnh đó, các nhà khoa học Mỹ cũng từng công bố nghiên cứu về vắc xin trị mụn dựa trên enzyme trên tạp chí Nature Communications, song vẫn chưa triển khai thử nghiệm trên người.