Sống Khỏe

Người phụ nữ phải cắt thận vì thận mất chức năng do ứ mủ kéo dài

Phẫu thuật cắt thận được áp dụng trong nhiều trường hợp như thận mất chức năng, ung thư tế bào thận, ung thư tế bào chuyển tiếp đường tiết niệu trên...

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thận phải cho một bệnh nhân bị thận mất chức năng sau thời gian dài ứ mủ bể thận.

Bệnh nhân là cô H., 51 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (tỉnh Phú Thọ), có tiền sử nhiều lần phẫu thuật sỏi thận phải. Do một thời gian dài không đi khám lại, gần đây cô xuất hiện đau tức vùng mạn sườn phải nên đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

than-soi-1.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ứ mủ bể thận phải, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thận phải giãn mỏng, khả năng ngấm thuốc rất kém và có tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, kíp điều trị thống nhất chẩn đoán: Ứ mủ bể thận phải – thận phải mất chức năng. Bệnh nhân được chỉ định dẫn lưu mủ bể thận, điều trị kháng sinh tích cực và theo dõi chờ phẫu thuật.

Khi tình trạng nhiễm trùng ổn định và có sự đồng thuận của gia đình, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ thận phải. Hiện bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện, tuy nhiên chức năng hệ tiết niệu không còn toàn vẹn.

than-soi-3.jpg
Tư vấn cho bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

BSCKII Giang Hoài Đức, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa cho biết: Phẫu thuật cắt thận được áp dụng trong nhiều trường hợp như thận mất chức năng, ung thư tế bào thận, ung thư tế bào chuyển tiếp đường tiết niệu trên, chấn thương thận, hoặc lấy thận ghép…

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thận mất chức năng, gồm: Giảm tưới máu đến thận (mất nước, mất máu, suy tim, sốc); ngộ độc (thuốc, hóa chất); nhiễm khuẩn; tắc nghẽn đường tiết niệu gây ứ mủ bể thận (sỏi, u, hẹp niệu quản; khối u ngoài hệ tiết niệu chèn ép) và các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp kéo dài, lupus…

“Những người có tiền sử sỏi thận hoặc đã từng phẫu thuật lấy sỏi cần khám sức khỏe định kỳ, tốt nhất mỗi 3 – 6 tháng để đánh giá chức năng thận.

Đồng thời, cần tuyệt đối tuân thủ chế độ ăn uống và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc phải cắt bỏ thận”, BSCKII Giang Hoài Đức khuyến cáo.

#Phẫu thuật cắt thận do ứ mủ #Nguyên nhân mất chức năng thận #Quy trình xử lý bệnh thận nặng #Chức năng hệ tiết niệu sau phẫu thuật #Khuyến cáo phòng ngừa bệnh thận

