Nhà thầu Ngọc Khởi: "Đơn thương độc mã" tại Cà Mau, bắt tay liên danh tại Bến Tre [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật của Công ty Ngọc Khởi (Tây Ninh). Nếu tại Cà Mau, nhà thầu này thường xuyên trúng thầu độc lập thì tại Bến Tre cũ, cái bắt tay với đối tác Phương Trúc lại mang về những gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục loạt bài phân tích hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi (Công ty Ngọc Khởi), chúng tôi ghi nhận những chiến thuật tham dự thầu khác nhau của doanh nghiệp này tùy thuộc vào từng địa bàn và quy mô gói thầu.

"Một mình một ngựa" tại Ngọc Hiển

Tại địa bàn huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Công ty Ngọc Khởi khẳng định năng lực qua việc tham gia và trúng thầu độc lập hàng loạt gói thầu mua sắm thiết bị trường học.

Điển hình, ngày 13/9/2024, ông Lê Huỳnh Đỉnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hiển ký Quyết định số 2216/QĐ-BQL phê duyệt Công ty Ngọc Khởi trúng Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường THPT Ngọc Hiển. Giá trúng thầu là 2.299.675.000 đồng, với tư cách nhà thầu độc lập.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, trong các đợt mua sắm đầu năm 2025 tại đơn vị này, như Gói thầu số 06 (QĐ 335/QĐ-BQL ngày 07/02/2025, giá trúng 696 triệu đồng) hay Gói thầu số 18 (QĐ 17/QĐ-BQL ngày 20/03/2025, giá trúng 166 triệu đồng), Công ty Ngọc Khởi đều được xướng tên là đơn vị trúng thầu duy nhất mà không cần liên danh với bất kỳ đối tác nào.

Điều này cho thấy tại thị trường Cà Mau, đặc biệt là huyện Ngọc Hiển, Công ty Ngọc Khởi tự tin sở hữu đủ nguồn lực tài chính và nhân sự để "bao sân" các gói thầu quy mô vừa và nhỏ.

Cái bắt tay chiến lược tại Bến Tre cũ

Khác với sự "đơn thương độc mã" tại Cà Mau, khi tiến quân sang địa bàn tỉnh Bến Tre, Công ty Ngọc Khởi lại chọn cách hợp tác. Đối tác quen thuộc của đơn vị này là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phương Trúc (có trụ sở tại TP. Sóc Trăng nay là Cần Thơ).

Dữ liệu cho thấy, sự kết hợp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại các gói thầu quy mô lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre mời thầu.

Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các trường thuộc thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm", Liên danh Phương Trúc - Ngọc Khởi (cùng thành viên Bùi Gia) đã trúng thầu với giá trị lên tới 35.210.300.000 đồng (năm 2023).

Tiếp đó, đầu năm 2024, liên danh này tiếp tục trúng gói thầu tương tự với giá trị 51.000.000.000 đồng tại cùng chủ đầu tư này.

Trong các liên danh này, Công ty Phương Trúc thường đóng vai trò thành viên đứng đầu, trong khi Công ty Ngọc Khởi tham gia với tư cách thành viên, đóng góp năng lực tài chính và kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu quy mô lớn.

Được biết, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi được thành lập từ năm 2004. Theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 01/7/2025, địa giới hành chính tỉnh Long An (nơi đặt trụ sở cũ của công ty tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) đã được sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh. Do đó, hiện nay doanh nghiệp này đăng ký trụ sở chính tại Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi về chiến thuật liên danh trong đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu linh hoạt giữa đấu thầu độc lập và liên danh là chiến lược bình thường để tối ưu hóa cơ hội. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần lưu ý kiểm soát kỹ khối lượng công việc phân chia trong liên danh, tránh tình trạng 'liên danh ảo' - tức là một bên chỉ đứng tên cho đủ năng lực còn bên kia ôm trọn công việc, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.