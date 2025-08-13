Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc bạn gái tin đồn của “ông hoàng Kpop” G-Dragon

Giải trí

Nhan sắc bạn gái tin đồn của “ông hoàng Kpop” G-Dragon

Ca sĩ Sana (nhóm TWICE) sở hữu vóc dáng đẹp, gương mặt cuốn hút, vừa lên tiếng về tin đồn hẹn hò G-Dragon.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Dân Việt, mới đây, Sana cho biết, cô tình cờ gặp G-Dragon trong một chương trình. Sau đó, nam ca sĩ gắn tài khoản của cô trong một bài đăng chỉ để úp mở về việc anh xuất hiện trong chương trình. Ảnh: Dân Việt.
Theo Dân Việt, mới đây, Sana cho biết, cô tình cờ gặp G-Dragon trong một chương trình. Sau đó, nam ca sĩ gắn tài khoản của cô trong một bài đăng chỉ để úp mở về việc anh xuất hiện trong chương trình. Ảnh: Dân Việt.
Trước đó, Sana giữ im lặng về nghi vấn hẹn hò G-Dragon rộ lên vào tháng 4/2025. Ảnh: Znews.
Trước đó, Sana giữ im lặng về nghi vấn hẹn hò G-Dragon rộ lên vào tháng 4/2025. Ảnh: Znews.
Nữ ca sĩ tên thật Minatozaki Sana, sinh năm 1996, tại Nhật Bản. Theo Znews, Sana có chiều cao 1m62. Ảnh: Instagram Sana.
Nữ ca sĩ tên thật Minatozaki Sana, sinh năm 1996, tại Nhật Bản. Theo Znews, Sana có chiều cao 1m62. Ảnh: Instagram Sana.
Thành viên nhóm nhạc TWICE sở hữu gương mặt đầy cuốn hút. Ảnh: Allkpop.
Thành viên nhóm nhạc TWICE sở hữu gương mặt đầy cuốn hút. Ảnh: Allkpop.
Sana quyến rũ, ngọt ngào khi mặc gợi cảm. Ảnh: Allkpop.
Sana quyến rũ, ngọt ngào khi mặc gợi cảm. Ảnh: Allkpop.
Bạn gái tin đồn của G-Dragon toát ra vẻ quyến rũ từ vóc dáng, ánh mắt đến vũ đạo. Ảnh: Znews.
Bạn gái tin đồn của G-Dragon toát ra vẻ quyến rũ từ vóc dáng, ánh mắt đến vũ đạo. Ảnh: Znews.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ sinh năm 1996 chuộng váy áo ngắn bó sát. Ảnh: Znews.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ sinh năm 1996 chuộng váy áo ngắn bó sát. Ảnh: Znews.
Sana từng được nhiều khán giả châu Á chú ý nhờ vũ đạo "shy shy shy" đáng yêu. Ảnh: Znews.
Sana từng được nhiều khán giả châu Á chú ý nhờ vũ đạo "shy shy shy" đáng yêu. Ảnh: Znews.
G-Dragon từng vướng nghi vấn hẹn hò các người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara (trong ảnh), Nana Komatsu. Ảnh: Dân Việt.
G-Dragon từng vướng nghi vấn hẹn hò các người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara (trong ảnh), Nana Komatsu. Ảnh: Dân Việt.
G-Dragon còn vướng nghi vấn tình ái với ca sĩ Sohee (Wonder Girls), ca sĩ Taeyeon (SNSD), ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School), ca sĩ Jennie (Blackpink). Ảnh: VTV.
G-Dragon còn vướng nghi vấn tình ái với ca sĩ Sohee (Wonder Girls), ca sĩ Taeyeon (SNSD), ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School), ca sĩ Jennie (Blackpink). Ảnh: VTV.
Đối với các tin đồn hẹn hò, G-Dragon đều phủ nhận. Tháng 2/2025, "ông hoàng Kpop" chia sẻ, anh độc thân. Về gu bạn gái, nam ca sĩ cho hay: "Điều tôi chú ý ở một người không phải là ngoại hình mà là sự độc đáo và khác biệt". Ảnh: VTV.
Đối với các tin đồn hẹn hò, G-Dragon đều phủ nhận. Tháng 2/2025, "ông hoàng Kpop" chia sẻ, anh độc thân. Về gu bạn gái, nam ca sĩ cho hay: "Điều tôi chú ý ở một người không phải là ngoại hình mà là sự độc đáo và khác biệt". Ảnh: VTV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#G-Dragon #ca sĩ G-Dragon #bạn gái của G-Dragon

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT