Bất động sản

Nhà phố như "công viên thu nhỏ" giữa lòng Sài Gòn

Trên mảnh đất cũ, ngôi nhà mới ngập tràn nắng, gió, có sự hòa quyện giữa cây xanh và các khối bê tông được đúc một cách mềm mại.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Tọa lạc tại TP HCM, Linh Trung House gây ấn tượng với sự hòa quyện giữa cây xanh và các khối bê tông được đúc một cách mềm mại. Ảnh: Quangdam
Tọa lạc tại TP HCM, Linh Trung House gây ấn tượng với sự hòa quyện giữa cây xanh và các khối bê tông được đúc một cách mềm mại. Ảnh: Quangdam
Các đường cong của lan can và hiên nhà tạo sự liên kết chặt chẽ với khu vườn bên dưới, mang đến sự yên bình, thư thái giữa không gian đô thị chật chội. Ảnh: Quangdam
Các đường cong của lan can và hiên nhà tạo sự liên kết chặt chẽ với khu vườn bên dưới, mang đến sự yên bình, thư thái giữa không gian đô thị chật chội. Ảnh: Quangdam
Ngôi nhà được ví như công viên thu nhỏ với một lõi xanh. Ảnh: Quangdam
Ngôi nhà được ví như công viên thu nhỏ với một lõi xanh. Ảnh: Quangdam
Không gian mở này trở thành khu vực ngoài trời chung, nơi người lớn có thể thưởng thức trà, tập thể dục hoặc thư giãn, trong khi trẻ em có không gian chạy nhảy, vui chơi và khám phá. Ảnh: Quangdam
Không gian mở này trở thành khu vực ngoài trời chung, nơi người lớn có thể thưởng thức trà, tập thể dục hoặc thư giãn, trong khi trẻ em có không gian chạy nhảy, vui chơi và khám phá. Ảnh: Quangdam
Phía trên khu vườn là một hiên nhà rộng bao quanh. Nơi đây giống như một "sân chơi" rộng lớn, không gian liền mạch từ bên trong ra hiên nhà, tạo thành một vòng tròn liên tục bên dưới những tán cây. Ảnh: Quangdam
Phía trên khu vườn là một hiên nhà rộng bao quanh. Nơi đây giống như một "sân chơi" rộng lớn, không gian liền mạch từ bên trong ra hiên nhà, tạo thành một vòng tròn liên tục bên dưới những tán cây. Ảnh: Quangdam
Không gian sinh hoạt chung và phòng ông bà được bố trí ở tầng trệt, thuận tiện di chuyển đến phòng thờ và khu vườn. Ảnh: Quangdam
Không gian sinh hoạt chung và phòng ông bà được bố trí ở tầng trệt, thuận tiện di chuyển đến phòng thờ và khu vườn. Ảnh: Quangdam
Thông qua khoảng hiên rộng rãi trong vườn, ông bà có thể quan sát và trò chuyện với các cháu khi chúng chơi đùa. Ảnh: Quangdam
Thông qua khoảng hiên rộng rãi trong vườn, ông bà có thể quan sát và trò chuyện với các cháu khi chúng chơi đùa. Ảnh: Quangdam
Không gian của gia chủ được bố trí ở tầng trên cùng để đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: Quangdam
Không gian của gia chủ được bố trí ở tầng trên cùng để đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: Quangdam
Lưu thông theo chiều dọc được thiết kế có chủ đích để các thành viên trong gia đình có thể tự nhiên di chuyển qua các không gian chung, thúc đẩy sự tương tác trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Quangdam
Lưu thông theo chiều dọc được thiết kế có chủ đích để các thành viên trong gia đình có thể tự nhiên di chuyển qua các không gian chung, thúc đẩy sự tương tác trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Quangdam
Khu đất có chiều sâu hạn chế, mỗi sàn khoảng 40m2, nhưng khoảng lùi quy hoạch lại lớn - điều này làm tăng thách thức về diện tích sử dụng. Ảnh: Quangdam
Khu đất có chiều sâu hạn chế, mỗi sàn khoảng 40m2, nhưng khoảng lùi quy hoạch lại lớn - điều này làm tăng thách thức về diện tích sử dụng. Ảnh: Quangdam
Để tránh cảm giác chật chội và tăng cường thông gió, các bức tường đặc được giảm thiểu. Ảnh: Quangdam
Để tránh cảm giác chật chội và tăng cường thông gió, các bức tường đặc được giảm thiểu. Ảnh: Quangdam
Thay vào đó, các khối gỗ tạo nên không gian riêng tư, trong khi các tấm kính lớn được sử dụng để mở ra tầm nhìn hướng ra khu vườn và đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Ảnh: Quangdam
Thay vào đó, các khối gỗ tạo nên không gian riêng tư, trong khi các tấm kính lớn được sử dụng để mở ra tầm nhìn hướng ra khu vườn và đón ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Ảnh: Quangdam
Sự thô ráp của vật liệu (đá núi lửa, đá mài, xi măng đánh bóng...), kết hợp với tông màu trầm chủ đạo, tạo nên sự mát mẻ, đồng thời tăng thêm vẻ sang trọng cho công trình. Ảnh: Quangdam
Sự thô ráp của vật liệu (đá núi lửa, đá mài, xi măng đánh bóng...), kết hợp với tông màu trầm chủ đạo, tạo nên sự mát mẻ, đồng thời tăng thêm vẻ sang trọng cho công trình. Ảnh: Quangdam
#Thiết kế nhà xanh giữa đô thị #Không gian sống mở và hòa hợp thiên nhiên #Kết cấu và vật liệu tự nhiên #Khu vườn và sân chơi chung #Thiết kế nội thất tối giản và riêng tư #ngôi nhà

