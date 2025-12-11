Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ Violette Wautier

Violette Wautier mang hai dòng máu: Thái Lan - Bỉ. Nữ ca sĩ vừa gặp sự cố ca hát ở SEA Games 33.
Đầu đông, Mộc Châu bất ngờ khoác áo trắng khi hoa mận nở trái vụ, tạo nên khung cảnh tinh khôi hiếm gặp.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác tàu đắm ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đó là "thuyền tiệc tùng" của người Ai Cập có niên đại khoảng 2.000 tuổi.
Mưa sao băng Geminids sẽ đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12. Khi ấy, bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.
Apple gửi cảnh báo đến người dùng iPhone tại 80 quốc gia, trước nguy cơ phần mềm gián điệp tinh vi.
Lọ Lem - con gái đầu MC Quyền Linh vừa đăng tải loạt ảnh diện áo dài bên cạnh 'người bạn thân' đặc biệt - mẹ của cô nàng, như một cách lưu giữ thanh xuân.
OpenAI tạm dừng dự án phụ, tập trung cải thiện ChatGPT, chuẩn bị phát hành mô hình 5.2 đáp trả Google.
Hang Sebangfai ở biên giới Việt – Lào gây ấn tượng với cột thạch nhũ khổng lồ, vườn đá kỳ ảo và dòng sông ngầm uốn lượn dưới lòng hang.
TVS Ronin Agonda 2025 là mẫu môtô phong cách classic lấy cảm hứng từ bãi biển Agonda ở Goa, nổi tiếng với không khí yên bình, thư thái và cảnh quan tuyệt đẹp.
Sau hơn 10 năm nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, cuộc sống và hình ảnh của Bà Tưng hiện tại đã có sự thay đổi lớn.
Trong chuyến du lịch Bali (Indonesia), hot girl đời đầu Vân Tiny (Nguyễn Hải Vân) khiến mạng xã hội “bùng nổ” với loạt hình diện trang phục biển cực cuốn hút.
Violette Wautier có 10 năm ca hát chuyên nghiệp. Mới đây, cô gặp sự cố trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.
Cô nàng Trịnh Hà Vi mới đây đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi khoe loạt ảnh mới trong trang phục áo dài truyền thống.
Hãng Jolla quay lại thị trường với mẫu Jolla Phone mới có phần cứng hiện đại, thiết kế tháo rời pin và hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư.
Khắp thế giới, Giáng sinh được đón theo những cách đầy bất ngờ và thú vị, mang màu sắc văn hóa riêng, khiến mùa lễ hội thêm sống động.
Thường xuất hiện với hình ảnh cô gái kẹo ngọt, dịu dàng, Ngọc Kem gây ấn tượng với giao diện 'girl phố' cá tính trong bộ ảnh gần đây.
Tàn tích thành phố Babylon ở Iraq là những gì còn lại của một trung tâm quyền lực và văn minh hàng đầu vùng Lưỡng Hà, có vị trí đặc biệt trong lịch sử cổ đại.
Inostrancevia, một loài thú nguyên thủy sống vào thời Permi muộn, gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình dữ dằn và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ đại.
Trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2025 vừa qua, có tới 8 mẫu xe Nhật Bản lọt vào danh sách và 2 mẫu thuộc thương hiệu Hàn Quốc.
Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.
Các đại diện: Mỹ, Indonesia, Campuchia, Colombia và Ukraine tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025.