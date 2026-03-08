GIO MOBI vừa ra mắt xe điện Go Easy, Go Venture, Go Joy tại Việt Nam. Đây là những mẫu xe giúp người dùng di chuyển trong sân golf, du lịch và khu công nghiệp.

Ba dòng xe điện GIO sản xuất tại Việt Nam

Thị trường xe điện nội khu tại Việt Nam vừa có thêm lựa chọn mới khi GIO MOBI – thương hiệu con trực thuộc Thái Hưng Corp, chính thức giới thiệu ba dòng xe điện gồm Go Easy, Go Venture và Go Joy.

Các mẫu xe được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển trong không gian nội khu như sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, khu công nghiệp hoặc các dự án du lịch quy mô lớn.

GIO Việt Nam ra mắt 3 mẫu xe điện và giải pháp cho thuê linh hoạt.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Thái Hưng đặt tại Hưng Yên. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa theo giá trị hiện đạt trên 40% và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 60% trong thời gian tới. Việc chủ động thiết kế, sản xuất cùng chuỗi cung ứng trong nước được cho là yếu tố giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí và tạo ra mức giá cạnh tranh.

Ông Vũ Tuấn Hiệp, Phó tổng giám đốc Thái Hưng Corp cho biết định hướng của hãng là phát triển các dòng xe thực dụng, dễ vận hành và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế tại các dự án.

Ba dòng xe mới được phát triển theo triết lý thiết kế Graceful – Intelligent – Optimal, nhấn mạnh yếu tố vận hành ổn định, cấu trúc đơn giản và chi phí sử dụng hợp lý.

Trong đó, Go Easy là dòng xe golf cỡ nhỏ với cấu hình 2 chỗ ngồi, có thể tùy chọn phiên bản 4 chỗ. Xe sử dụng động cơ AC 4 kW kết hợp pin Lithium Iron Phosphate (LFP), cho quãng đường di chuyển khoảng 50–80 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe này được định hướng sử dụng trong sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc các khu đô thị nội khu.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 114 triệu đồng, Go Easy còn có biến thể xe tuần tra nhằm phục vụ công tác quản lý an ninh tại các khu đô thị hoặc khu du lịch.

Go Venture được thiết kế cho địa hình phức tạp hơn như resort sinh thái hoặc sân golf đồi dốc. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, động cơ AC 5 kW và hệ thống phanh đĩa bốn bánh. Theo công bố của hãng, mẫu xe có khả năng leo dốc tới 25% và tầm hoạt động từ 80–85 km mỗi lần sạc. Giá bán phiên bản tiêu chuẩn ở mức 135 triệu đồng.

Dòng xe còn lại là Go Joy, mẫu xe trung chuyển phục vụ vận chuyển khách trong khu du lịch, nhà máy, khách sạn hoặc sân bay. Xe có cấu hình 4–6 chỗ, sử dụng động cơ AC 4 kW và có thể di chuyển khoảng 85 km sau mỗi lần sạc.

Ngoài phiên bản chở khách, Go Joy còn được phát triển thêm các biến thể như xe tải thùng hoặc xe y tế nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng trong khuôn viên nội khu.

Theo GIO MOBI, các mẫu xe đều được tối ưu khung gầm, hệ thống điện và các cảm biến an toàn nhằm nâng cao độ bền và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Giải pháp di chuyển trọn gói cho doanh nghiệp và dự án

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm, GIO MOBI cũng triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu trọn gói. Thay vì chỉ cung cấp xe đơn lẻ, doanh nghiệp đưa ra nhiều hình thức hợp tác như bán đội xe theo dự án, cho thuê xe dài hạn hoặc hợp tác khai thác dịch vụ vận hành.

Các chủ đầu tư có thể đặt cấu hình đội xe từ 2–8 chỗ tùy theo nhu cầu sử dụng, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc tập trung cùng phần mềm quản lý đội xe.

Đối với những dự án muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, doanh nghiệp cung cấp gói thuê xe từ 3 tháng đến 10 năm với số lượng tối thiểu 5 xe. Trong thời gian thuê, xe được bảo hành 1 đổi 1 và miễn phí bảo trì.

Ngoài ra, GIO MOBI còn đưa ra mô hình hợp tác khai thác dịch vụ vận chuyển nội khu. Theo đó, chủ dự án cung cấp địa điểm vận hành, trong khi doanh nghiệp trang bị xe và tổ chức khai thác dịch vụ.

Để các dự án có thể đánh giá hiệu quả trước khi đầu tư, hãng cũng cho phép mượn xe trải nghiệm trong thời gian từ 1 đến 3 tháng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ra mắt ba dòng xe Go Easy, Go Venture và Go Joy là bước đi nhằm mở rộng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực xe điện chuyên dụng, đồng thời thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong các không gian nội khu.