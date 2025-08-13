Nhan sắc bạn gái tin đồn của “ông hoàng Kpop” G-Dragon

Ca sĩ Sana (nhóm TWICE) sở hữu vóc dáng đẹp, gương mặt cuốn hút, vừa lên tiếng về tin đồn hẹn hò G-Dragon.
Vóc dáng nóng bỏng của nàng WAG vừa được Ronaldo cầu hôn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.
Vóc dáng nóng bỏng của nàng WAG vừa được Ronaldo cầu hôn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.
Những cái tên xuất hiện trong top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 7/2025 không gây bất ngờ, chỉ có Kia Morning tạo sự chú ý khi doanh số kém cả Toyota Alphard.
Từ giữa tháng 8, 3 con giáp này đón Thần Tài gõ cửa, vận may dồn dập, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chảy về như thác lũ.
Phương Oanh đóng nữ chính phim Gió ngang khoảng trời xanh, còn diễn viên ở bản gốc là Đồng Dao.
Trong loạt ảnh mới đăng tải, Hạt Dẻ - con gái út của MC Quyền Linh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tựa như "nàng thơ giữa lòng nước Ý".
Cây cảnh độc lạ với chùm hoa xanh biếc, nhị vàng lấp lánh như sao trời, đang trở thành xu hướng trồng cây gây sốt mạng xã hội.
Rùa răng (Heosemys annandalii) là một trong những loài rùa nước ngọt độc đáo nhất ở Đông Nam Á, nổi bật bởi kích cỡ lớn và "răng nanh" khác thường.
Chó ngao Tây Tạng là một giống chó cổ xưa và tuyệt đẹp với bờm giống sư tử. Tuy nhiên, để sở hữu một chú chó này rất tốn kém.
Hà Vi Vi có tạo hình nàng tiên cá trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, từng không ít lần chia sẻ hình ảnh bên ông bầu Vũ Khắc Tiệp.
Là thành viên của Saigon Phantom Queens, MaiLK gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng kỹ năng chơi game thượng thừa.
Không ồn ào, náo nhiệt, Ý Linh Hồ mùa lúa chín chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, nơi màu vàng óng của lúa hòa cùng mây trời và núi non hùng vĩ.
Chiếc Porsche 356 Speedster Pre-A cổ điển cực hiếm này đã "nghỉ hưu" trong garage hơn 62 năm, nó sẽ trở thành tâm điểm các sự kiện xe cổ trên toàn thế giới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão phụ trách dự án độc lập, chịu trách nhiệm cho từng quyết định.
Thập niên 1970 được cho là đã mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với phụ nữ ở bang Florida, Mỹ.
Trong biệt thự triệu đô tại Mỹ, NSƯT Ngọc Huyền trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh và nhiều hoa để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.
Gây ấn tượng với vẻ ngoài tiểu thư thanh lịch, kín đáo, loạt ảnh thả dáng với bikini dưới hồ bơi mới đây của Hà My khiến nhiều người bất ngờ.
Trận Chaeronea năm 338 TCN là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử thế giới cổ đại, đánh dấu sự quỳ gối của Hy Lạp trước Macedonia dưới quyền vua Philip II.
Khi “đến tháng”, phi tần trong hậu cung hoàng đế Trung Hoa tuyệt đối không dám mạo hiểm lừa vua, bởi hậu quả có thể là mất sủng ái và bị phạt nặng.
Hiện tượng “Wow!” là một trong những bí ẩn thú vị nhất của thiên văn học hiện đại, khiến giới khoa học tranh luận suốt nhiều thập kỷ.
Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.