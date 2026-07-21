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Sức khoẻ 360

Người đàn ông được cứu sống ngoạn mục sau hôn mê vì ngộ độc methanol

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống thành công một bệnh nhân 64 tuổi bị ngộ độc methanol mức độ rất nặng.

Thúy Nga

Theo người nhà, trước đó ông H.C.T. (64 tuổi, Hà Nội) có uống rượu nhưng không nói với gia đình, sau đó trở về phòng nghỉ.

Hơn một ngày sau, thấy ông không ra ăn uống, gia đình vào kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã rơi vào trạng thái mê man, gọi hỏi không đáp ứng nên lập tức đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

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Bệnh nhân được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, điểm hôn mê Glasgow chỉ còn 10 điểm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng với pH máu chỉ còn 6,8 - mức đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh nhân đồng thời bị suy đa tạng, suy thận và tăng rất cao men cơ. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp ngộ độc methanol cấp tính mức độ nặng.

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, ngay khi nghi ngờ ngộ độc methanol, ê-kíp điều trị đã lập tức triển khai hồi sức tích cực và chỉ định lọc máu cấp cứu nhằm nhanh chóng loại bỏ độc chất khỏi cơ thể.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ methanol trong máu bệnh nhân vượt quá 100 mg/dL, trong khi ngưỡng bình thường dưới 20 mg/dL và từ 40 mg/dL đã có thể gây ngộ độc nặng.

Sau hai ngày được lọc máu tích cực, tình trạng toan chuyển hóa của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 5, người bệnh tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và đủ điều kiện xuất viện. Đáng chú ý, bệnh nhân không ghi nhận di chứng thần kinh hay tổn thương thị lực.

ThS.BS Lê Sơn Việt cho biết, methanol là cồn công nghiệp, hoàn toàn khác với ethanol có trong đồ uống có cồn thông thường. Khi đi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành axit formic - chất có độc tính rất cao đối với hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh thị giác.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị giảm thị lực, mất thị lực hoặc mù vĩnh viễn, đồng thời đối mặt với nguy cơ tổn thương não, suy đa tạng, co giật và tử vong.

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Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không uống rượu không rõ xuất xứ, rượu tự pha chế hoặc các sản phẩm có nguy cơ chứa methanol.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi nhiều, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhìn mờ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, nhìn mờ hoặc các rối loạn thị giác là dấu hiệu cảnh báo điển hình của ngộ độc methanol, khác với tình trạng say rượu thông thường. Việc chậm trễ điều trị có thể khiến người bệnh mất cơ hội bảo tồn thị lực, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương não, suy đa tạng và tử vong.

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#Ngộ độc methanol cấp tính và biến chứng #Dấu hiệu nhận biết ngộ độc methanol #Điều trị và hồi phục sau ngộ độc methanol #Nguy cơ mất thị lực do độc tố #Khuyến cáo sử dụng rượu an toàn và phòng tránh

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