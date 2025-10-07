Nguy cơ nào cho loài vật được mệnh danh 'chúa tể dãy Himalaya'?

Hà Nội

Báo tuyết – biểu tượng của vùng núi cao chót vót Trung Á – là một trong những loài mèo lớn bí ẩn và quý hiếm nhất hành tinh.

Chúa tể của dãy Himalaya. Báo tuyết sinh sống ở những vùng núi cao từ 3.000 đến 5.500 mét thuộc dãy Himalaya, Trung Á và Tây Tạng. Chúng ưa khí hậu lạnh, khô, và có thể thích nghi tốt trong môi trường khắc nghiệt đầy băng tuyết. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông dày như áo khoác mùa đông. Lông của báo tuyết có thể dài tới 12 cm ở vùng bụng, giúp giữ nhiệt tuyệt vời trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới -40°C. Bộ lông xám bạc với những đốm đen đặc trưng còn giúp chúng ngụy trang hoàn hảo giữa đá và tuyết. Ảnh: Pinterest.
Đuôi dài giúp giữ thăng bằng và sưởi ấm. Chiếc đuôi dày và dài gần bằng cơ thể không chỉ giúp báo tuyết giữ thăng bằng khi leo trèo mà còn được quấn quanh người như một chiếc khăn ấm trong giấc ngủ. Ảnh: Pinterest.
Thợ săn lặng lẽ và chính xác. Báo tuyết có khả năng nhảy xa tới 15 mét trong một cú vồ mồi. Chúng dùng sức mạnh cơ bắp và sự yên lặng tuyệt đối để phục kích con mồi như dê núi, linh dương và thỏ tuyết. Ảnh: Pinterest.
Không gầm như sư tử hay hổ. Dù thuộc chi Panthera, báo tuyết không thể gầm như họ hàng của mình do cấu trúc thanh quản khác biệt. Thay vào đó, chúng phát ra âm thanh rền vang, được gọi là “prusten”, giống tiếng khịt mũi thân thiện. Ảnh: Pinterest.
Sống cô độc và bí ẩn. Báo tuyết là loài sống đơn độc, chỉ gặp nhau trong mùa giao phối ngắn ngủi. Chúng di chuyển trong vùng lãnh thổ rộng lớn lên tới hàng trăm km², khiến việc nghiên cứu chúng vô cùng khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa của vùng Trung Á. Từ lâu, báo tuyết đã được coi là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh cao và tự do. Nhiều quốc gia Trung Á như Kazakhstan hay Kyrgyzstan xem báo tuyết là biểu tượng quốc gia. Ảnh: Pinterest.
Loài bị đe dọa. Sự săn trộm, mất môi trường sống và biến đổi khí hậu đã khiến số lượng báo tuyết ngoài tự nhiên giảm mạnh. Hiện nay, chúng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) xếp vào danh sách “Sắp bị đe dọa”. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
