Nhà thầu Minh Tường Phát và những mối quan hệ "ruột" với chủ đầu tư [Kỳ 3]

Sự thành công của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát trong lĩnh vực cung cấp thiết bị không thể không nhắc đến danh sách các "chủ đầu tư quen". Đứng đầu danh sách này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho. Thống kê chi tiết cho thấy, Minh Tường Phát đã tham gia 22 gói thầu do đơn vị này mời thầu và giành chiến thắng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 77%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đạt gần 40 tỷ đồng. Các gói thầu trải dài từ cung cấp thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng đến cả những gói lắp đặt trạm biến áp hay thang nâng thực phẩm.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, nhà thầu này cũng ghi nhận mối quan hệ khá "mặn nồng" khi tham gia 16 gói và trúng 6 gói. Đáng chú ý, dù số lượng gói thầu trúng ít hơn tại Mỹ Tho nhưng tổng giá trị trúng thầu tại địa bàn Bến Tre lại lên tới hơn 77,4 tỷ đồng.

Một mối quan hệ mới nổi nhưng đầy ấn tượng là với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (đơn vị mới sau sắp xếp sáp nhập). Chỉ riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã được phê duyệt trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị tại đây với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng. Gói thầu đầu tiên trúng vào ngày 24/09/2025 với giá 3,68 tỷ đồng. Gói thầu thứ hai chính là gói cung cấp, lắp đặt thiết bị tại Trường Mầm non Bình Nghị vừa được phê duyệt ngày 18/12/2025 với giá 2,9 tỷ đồng.

Sự áp đảo của Minh Tường Phát còn thể hiện rõ nét qua quan hệ đối thủ. Doanh nghiệp này thường xuyên "đụng độ" với Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng trong 45 gói thầu. Kết quả cho thấy Minh Tường Phát thắng tới 20 lần, trong khi đối thủ chỉ thắng duy nhất 1 lần. Tương tự, với Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh, trong 25 lần đối đầu, Minh Tường Phát thắng 6 lần còn đối thủ chỉ thắng 1 lần.

Sự xuất hiện dày đặc của một nhà thầu tại cùng một đơn vị mời thầu là tín hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nhiều ý kiến băn khoăn về việc liệu các tiêu chuẩn trong hồ sơ có đang vô tình tạo lợi thế riêng cho riêng nhà thầu hay không.

Luật sư Võ Quang Vinh cho rằng, dựa trên tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc lập hồ sơ thầu phải đảm bảo tính mở và bình đẳng. Khi có hiện tượng một đơn vị liên tục thắng thầu sát giá dự toán, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là cần thiết để xác minh tính khách quan trong quy trình lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 4] Giải mã "ma trận" kỹ thuật giúp Minh Tường Phát loại bỏ đối thủ giá rẻ.