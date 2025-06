Nhà Trắng nói gì về mâu thuẫn giữa ông Trump và tỷ phú Musk?

Theo The Hill, Tổng thống Trump ngày 4/6 đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 12 quốc gia, viện dẫn lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Lệnh cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Mỹ được áp dụng đối với công dân từ 12 quốc gia, bao gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.