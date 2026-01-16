Hà Nội

Xe

VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện tại Việt Nam, lắp đặt 4.500 trạm đổi pin

VinFast vừa ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng với 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin và 1 xe tích hợp bàn đạp cho học sinh.

Thảo Nguyễn
Video: 150.000 Trạm đổi pin. Bạn nghĩ sao về xe máy điện Vinfast?

VinFast đã chính thức ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới tại thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng. Trong số này, có 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên của VinFast và 1 mẫu xe được tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với học sinh.

Cụ thể, 3 mẫu xe máy điện hỗ trợ đổi pin của VinFast là Evo, Feliz II và Viper. Trong đó, VinFast Viper là mẫu xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, được trang bị nhiều tính năng thông minh như khóa Smart Key hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa để hỗ trợ chống trộm. Ngoài ra, mẫu xe máy điện này còn có các trang bị như đèn pha LED Projector, giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn. VinFast Viper được trang bị mô-tơ điện BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000 W. Nhờ đó, xe có tốc độ tối đa lên tới 70 km/h.

1-4942.jpg
VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện tại Việt Nam, lắp đặt 4.500 trạm đổi pin.

Hai mẫu xe đổi pin còn lại là Feliz II và Evo có thiết kế được thừa hưởng đầy đủ các ưu điểm của thế hệ trước. VinFast Feliz II được trang bị mô-tơ điện BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000 W tương tự Viper. Trong khi đó, VinFast Evo được trang bị mô-tơ điện Inhub có công suất tối đa 2.450 W. Cả hai đều có tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Riêng VinFast Evo sẽ có thêm phiên bản Evo Lite được giới hạn tốc độ tối đa dưới 50 km/h, và không yêu cầu bằng lái.

Cả 3 mẫu xe máy điện kể trên đều có 2 khay chứa pin trong cốp, giúp tối ưu không gian và dễ dàng tháo lắp. Pin được trang bị cho các dòng xe này sử dụng công nghệ LFP và đều có dung lượng 1,5 kWh.

2-3868.jpg
VinFast Viper được trang bị mô-tơ điện BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000 W. Nhờ đó, xe có tốc độ tối đa lên tới 70 km/h.

Khách hàng có thể thuê 1 pin với mức phí 175.000 đồng/tháng, thuê 2 pin với mức phí 300.000 đồng/tháng, hoặc lựa chọn mua xe kèm pin. Chi phí đổi pin tại trạm là 9.000 đồng/pin/lần. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tự sạc pin tại nhà hoặc tại trạm sạc công cộng.

Khi 2 pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể đi được quãng đường lên tới 165 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong khi đó, Viper và Feliz II có thể đi được quãng đường lên tới 156 km.

Ngoài 3 mẫu xe đổi pin đầu tiên, VinFast cũng giới thiệu thêm dòng xe tích hợp bàn đạp Amio với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng và không yêu cầu bằng lái. Xe được trang bị mô-tơ điện Inhub có công suất tối đa 800 W, cho phép đạt tốc độ tối đa 30 km/h. Bên cạnh đó là 1 pin LFP dung lượng 1,024 kWh đi kèm theo xe, mang đến phạm vi di chuyển tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy pin trong điều kiện tiêu chuẩn.

4-1397.jpg
VinFast Feliz II được trang bị mô-tơ điện BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000W.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho dòng xe Evo từ ngày 15/1 đến hết ngày 29/1/2026, với mức giá chưa bao gồm pin là 19,99 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn này sẽ được ưu đãi 1 triệu đồng/xe. Dự kiến, những chiếc Evo đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng 2/2026.

Theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” đang được VinFast triển khai trên toàn quốc, tất cả khách hàng mua xe máy điện VinFast đều có cơ hội được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng”. Nhờ đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast với 0 đồng vốn đối ứng có thể nhận xe ngay và trả góp hàng tháng.

3-4334.jpg
VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho dòng xe Evo từ ngày 15/1 đến hết ngày 29/1/2026, với mức giá chưa bao gồm pin là 19,99 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả các mẫu xe máy điện VinFast đều được ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán, được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) trong thời gian từ 12/1 - 12/4/2026, đồng thời được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Tất cả khách hàng mua xe đổi pin đều được miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua xe. Riêng các tài xế đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin trong 12 tháng kể từ ngày mua xe.

5-8826.jpg
V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và dự kiến sẽ đạt 45.000 tủ tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho những mẫu xe mới vận hành, V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và dự kiến sẽ đạt 45.000 tủ tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc ngay trong quý I/2026. Với con số này, hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện VinFast ước tính sẽ nhiều gấp rưỡi số lượng trạm xăng hiện hành, đảm bảo cho mọi người dân có thể yên tâm chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện.

