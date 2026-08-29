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Kho tri thức

Người ngoài hành tinh dùng các ngôi sao để di chuyển trong vũ trụ?

Liệu những ngôi sao chuyển động nhanh trong Dải Ngân hà có thực sự được điều khiển bởi người ngoài hành tinh?

Thiên Đăng (Theo Technice)

Một nghiên cứu mới cho thấy, sự sống thông minh ngoài hành tinh có thể biến các ngôi sao của họ thành những "tàu vũ trụ" tự nhiên để khám phá Dải Ngân hà và tìm kiếm thêm nhiều tài nguyên khác.

Giả thuyết của các nhà nghiên cứu cho rằng, một nền văn minh ngoài hành tinh tồn tại lâu dài có thể di cư đến các khu vực khác của Dải Ngân hà để tránh một vụ nổ siêu tân tinh sắp xảy ra, tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên mới hoặc khám phá thêm các thiên hà khác.

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Một nghiên cứu mới cho thấy, người ngoài hành tinh có thể đã biến các ngôi sao của họ thành những "tàu vũ trụ" tự nhiên để khám phá Dải Ngân hà và tìm kiếm thêm tài nguyên. Ảnh minh họa: 123RF.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các thiên hà là rất lớn, vì vậy người ngoài hành tinh có thể cần phải tăng tốc các phương tiện ngôi sao của họ để di chuyển đến được một vị trí mới trong Dải Ngân hà.

Theo báo cáo mới, các nhà thiên văn học đã nghiên cứu xem liệu các ngôi sao "siêu vận tốc" có phải là những vật thể được người ngoài hành tinh cố ý phóng ra vũ trụ hay không, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy không có dấu hiệu can thiệp nhân tạo nào.

Còn Clement Vidal, một nhà triết học tại Đại học Brussels ở Bỉ, gần đây đã chỉ ra trong một bài báo rằng, hầu hết các ngôi sao không tồn tại đơn độc mà thuộc về "hệ sao đôi", có nghĩa là các nhà nghiên cứu có thể bỏ sót một nửa số ngôi sao vô hình có khả năng được gia tốc nhân tạo từ nền văn minh ngoài hành tinh.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
#Người ngoài hành tinh #ngôi sao #di chuyển #vũ trụ #vận tốc #thiên hà

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