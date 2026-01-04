Hà Nội

Loài chim săn mồi độc đáo, có mỏ kỳ lạ nhất châu Phi

Giải mã

Loài chim săn mồi độc đáo, có mỏ kỳ lạ nhất châu Phi

Sở hữu dáng vẻ uy nghi và chiếc mỏ khác lạ, cò mỏ yên (Ephippiorhynchus senegalensis) là một trong những loài chim nước ấn tượng nhất châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Chiếc mỏ khổng lồ với “yên” đặc trưng. Cò mỏ yên nổi bật với chiếc mỏ dài, dày và phần yên màu đỏ – vàng ở gốc mỏ, tạo nên hình dáng không thể nhầm lẫn trong thế giới chim. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những loài cò lớn nhất châu Phi. Trưởng thành, cò mỏ yên có thể cao tới 1,5 mét, sải cánh rộng gần 2,7 mét, mang dáng vẻ bệ vệ và oai phong khi đứng giữa các vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông tương phản mạnh mẽ. Cơ thể loài chim này có màu trắng chủ đạo, kết hợp với đầu, cổ và cánh đen tuyền, mỏ đen - đỏ, tạo nên sự tương phản thị giác rõ rệt và rất dễ nhận diện từ xa. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở vùng hạ Sahara. Cò mỏ yên sinh sống rộng khắp các đầm lầy, sông hồ và vùng ngập nước của châu Phi hạ Sahara, nơi nguồn thức ăn dồi dào và môi trường tương đối yên tĩnh. Ảnh: Pinterest.
Tập tính săn mồi kiên nhẫn. Chúng thường đứng bất động trong thời gian dài, chờ cá, ếch, bò sát nhỏ hoặc côn trùng lớn xuất hiện rồi tung cú mổ chính xác bằng chiếc mỏ khỏe. Ảnh: Pinterest.
Sống đơn lẻ hoặc theo cặp. Khác với nhiều loài cò sống thành đàn lớn, cò mỏ yên thường hoạt động đơn độc hoặc theo cặp, thể hiện tính lãnh thổ rõ rệt, đặc biệt trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Tổ làm trên cây cao hoặc bụi rậm. Chúng xây tổ lớn bằng cành khô trên cây cao gần nguồn nước, nơi tương đối an toàn trước thú săn mồi và ít bị con người quấy nhiễu. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của sự uy nghi và tĩnh lặng. Với dáng đứng thẳng, chuyển động chậm rãi và vẻ ngoài độc đáo, cò mỏ yên thường được xem là biểu trưng cho sự điềm tĩnh và quyền uy của các vùng đất ngập nước châu Phi. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
