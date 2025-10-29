Hà Nội

Ngôi nhà 300 Kim Mã "lột xác" ngoạn mục sau hơn 30 năm bỏ hoang

Bất động sản

Ngôi nhà 300 Kim Mã "lột xác" ngoạn mục sau hơn 30 năm bỏ hoang

Sau cải tạo, ngôi nhà 300 Kim Mã vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu, song được phủ gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách hiện đại. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà số 300 Kim Mã (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1990, mục đích ban đầu được cho là làm Đại sứ quán Bulgaria, nhưng bị bỏ hoang ngay khi vừa hoàn thành phần thô. Ảnh: Giadinhxahoi
Trải qua hàng chục năm phơi sương phơi nắng, công trình xuống cấp trầm trọng, tường loang lổ, cây cối um tùm, chẳng ai dám bước vào. Ảnh: Suckhoedoisong
Từ giữa năm 2024, khu nhà cũ được tháo dỡ. Một công trình mới với kiến trúc hoàn toàn khác bắt đầu được thi công. Ảnh: Dân Việt
Trái với vẻ hoang tàn xưa cũ, công trình mới có tông màu trắng chủ đạo, khang trang khiến nhiều người ngạc nhiên. Ảnh: Kinhtedothi
Bức tường từng phủ rêu phong được thay bằng lớp sơn mới, nhiều cây xanh được trồng bổ sung. Ảnh: Dân Việt
Cổng chính được lắp hệ thống kiểm soát ra vào tự động hiện đại. Ảnh: Kinhtedothi
Điểm xuyết trên nền gam màu trắng chủ đạo là hoa văn mang phong cách Trung Hoa cùng mái ngói xanh đậm, tạo diện mạo trang nhã nhưng vẫn toát lên vẻ bề thế, uy nghi. Ảnh: Kinhtedothi
Hệ thống đèn giúp căn nhà rực sáng cả một góc phố vào buổi tối. Ảnh: Kinhtedothi
Căn nhà khoác lên mình vẻ lộng lẫy, lung linh. Ảnh: Kinhtedothi
Sự thay đổi ngoạn mục của ngôi nhà thu hút sự tò mò của nhiều người qua đường. Ảnh: Dân Việt
