Hành động ấm lòng của nữ nhân viên sân bay Nội Bài

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, sau khi phát hiện chiếc ví không rõ chủ sở hữu vào tối 29/3, chị Trương Thị Hiền - nhân viên đội xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài đã bàn giao chiếc ví cho đội an ninh cơ động để tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Chị Trương Thị Hiền và xấp tiền hành khách bỏ quên tại sân bay. Ảnh: NIA cung cấp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chiếc ví màu đen chứa 39,8 triệu đồng tiền mặt, điện thoại, trang sức kim loại, kính, tai nghe và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác. Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết khoảng 1h sau khi chị Hiền phát hiện ra chiếc ví, chủ nhân của chiếc ví đã nhận lại đầy đủ tài sản và gửi lời cảm ơn đến chị Hiền cũng như đội an ninh cơ động Cảng HKQT Nội Bài.

"Chị Hiền làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài từ năm 2007 đến nay, tuy công việc vất vả nhưng chị vẫn gắn bó và yêu công việc. Hành động trung thực và tinh thần trách nhiệm của chị Hiền là điều rất đáng quý", đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết.

Đây không phải lần đầu nhân viên xe đẩy tại Cảng HKQT Nội Bài nhặt được tài sản có giá trị. Hồi tháng 6 năm ngoái, khi đang làm việc tại khu vực công cộng ở cánh B nhà ga T1, chị Bùi Thị Huyên - nhân viên đội xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài - cũng phát hiện 1 chiếc ví màu đen bên trong có gần 50 triệu đồng bỏ quên trên xe đẩy. Khoảng 20 phút sau, anh T quay lại tìm và được lực lượng an ninh hàng không trao trả lại tài sản bỏ quên.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, nếu không may bị thất lạc đồ thì trong vòng 24 giờ, hành khách cần liên hệ đến số điện thoại hotline của Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, Phòng hành lý thất lạc hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

