Nhà kho cũ nát "lột xác" thành không gian đa năng sau cải tạo

Bất động sản

Nhà kho cũ nát "lột xác" thành không gian đa năng sau cải tạo

Sự thay đổi về cấu trúc mang đến một diện mạo hoàn toàn trẻ trung và năng lượng tích cực hơn đáng kể so với công trình cũ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại TP HCM, Space4Youth được cải tạo từ một nhà kho cũ. Ảnh: Paul Phan
Tọa lạc tại TP HCM, Space4Youth được cải tạo từ một nhà kho cũ. Ảnh: Paul Phan
Theo yêu cầu, công trình mới xây dựng phải đảm bảo tính công nghệ, chắc chắn và linh hoạt trong sử dụng, đồng thời có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ khu văn phòng sang khu trưng bày, hội họp hoặc giải trí. Ảnh: Paul Phan
Theo yêu cầu, công trình mới xây dựng phải đảm bảo tính công nghệ, chắc chắn và linh hoạt trong sử dụng, đồng thời có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ khu văn phòng sang khu trưng bày, hội họp hoặc giải trí. Ảnh: Paul Phan
Kết cấu cột và sàn ban đầu, ở tình trạng hiện tại, không thể chịu được sức chứa 200 người. Ảnh: Paul Phan
Kết cấu cột và sàn ban đầu, ở tình trạng hiện tại, không thể chịu được sức chứa 200 người. Ảnh: Paul Phan
Sau khi tính toán kết cấu chi tiết, giải pháp đưa ra là tăng tiết diện cột, gia cố đầu cột, tăng tiết diện dầm thép chữ I, và thay thế hệ thống sàn hiện có bằng lớp bê tông mới có độ cứng cao. Ảnh: Paul Phan
Sau khi tính toán kết cấu chi tiết, giải pháp đưa ra là tăng tiết diện cột, gia cố đầu cột, tăng tiết diện dầm thép chữ I, và thay thế hệ thống sàn hiện có bằng lớp bê tông mới có độ cứng cao. Ảnh: Paul Phan
Kết cấu khung mái vẫn giữ nguyên, nhưng kiến trúc sư bổ sung thêm các lớp cách nhiệt và cách âm, cũng như hệ thống mái PU (chuyên dùng cho tường kho lạnh) và một lớp trần bên dưới để cách nhiệt cho mái. Ảnh: Paul Phan
Kết cấu khung mái vẫn giữ nguyên, nhưng kiến trúc sư bổ sung thêm các lớp cách nhiệt và cách âm, cũng như hệ thống mái PU (chuyên dùng cho tường kho lạnh) và một lớp trần bên dưới để cách nhiệt cho mái. Ảnh: Paul Phan
Mái nhà cao 1,2m. Kết hợp hệ thống kỹ thuật vào một đệm khí bên trong hệ thống mái. Thiết kế này giúp giảm thiểu sự truyền nhiệt lên các không gian bên trên, tiết kiệm đáng kể năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí. Ảnh: Paul Phan
Mái nhà cao 1,2m. Kết hợp hệ thống kỹ thuật vào một đệm khí bên trong hệ thống mái. Thiết kế này giúp giảm thiểu sự truyền nhiệt lên các không gian bên trên, tiết kiệm đáng kể năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí. Ảnh: Paul Phan
Để hỗ trợ cách nhiệt cho tòa nhà, hệ thống tấm tường được tích hợp vào hệ thống tường gạch cũ và được ngăn cách bằng một lớp xốp. Ảnh: Paul Phan
Để hỗ trợ cách nhiệt cho tòa nhà, hệ thống tấm tường được tích hợp vào hệ thống tường gạch cũ và được ngăn cách bằng một lớp xốp. Ảnh: Paul Phan
Cấu trúc không gian được dịch chuyển lùi về phía sau 20 mét, tạo ra một vùng đệm giữa công trình và đường phố bên ngoài. Ảnh: Paul Phan
Cấu trúc không gian được dịch chuyển lùi về phía sau 20 mét, tạo ra một vùng đệm giữa công trình và đường phố bên ngoài. Ảnh: Paul Phan
Khoảng đệm này được che chắn bởi hệ thống mái lớn trải dài về phía trước, kết hợp với cây xanh và mặt nước, tạo sự kết nối nhẹ nhàng và yên bình với môi trường xung quanh. Ảnh: Paul Phan
Khoảng đệm này được che chắn bởi hệ thống mái lớn trải dài về phía trước, kết hợp với cây xanh và mặt nước, tạo sự kết nối nhẹ nhàng và yên bình với môi trường xung quanh. Ảnh: Paul Phan
Hồ nước phía trước công trình vừa để phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan và điều hòa không khí. Ảnh: Paul Phan
Hồ nước phía trước công trình vừa để phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan và điều hòa không khí. Ảnh: Paul Phan
Khoảng sân nhỏ ngăn cách khu vực phụ trợ (phòng tắm, nhà kho, phòng kỹ thuật) với không gian sinh hoạt trung tâm phía sau. Ảnh: Paul Phan
Khoảng sân nhỏ ngăn cách khu vực phụ trợ (phòng tắm, nhà kho, phòng kỹ thuật) với không gian sinh hoạt trung tâm phía sau. Ảnh: Paul Phan
Thiết kế cải thiện khả năng thông gió và chiếu sáng của tòa nhà. Ảnh: Paul Phan
Thiết kế cải thiện khả năng thông gió và chiếu sáng của tòa nhà. Ảnh: Paul Phan >>> Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
