Bạn đọc

Nhà thầu Ngọc Khởi: "Đơn thương độc mã" tại Cà Mau, bắt tay liên danh tại Bến Tre [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật của Công ty Ngọc Khởi (Tây Ninh). Nếu tại Cà Mau, nhà thầu này thường xuyên trúng thầu độc lập thì tại Bến Tre cũ, cái bắt tay với đối tác Phương Trúc lại mang về những gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hải Đăng

Tiếp tục loạt bài phân tích hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi (Công ty Ngọc Khởi), chúng tôi ghi nhận những chiến thuật tham dự thầu khác nhau của doanh nghiệp này tùy thuộc vào từng địa bàn và quy mô gói thầu.

"Một mình một ngựa" tại Ngọc Hiển

Tại địa bàn huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Công ty Ngọc Khởi khẳng định năng lực qua việc tham gia và trúng thầu độc lập hàng loạt gói thầu mua sắm thiết bị trường học.

Điển hình, ngày 13/9/2024, ông Lê Huỳnh Đỉnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hiển ký Quyết định số 2216/QĐ-BQL phê duyệt Công ty Ngọc Khởi trúng Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị thuộc dự án Trường THPT Ngọc Hiển. Giá trúng thầu là 2.299.675.000 đồng, với tư cách nhà thầu độc lập.

1.jpg
Ảnh minh họa

Tiếp đó, trong các đợt mua sắm đầu năm 2025 tại đơn vị này, như Gói thầu số 06 (QĐ 335/QĐ-BQL ngày 07/02/2025, giá trúng 696 triệu đồng) hay Gói thầu số 18 (QĐ 17/QĐ-BQL ngày 20/03/2025, giá trúng 166 triệu đồng), Công ty Ngọc Khởi đều được xướng tên là đơn vị trúng thầu duy nhất mà không cần liên danh với bất kỳ đối tác nào.

Điều này cho thấy tại thị trường Cà Mau, đặc biệt là huyện Ngọc Hiển, Công ty Ngọc Khởi tự tin sở hữu đủ nguồn lực tài chính và nhân sự để "bao sân" các gói thầu quy mô vừa và nhỏ.

Cái bắt tay chiến lược tại Bến Tre cũ

Khác với sự "đơn thương độc mã" tại Cà Mau, khi tiến quân sang địa bàn tỉnh Bến Tre, Công ty Ngọc Khởi lại chọn cách hợp tác. Đối tác quen thuộc của đơn vị này là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phương Trúc (có trụ sở tại TP. Sóc Trăng nay là Cần Thơ).

Dữ liệu cho thấy, sự kết hợp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại các gói thầu quy mô lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre mời thầu.

Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các trường thuộc thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm", Liên danh Phương Trúc - Ngọc Khởi (cùng thành viên Bùi Gia) đã trúng thầu với giá trị lên tới 35.210.300.000 đồng (năm 2023).

Tiếp đó, đầu năm 2024, liên danh này tiếp tục trúng gói thầu tương tự với giá trị 51.000.000.000 đồng tại cùng chủ đầu tư này.

Trong các liên danh này, Công ty Phương Trúc thường đóng vai trò thành viên đứng đầu, trong khi Công ty Ngọc Khởi tham gia với tư cách thành viên, đóng góp năng lực tài chính và kinh nghiệm để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hồ sơ mời thầu quy mô lớn.

Được biết, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi được thành lập từ năm 2004. Theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 01/7/2025, địa giới hành chính tỉnh Long An (nơi đặt trụ sở cũ của công ty tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) đã được sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh. Do đó, hiện nay doanh nghiệp này đăng ký trụ sở chính tại Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi về chiến thuật liên danh trong đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc nhà thầu linh hoạt giữa đấu thầu độc lập và liên danh là chiến lược bình thường để tối ưu hóa cơ hội. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần lưu ý kiểm soát kỹ khối lượng công việc phân chia trong liên danh, tránh tình trạng 'liên danh ảo' - tức là một bên chỉ đứng tên cho đủ năng lực còn bên kia ôm trọn công việc, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#Ngọc Khởi #đấu thầu #liên danh #Bến Tre #Cà Mau #xây dựng

Ban QLDA huyện Ngọc Hiển: Công ty Ngọc Khởi trúng thầu, tiết kiệm 0% [Kỳ 2]

Đầu năm 2025, Công ty Ngọc Khởi liên tiếp được Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) phê duyệt trúng thầu. Đáng chú ý, có gói thầu giá trúng bằng đúng giá gói thầu, không tiết kiệm được đồng nào cho ngân sách.

Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi (Công ty Ngọc Khởi), dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, doanh nghiệp này đang là một "gương mặt thân quen" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm 0 đồng

Khánh Hòa: Ngọc Khởi trúng gói thầu hơn 5,4 tỷ, đối thủ trượt vì xuất xứ hàng hóa [Kỳ 1]

Vượt qua 3 đối thủ tại Gói thầu số 02 do Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa mời thầu, Công ty Ngọc Khởi đã trúng thầu với giá hơn 5,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, một nhà thầu bị loại vì chào hàng xuất xứ China.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 570/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Văn phòng. Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.

Cuộc đua "tứ mã" và chiến thắng của Ngọc Khởi

Khánh Hòa: Công ty Ngọc Khởi trúng gói thiết bị hơn 5,4 tỷ, đối thủ bị loại vì xuất xứ hàng hóa

Vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi vừa được Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trúng gói thầu thiết bị văn phòng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 570/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Văn phòng. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi, trong khi nhiều đối thủ dừng bước vì các lý do kỹ thuật và năng lực.

qd1-864.jpg
