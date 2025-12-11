Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ Violette Wautier

Giải trí

Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ Violette Wautier

Violette Wautier mang hai dòng máu: Thái Lan - Bỉ. Nữ ca sĩ vừa gặp sự cố ca hát ở SEA Games 33.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Violette Wautier)
Violette Wautier hát lệch tông trong màn trình diễn ở lễ khai mạc SEA Games 33. Nữ ca sĩ phân trần rằng ban tổ chức yêu cầu hát nhép 100% tiết mục, đồng nghĩa micro của cô sẽ tắt.
Violette Wautier hát lệch tông trong màn trình diễn ở lễ khai mạc SEA Games 33. Nữ ca sĩ phân trần rằng ban tổ chức yêu cầu hát nhép 100% tiết mục, đồng nghĩa micro của cô sẽ tắt.
Tuy nhiên, khi Violette lên sân khấu trình diễn, micro đã mở. Không may, nữ ca sĩ không thể nghe giọng hát của mình giữa sân khấu do tai nghe không hoạt động. Vì vậy, Violette hát không đúng nhịp.
Tuy nhiên, khi Violette lên sân khấu trình diễn, micro đã mở. Không may, nữ ca sĩ không thể nghe giọng hát của mình giữa sân khấu do tai nghe không hoạt động. Vì vậy, Violette hát không đúng nhịp.
Violette gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nữ ca sĩ còn khẳng định, cô hiếm khi hát nhép.
Violette gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nữ ca sĩ còn khẳng định, cô hiếm khi hát nhép.
Giọng ca sinh năm 1993 mang hai dòng máu Thái Lan và Bỉ, sở hữu đẹp lai rất cuốn hút và nổi bật.
Giọng ca sinh năm 1993 mang hai dòng máu Thái Lan và Bỉ, sở hữu đẹp lai rất cuốn hút và nổi bật.
Violette có vóc dáng quyến rũ với đôi chân dài và thon gọn.
Violette có vóc dáng quyến rũ với đôi chân dài và thon gọn.
Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách quyến rũ. Trang phục của Violette thường là váy ngắn, áo croptop.
Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách quyến rũ. Trang phục của Violette thường là váy ngắn, áo croptop.
Violette đang hẹn hò ca sĩ, diễn viên Kao Jirayu.
Violette đang hẹn hò ca sĩ, diễn viên Kao Jirayu.
Theo Her World, cặp đôi đóng chung phim truyền hình O-Negative năm 2016. Sau đó, cả hai giữ mối quan bạn bè. Năm 2018, Violette và Kao Jirayu đóng chính series phim truyền hình Club Friday The Series 10 rồi công khai hẹn hò vào năm 2019.
Theo Her World, cặp đôi đóng chung phim truyền hình O-Negative năm 2016. Sau đó, cả hai giữ mối quan bạn bè. Năm 2018, Violette và Kao Jirayu đóng chính series phim truyền hình Club Friday The Series 10 rồi công khai hẹn hò vào năm 2019.
Violette miêu tả trên sân khấu bạn trai khá lạnh lùng còn ở đời thực lại rất hài hước và ngọt ngào. Trong một chuyến du lịch đầu năm 2025, Violette và nửa kia dành nhiều thời gian để trêu đùa nhau trên tuyết.
Violette miêu tả trên sân khấu bạn trai khá lạnh lùng còn ở đời thực lại rất hài hước và ngọt ngào. Trong một chuyến du lịch đầu năm 2025, Violette và nửa kia dành nhiều thời gian để trêu đùa nhau trên tuyết.
Trên trang cá nhân, Kao Jirayu thường xuyên khoe ảnh hẹn hò, có nhiều bài đăng ủng hộ sản phẩm nghệ thuật, đêm nhạc của bạn gái. Ảnh: Instagram Kao Jirayu.
Trên trang cá nhân, Kao Jirayu thường xuyên khoe ảnh hẹn hò, có nhiều bài đăng ủng hộ sản phẩm nghệ thuật, đêm nhạc của bạn gái. Ảnh: Instagram Kao Jirayu.
Violette cho biết, trước khi yêu Kao Jirayu, cô trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn. “Khi kết thúc một chuyện tình, tôi lại nhanh chóng bước vào một mối quan hệ khác chỉ trong vài tháng sau đó. Chỉ sau một thời gian độc thân, tôi mới hiểu được giá trị của bản thân, học cách trân trọng chính mình", Violette tâm sự.
Violette cho biết, trước khi yêu Kao Jirayu, cô trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn. “Khi kết thúc một chuyện tình, tôi lại nhanh chóng bước vào một mối quan hệ khác chỉ trong vài tháng sau đó. Chỉ sau một thời gian độc thân, tôi mới hiểu được giá trị của bản thân, học cách trân trọng chính mình", Violette tâm sự.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Violette Wautier)
#Violette Wautier #ca sĩ Violette Wautier #SEA Games

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT