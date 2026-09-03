Nhà đầu tư đua nhau Nam tiến, đón đầu cơ hội tại 'Quận Nhất mới' Vịnh Tiên

Thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận làn sóng các nhà đầu tư sành sỏi phía Bắc di chuyển vào phía Nam, với tâm điểm vẫn là TP HCM. Khác với trước đây, thay vì chỉ tìm kiếm những khu vực có nền giá mềm so với mặt bằng chung, dòng vốn Nam tiến lần này đang đổ dồn vào khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise - “Quận Nhất mới” quy tụ mạng lưới siêu hạ tầng kết nối tốc độ cao và cỗ máy kinh tế điểm đến vận hành suốt 365 ngày/năm.

Dòng vốn miền Bắc đang dịch chuyển từ săn mức giá thấp sang tìm kiếm những tọa độ có khả năng trở thành trung tâm của chu kỳ phát triển mới.

Bài học từ những lần thắng lớn khi đầu tư “theo dấu hạ tầng”

Giới đầu tư miền Bắc vốn rất nhạy bén với chiến lược đi trước đón đầu hạ tầng. Họ từng chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục về giá trị bất động sản tại khu Đông hay khu Tây Hà Nội, khi các cây cầu, tuyến vành đai và những đại đô thị quy mô lớn xuất hiện, biến vùng ven thành cực tăng trưởng mới chỉ trong một chu kỳ ngắn. Vì thế, khi TP.HCM dịch chuyển hướng phát triển từ sông ra biển, kinh nghiệm thị trường mách bảo họ rằng một trung tâm mới đang được sắp hình thành với quy mô và tầm vóc lớn hơn.

Ông Trần Quốc Tuấn, một nhà đầu tư kỳ cựu đến từ Hà Nội, cho biết giới đầu tư phía Bắc hiện nay không tìm kiếm sự tăng giá dựa trên những lời hứa quy hoạch mơ hồ. Họ nhìn vào “khoảng cách thời gian” và năng lực kết nối đa phương thức đang được triển khai trên thực tế.

“Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ 350 km/h khởi công cuối năm 2025 đã làm thay đổi hoàn toàn bài toán định giá, khi rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm nội đô tới Vịnh Tiên chỉ còn khoảng 13 phút”, ông Tuấn phân tích khi đi khảo sát siêu đô thị Vinhomes Green Paradise dịp nghỉ lễ 2/9.

Cộng hưởng cùng với đó là cầu Cần Giờ, tuyến đường và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu chỉ trong 10 phút, cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe ngay trong tháng 9 mang lại khả năng tiếp cận sân bay quốc tế Long Thành trong 40 phút – tất cả giúp Vịnh Tiên nắm giữ vị thế cửa ngõ đón trọn dòng lưu chuyển hai chiều của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Khoảng giữa lúc hạ tầng đang triển khai đến khi vận hành chính là vùng trũng giá trị mang lại biên độ an toàn và tiềm năng bứt phá cao nhất”, ông Tuấn đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm.

Siêu cảng, đường sắt tốc độ cao, cầu và cao tốc đang tạo nên giao điểm hạ tầng có khả năng biến Vinhomes Green Paradise thành trung tâm mới của TP.HCM

Hóa giải tính mùa vụ bằng cỗ máy tạo dòng tiền thực 365 ngày/năm

Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhà đầu tư miền Bắc từng e ngại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng biển là tính mùa vụ. Nhiều sản phẩm ven biển dù có cảnh quan đẹp nhưng rơi vào cảnh đìu hiu vào mùa thấp điểm do thiếu hệ sinh thái tạo dòng khách. Tuy nhiên, tại Vịnh Tiên, bài toán này được giải quyết triệt để thông qua cấu trúc tiện ích quy mô quốc tế, biến nơi đây thành một “cỗ máy vận hành 365 ngày/năm”, không có mùa thấp điểm.

Đó cũng là lý do Vịnh Tiên được so sánh như một “Quận Nhất mới” phồn hoa của TP. HCM. Điểm nhấn của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên là quần thể giải trí VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha với gần 200 trò chơi, tạo ra nguồn khách du lịch khổng lồ. Ngay bên cạnh, tổ hợp Sóng Xanh gồm nhà hát 5.000 chỗ, trung tâm MICE gần 10.000 khách và quảng trường 60.000 người bảo đảm đón dòng khách hội nghị, sự kiện và đại nhạc hội xuyên suốt các mùa trong năm.

Khách MICE và golfer sau các giải đấu tại bộ đôi sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế có thể tiếp tục lưu trú tại chuỗi hơn 30 thương hiệu khách sạn 5-6 sao, mua sắm tại Outlet 20 ha và Vincom Mega Mall sầm uất.

Dòng khách đa dạng liên tục luân chuyển và chi tiêu chính là bảo chứng cho tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú và công suất kinh doanh bán lẻ luôn ở mức cao. Điều này giúp nhà đầu tư phía Bắc như ông Tuấn nhìn rõ bài toán thu hồi vốn và tạo ra dòng tiền bền vững từ tài sản, thay vì chỉ ngồi im chờ tăng giá như trước.

“Quận Nhất mới” không chỉ cần kết nối nhanh, mà phải đủ sức hút để biến dòng người thành sức sống kinh tế và giá trị dài hạn cho đô thị.

Vịnh Tiên còn thuyết phục giới đầu tư miền Bắc, vốn đòi hỏi cao về sự an toàn, bằng sức sống nội sinh của đô thị. Hệ thống giáo dục Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec và hạ tầng tiêu chuẩn ESG++ thu hút cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và cư dân tinh hoa về an cư dài hạn.

Đặc biệt, Vịnh Tiên nói riêng và siêu đô thị Vinhomes Green Paradise nói chung còn sở hữu tính khan hiếm tuyệt đối của nền tảng sinh thái “Rừng - Biển - Hồ” nguyên bản và không thể nhân bản.

Nếu thế kỷ trước, dòng sông quyết định nơi Sài Gòn đặt trái tim kinh tế, thì thế kỷ này, đại dương sẽ quyết định hướng mở rộng của nhịp đập ấy. Tại giao điểm của siêu cảng, đường sắt tốc độ cao, cầu, cao tốc và siêu đô thị ESG++, Vịnh Tiên đang trở thành điểm đến của dòng vốn muốn đi trước một chu kỳ mới.

Với nhà đầu tư miền Bắc, cuộc Nam tiến lần này không chỉ là mở rộng địa bàn đầu tư, mà là một bước đi chiến lược nhằm sở hữu tài sản tích sản truyền đời tại tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng mới trước khi toàn bộ giá trị được thị trường phản ánh trọn vẹn.