Sắc vóc của nữ kình ngư 24 tuổi đang gây bão khắp cõi mạng

Cộng đồng trẻ

Sắc vóc của nữ kình ngư 24 tuổi đang gây bão khắp cõi mạng

Vũ Thị Phương Anh là kình ngư thu hút người hâm mộ bởi nhan sắc dịu dàng, phong cách hiện đại và cuộc sống năng động trên mạng xã hội.

Thiên Anh
Vũ Thị Phương Anh hiện là một trong những gương mặt sáng giá của đội bơi TP HCM. Cô được xem là một trong những tài năng hiếm hoi của làng bơi Việt Nam.
Từ nhỏ, Phương Anh được cha mẹ hướng theo nghệ thuật, từng theo học múa ba lê, hát và vẽ.
Nhưng vì thể trạng gầy gò, Phương Anh được khuyến khích tập thể thao để cải thiện sức khỏe. Và chính lúc ấy, cô bạn sinh năm 2001 bén duyên với bơi lội.
Bước ngoặt đến với Phương Anh vào năm 2016, khi cô lần đầu tham dự giải vô địch bơi nhóm nữ châu Á.
Không ai kỳ vọng quá nhiều vào vận động viên trẻ tuổi này, nhưng Phương Anh bất ngờ mang về hai tấm huy chương đồng - thành tích khiến cả HLV lẫn đồng đội đều sửng sốt. Từ đó, cô gắn bó trọn vẹn với bơi lội đỉnh cao.
Ở tuổi 24, Phương Anh sở hữu chiều cao 1,69 m, thân hình cân đối, săn chắc nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt.
Phương Anh còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo.
Gương mặt thanh tú, nụ cười hiền cùng ánh mắt sáng sau cặp kính cận khiến Phương Anh toát lên vẻ đẹp vừa tri thức vừa gần gũi.
Ngoài giờ tập, Phương Anh yêu thích du lịch, xem phim và tận hưởng cuộc sống. Nữ kình ngư theo đuổi phong cách thời trang tinh tế, biến hóa linh hoạt từ trẻ trung, nữ tính đến năng động, hiện đại.
Hiện tại, Phương Anh nuôi ước mơ trở thành huấn luyện viên bơi trong tương lai.
