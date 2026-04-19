Nhiễm khuẩn huyết đừng chủ quan khi ra viện, tái khám tránh biến chứng nặng

Nhiễm khuẩn huyết và những ảnh hưởng kéo dài sau điều trị

Nhiễm khuẩn huyết (Sepsis) xảy ra khi cơ thể đáp ứng quá mức với nhiễm trùng, gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng như tim, phổi, gan, thận và não. Bệnh có thể tiến triển nặng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sau điều trị, một số người bệnh có thể gặp hội chứng hậu nhiễm khuẩn huyết (Post-Sepsis Syndrome) với các biểu hiện như: Mệt mỏi kéo dài, suy nhược; Giảm trí nhớ, khó tập trung; Rối loạn giấc ngủ, lo âu; Suy giảm chức năng các cơ quan; Nguy cơ nhiễm trùng tái phát cao hơn. Những triệu chứng này có thể âm thầm kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.

Tầm quan trọng của tái khám sau điều trị nhiễm khuẩn huyết

Tại Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Bãi Cháy, người bệnh nhiễm khuẩn huyết điều trị nội trú thường có đặc điểm lâm sàng nặng, nhiều bệnh lý nền, thời gian nằm viện kéo dài và nguy cơ biến chứng sau ra viện cao.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, khoa ghi nhận 144 người bệnh được chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn huyết, trong đó có 45 người bệnh (31,25%) thuộc nhóm nguy cơ cao (bao gồm người ≥65 tuổi, có từ hai bệnh nền trở lên, có suy tạng hoặc cần điều trị hồi sức tích cực).

Thực tiễn trên cho thấy, nhiễm khuẩn huyết có thể gặp ở bất kỳ ai, tuy nhiên thường nặng hơn ở các nhóm đối tượng có sức đề kháng suy giảm hoặc có bệnh lý nền như đái tháo đường, suy thận, tim mạch, người suy giảm miễn dịch, người sau phẫu thuật hoặc có can thiệp y khoa, cũng như những trường hợp có ổ nhiễm trùng kéo dài là những đối tượng có nguy cơ cao.

Đây cũng là nhóm người bệnh dễ diễn tiến nặng, thời gian điều trị kéo dài và có nguy cơ biến chứng sau ra viện cao, do đó cần được theo dõi và tái khám chặt chẽ hơn so với các nhóm khác.

Tái khám sau điều trị nhiễm khuẩn huyết đóng vai trò quan trọng giúp bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục của cơ thể, phát hiện sớm biến chứng sau bệnh

BSCKI Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết: “Tái khám sau điều trị nhiễm khuẩn huyết đóng vai trò quan trọng giúp bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục của cơ thể, phát hiện sớm biến chứng sau bệnh, theo dõi nguy cơ tái nhiễm trùng, điều chỉnh thuốc và hướng dẫn phục hồi sức khỏe.

Việc tuân thủ tái khám đúng hẹn sẽ góp phần giảm nguy cơ nhập viện trở lại, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh”.

Người bệnh cần lưu ý gì sau khi ra viện?

Theo khuyến cáo của bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy, sau khi xuất viện, người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của bác sĩ, sử dụng thuốc đầy đủ và đúng chỉ định, đồng thời chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Những biểu hiện như sốt, mệt mỏi nhiều, khó thở hoặc lú lẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của biến chứng hoặc tái nhiễm trùng và cần được thăm khám kịp thời. Tái khám đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Nhiễm khuẩn huyết là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được điều trị đúng và theo dõi đầy đủ. Việc chủ động tái khám đúng hẹn sau ra viện không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường mà còn là chìa khóa giúp người bệnh phục hồi an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

