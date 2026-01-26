Hà Nội

Nhà phân phối xe sang Mercedes-Benz thoát lỗ nhờ xe điện VinFast

Haxaco thoát lỗ trong quý IV/2025 khi Mercedes-Benz quay lại có lãi, biên lợi nhuận cải thiện sau xử lý tồn kho và ghi nhận thêm nguồn thu từ xe điện VinFast.

Video: VinFast chuẩn bị sản xuất xe Hybrid?

Báo cáo tài chính cho thấy Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục khi mảng phân phối xe Mercedes-Benz đã chính thức quay lại quỹ đạo có lãi. Cụ thể, doanh thu thuần quý IV đạt 1.513 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng đã bứt tốc tăng 32% so với quý trước đó. Lợi nhuận thuần ghi nhận ở mức 33 tỷ đồng, xóa đi bóng đen của khoản lỗ 28 tỷ đồng phát sinh trong quý III/2025.

Nhà phân phối xe sang Mercedes-Benz thoát lỗ nhờ xe điện VinFast.

Động lực chính giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh đến từ việc Haxaco đã xử lý dứt điểm lượng xe tồn kho từ giai đoạn 2022 - 2023. Đây chính là "nút thắt" từng gây áp lực lớn lên lợi nhuận do doanh nghiệp phải duy trì các chương trình giảm giá sâu để kích cầu. Khi gánh nặng tồn kho được trút bỏ, biên lợi nhuận gộp của mảng xe sang này đã nhảy vọt lên 7,4%, cao hơn hẳn mức 1,9% của quý III. Dù sản lượng tiêu thụ xe Mercedes-Benz chưa đạt mức kỳ vọng so với cùng kỳ, nhưng cấu trúc tài chính lành mạnh hơn đã giúp Haxaco giữ vững vị thế ở phân khúc hạng sang.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính quý cuối năm của Haxaco không chỉ nằm ở thương hiệu Mercedes-Benz mà đến từ sự xuất hiện của nguồn thu mới: xe điện VinFast. Doanh nghiệp bắt đầu thu về những "trái ngọt" đầu tiên từ chiến lược đa dạng hóa thương hiệu. Trong quý IV, Haxaco ghi nhận khoản thu nhập cổ tức 19 tỷ đồng, được cho là có liên quan trực tiếp đến mảng kinh doanh xe điện. Đặc biệt, việc tham gia thành lập công ty liên kết Viet Future Group (VFG) với tỷ lệ sở hữu 46% đã mở ra một kênh tăng trưởng mới đầy tiềm năng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính quý cuối năm 2025 của Haxaco không chỉ nằm ở thương hiệu Mercedes-Benz mà đến từ sự xuất hiện của nguồn thu mới: xe điện VinFast

Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống VFG đã mở rộng quy mô lên 6 showroom, đạt doanh thu khoảng 350 tỷ đồng trong quý IV với sản lượng tiêu thụ gần 700 xe. Với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 45 tỷ đồng, mảng phân phối VinFast đang cho thấy hiệu suất ấn tượng, dần trở thành đối trọng quan trọng trong cơ cấu thu nhập của Haxaco khi thị trường ôtô đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng xanh.

Trái ngược với sự khởi sắc của Mercedes-Benz và VinFast, mảng phân phối xe MG lại đang đối mặt với nhiều rào cản. Dù Haxaco đã quyết liệt mở rộng mạng lưới lên đến 18 showroom trên toàn quốc, doanh thu mảng này vẫn sụt giảm gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ MG chỉ vỏn vẹn 5 tỷ đồng, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc xe xăng phổ thông và xu hướng người dùng đang dần ưu tiên các dòng xe điện cùng tầm giá.

Trái ngược với sự khởi sắc của Mercedes-Benz và VinFast, mảng phân phối xe MG lại đang đối mặt với nhiều rào cản.

Tính chung cả năm 2025, tổng doanh thu của Haxaco đạt 4.651 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024. Lợi nhuận thuần cả năm dừng lại ở con số khiêm tốn 6 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh một năm đầy thử thách của thị trường ôtô Việt Nam, buộc các đại lý lớn như Haxaco phải chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để tái cơ cấu danh mục sản phẩm và xử lý hàng tồn. Tuy nhiên, với việc dọn sạch kho bãi và đặt chân vào hệ sinh thái VinFast, Haxaco đang kỳ vọng vào một kịch bản tăng trưởng ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

VinFast chính thức ra mắt VF MPV 7, giá 819 triệu đồng

VinFast VF MPV 7 - dòng xe điện đa dụng 7 chỗ thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng, công nghệ vượt trội và tiêu chuẩn an toàn cao cấp.

Video: VinFast VF MPV 7 lộ diện, giá 819 triệu đồng.

VinFast chính thức công bố mẫu ô tô điện VF MPV 7 - dòng xe đa dụng 7 chỗ được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu gia đình với không gian rộng rãi, công nghệ thông minh vượt trội và tiêu chuẩn an toàn cao cấp. VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green - mẫu xe số 1 thị trường ở phân khúc MPV, với trang bị và thiết kế vượt trội, hướng tới tập khách hàng gia đình.

VinFast VF MPV 7 nhận cọc tại Việt Nam, giá dự kiến 819 triệu đồng

VinFast VF MPV 7 được xem là phiên bản gia đình của dòng xe dịch vụ Limo Green hiện đang được các đại lý chào mời đặc cọc với mức giá dự kiến từ 819 triệu đồng.

Thông tin từ đại lý chia sẻ về mẫu xe điện VinFast VF MPV 7 mới vừa xuất hiện đã gây sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng Việt. Theo đó, đây là phiên bản MPV cao cấp hơn, được định vị dành cho khách hàng cá nhân và gia đình, khác với Limo Green vốn tập trung vào nhóm người dùng kinh doanh vận tải.
Theo đại lý, VF MPV 7 và Limo Green sẽ được phân phối song song nhằm mở rộng lựa chọn trong phân khúc MPV điện. Trong đó, VF MPV 7 được định hướng rõ ràng cho nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình, thay vì dịch vụ. Một số tư vấn bán hàng cho biết mẫu xe này nhiều khả năng sẽ đăng ký biển trắng, không phải biển vàng, qua đó củng cố sự khác biệt về mục đích sử dụng so với Limo Green.
VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện tại Việt Nam, lắp đặt 4.500 trạm đổi pin

VinFast vừa ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng với 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin và 1 xe tích hợp bàn đạp cho học sinh.

Video: 150.000 Trạm đổi pin. Bạn nghĩ sao về xe máy điện Vinfast?

VinFast đã chính thức ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới tại thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng. Trong số này, có 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên của VinFast và 1 mẫu xe được tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với học sinh.

