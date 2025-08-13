Hà Nội

Sống Khỏe

Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp” đã không thể qua khỏi.

Bình Nguyên

Bé gái chào đời ở tuần thai thứ 37 theo yêu cầu của gia đình "chọn ngày giờ đẹp" nhưng sau sinh có biểu hiện suy hô hấp. Khi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau sinh, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Mặc dù được hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, trẻ vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Bệnh nhi được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng không quá khỏi - Ảnh VOZ.

Trên thực tế, thời gian qua các bác sĩ ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ, vì gia đình mong muốn “ngày giờ đẹp”.

Hiện nay, tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh. Bên cạnh đó, những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé,…

Các chuyên gia y tế cảnh báo, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé.

Sinh thường (sinh qua đường âm đạo) vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Hình thức sinh này mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giúp mẹ phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm hậu sản, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, sinh thường còn giúp mẹ cảm nhận trọn vẹn hành trình “vượt cạn” một cách thiêng liêng và ý nghĩa.

Với em bé, sinh thường hỗ trợ quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tốt hơn. Nhờ áp lực co bóp khi chuyển dạ, chất nhầy trong phổi và đường hô hấp được đẩy ra, giảm nguy cơ suy hô hấp. Trẻ được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ đường âm đạo của mẹ, giúp phát triển hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, trẻ sinh thường dễ thực hiện da kề da và bú mẹ sớm ngay tại phòng sinh, từ đó tăng cường gắn kết tình cảm và hỗ trợ phát triển thể chất, cảm xúc ngay từ những giờ đầu đời.

Bác sĩ khuyến cáo, sức khỏe và sự an toàn của mẹ và bé luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Thay vì lo lắng chọn giờ sinh hay phương pháp can thiệp không cần thiết, mẹ bầu nên chủ động theo dõi thai kỳ định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hành trình sinh nở diễn ra an toàn.

Sống Khỏe

Hành trình cam go giữ sự sống cho sản phụ rau cài răng lược

Mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai hoặc mắc phải nhau tiền đạo dễ làm tăng nguy cơ bị rau cài răng lược. Đây là một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm.

Cuộc chiến với tử tử thần để giữ lại sự sống

Chị T mang thai lần thứ tư, với tiền sử ba lần mổ lấy thai trước đó. Ngay từ đầu thai kỳ, chị đã được chẩn đoán mắc rau cài răng lược — một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, khi bánh rau cài quá sâu vào cơ tử cung, thậm chí có thể xuyên qua lớp cơ tử cung và lan tới các cơ quan lân cận như bàng quang. Nguy cơ băng huyết sau sinh rất cao, có thể đe dọa đến tính mạng người mẹ và có thể phải cắt tử cung để cầm máu.

Sống Khỏe

Hành trình giữ con, cứu mẹ trong cuộc chiến sinh tử với ung thư cổ tử cung

Bé trai nặng 1,9 kg chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ oà của cả gia đình và ê-kíp mổ là kỳ tích đã được tạo ra.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ 29 tuổi, quê Hải Phòng, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22.

Đây là một ca bệnh hiếm gặp và vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Sống Khỏe

Chạy đua giành lại sự sống cho mẹ con sản phụ thai 36 tuần sản giật nguy kịch

Tiền sản giật là những biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho sản phụ mang thai tuần 36 – 37 bị sản giật.

Sản phụ T..T..T..T. (39 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) được người nhà đưa đến Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân, huyết áp lên đến 240/140 mmHg, mạch 120 lần/phút – dấu hiệu rõ ràng của cơn sản giật nguy kịch.

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.

