Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần khoe loạt ảnh táo bạo, visual nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần khoe loạt ảnh táo bạo, visual nóng bỏng

Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần mới đây gây bão mạng khi tung bộ ảnh diện trang phục hồng gợi cảm, tạo dáng bên bờ sông cùng chú ngựa trắng.

Thiên Anh
Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần (tên thật Trần Khởi Minh, sinh năm 1997, đến từ TP.HCM) là người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Cô còn được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi "Đại sứ hoàn mỹ 2023" và may mắn lọt vào top 10 chung cuộc
Mới đây, Mỹm Trần gây bão mạng xã hội khi tung bộ ảnh diện trang phục hồng gợi cảm, tạo dáng bên bờ sông cùng chú ngựa trắng. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ nhờ visual nóng bỏng, phong thái tự tin và vẻ đẹp đầy cuốn hút của cô.
Trong loạt ảnh, Mỹm Trần xuất hiện với mái tóc nâu ánh đồng buộc cao, uốn gợn sóng, kiểu tóc giúp tôn đường nét gương mặt và làm nổi bật vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính.
Phong thái của người đẹp chuyển giới trong hình ảnh vô cùng tự tin: ánh mắt quyến rũ, nụ cười nhẹ cùng dáng pose chuyên nghiệp tạo cảm giác như một khung hình tạp chí thời trang.
Bộ trang phục hồng cắt xẻ táo bạo giúp Mỹm Trần khoe trọn lợi thế hình thể.
Tổng thể bộ ảnh mang vibe ngọt ngào nhưng gợi cảm, táo bạo nhưng không phô phang, cho thấy tư duy thẩm mỹ chỉn chu của người đẹp chuyển giới.
Thời gian gần đây, Mỹm Trần là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm nhờ phong cách thời trang biến hóa, từ gợi cảm, cá tính đến kiêu sa sang trọng.
Cô nàng tích cực xây dựng hình ảnh người phụ nữ chuyển giới hiện đại, độc lập và tự tin. Bên cạnh đó, Mỹm Trần tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, chụp ảnh thời trang, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu làm đẹp và thời trang.
Bên cạnh công việc, Mỹm Trần luôn truyền cảm hứng về sự nỗ lực, dám sống thật và theo đuổi ước mơ của cộng đồng LGBT+.
Sự tự tin và kiên định của Mỹm Trần khiến nhiều người hâm mộ yêu mến và đồng hành lâu dài.
Thiên Anh
#Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần #Ảnh nóng bỏng #Trang phục gợi cảm #Chụp ảnh nghệ thuật #Phong cách quyến rũ #Mỹm Trần

