Người phụ nữ bỏ quên nhiều trang sức vàng ở sân bay Phú Bài

Lực lượng an ninh sân bay Phú Bài vừa giúp một nữ hành khách tìm lại được chiếc túi xách đựng nhiều trang sức bằng vàng.

Ngày 4/2, Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa trao trả bộ trang sức bằng vàng cho một hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cụ thể, tài sản được trao trả, gồm: 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng của hành khách H.T.L. (27 tuổi, trú TP Huế).

Hành khách H.T.L. nhận lại tài sản để quên ở sân bay Phú Bài.

Trước đó, ngày 3/2, chị L. di chuyển trên chuyến bay VJ310 từ TP HCM đi Huế. Khi xuống sân bay, trong lúc đợi xe đến đón để trở về nhà chị L. bỏ quên một túi xách màu đen, bên trong có tài sản là số trang sức nói trên.

Sau khi rời khỏi sân bay một lúc thì chị phát hiện nên liên hệ với sân bay. Tiếp nhận thông tin hành khách bị thất lạc tài sản, cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không đã kiểm tra, xác minh, làm rõ chủ sở hữu của chiếc túi và tài sản bên trong.

Nhận lại tài sản, chị H.T.L gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không Công an TP Huế vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy…

