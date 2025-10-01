Hà Nội

Người nghèo, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026?

Đây là một phần trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dự kiến trình Quốc hội tháng 10.

Thúy Nga

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay, dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ tập trung giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để phát triển lĩnh vực y tế.

Thứ nhất, nhóm nội dung về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

hd-3.jpg
Phường Hà Đông Hà Nội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, với chi phí ước khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.

Đồng thời, thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

lao-mat-1.jpg
Thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi

Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Lý giải thêm về chính sách này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết mục tiêu không phải là "miễn phí tuyệt đối" mà là giảm tối đa phần chi phí người dân phải đồng chi trả, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), qua đó giảm tỷ lệ tử vong do phát hiện bệnh muộn. "Chính sách hướng tới một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau", bà Lan nói.

Theo định hướng này, Nhà nước và Quỹ BHYT sẽ chi trả các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu, trước hết áp dụng cho nhóm chính sách, người yếu thế. Với dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản thì người bệnh vẫn phải chi trả một phần để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí.

Một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu tại cấp khám chữa bệnh ban đầu cũng sẽ được ngân sách và Quỹ BHYT chi trả.

Sống Khỏe

Hà Nội hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người cao tuổi được tổ chức nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, nâng cao chất lượng dân số.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10) Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phát động cả thành phố chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi

Sống Khỏe

70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024.

Ngày 27/9/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025 với chủ đề: “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định “Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo ‘Mắt sáng cho người cao tuổi’ giai đoạn 2025 - 2028 cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ cao niên”.

Sống Khỏe

Hà Nội đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ

Hà Nội hướng tới nâng cao nhận thức, cải thiện dịch vụ y tế và xây dựng chính sách hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi trong giai đoạn 2026-2030.

Ngày 15/9, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch 4842/KH-SYT triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 nhằm thích ứng với già hoá dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số

