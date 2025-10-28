Hà Nội

Nhà 3 tầng ngập nắng, ngập gió sau cải tạo

Bất động sản

Nhà 3 tầng ngập nắng, ngập gió sau cải tạo

Sau cải tạo, ngôi nhà được mở rộng trục ánh sáng, thông gió, tổ chức lại không gian sống đa thế hệ một cách mạch lạc và ấm áp.

Trước khi cải tạo, MoBé House (tại Hà Nội) là căn nhà liền kề điển hình với kết cấu 3,5 tầng, đã qua sử dụng nhiều năm và bộc lộ rõ nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ. Ảnh: Kim Tùng
Tường nhà bị bong tróc, xuất hiện dấu hiệu thấm dột tại tầng 1, sân thượng và các khu vệ sinh. Hệ thống kỹ thuật như điện, nước đã cũ, không còn đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài. Ảnh: Kim Tùng
Yêu cầu của gia chủ là tạo nên một không gian sống bền vững trong vòng ít nhất 10 đến 15 năm, không chỉ khắc phục các yếu tố hư hại mà còn nâng cấp toàn diện công trình để đáp ứng lối sống hiện đại, tiện nghi. Ảnh: Kim Tùng
Vì vậy, kiến trúc sư xử lý triệt để toàn bộ các vấn đề kỹ thuật, đồng thời thiết kế lại không gian sống theo triết lý tối giản, tiện nghi, ấm cúng và linh hoạt cho các thành viên gia đình. Ảnh: Kim Tùng
Tại khu vực tầng 1, toàn bộ vách ngăn cũ được loại bỏ, tạo nên một không gian mở xuyên suốt từ cửa chính đến vườn sau. Ảnh: Kim Tùng
Phòng khách sau cải tạo mở rộng và liền mạch. Ảnh: Kim Tùng
Bếp ăn được bố trí liên thông với phòng khách và vườn sau. Ảnh: Kim Tùng
Không gian sinh hoạt chung ở tầng 2 là nơi ông bà, cha mẹ và các con cùng quây quần đọc sách, chơi đàn...Ảnh: Kim Tùng
Tầng 3 là không gian riêng tư của các thành viên. Phòng ngủ master có ban công hướng xanh, với cửa kính lùa lớn, rèm hai lớp cho phép điều tiết ánh sáng theo nhu cầu. Ảnh: Kim Tùng
Phòng ngủ hai bé có màu trung tính pha xanh olive nhạt, nhẹ nhàng. Ảnh: Kim Tùng
Góc học tập bố trí cạnh cửa sổ đón trọn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Kim Tùng
Không gian thờ cúng ở trên tầng cao nhất. Ảnh: Kim Tùng
Sân thượng được tận dụng tối đa với khu giặt phơi kết hợp vườn rau. Ảnh: Kim Tùng
