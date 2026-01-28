Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông bế con nhỏ suýt gặp nguy vì cố leo lên tàu đang chạy

Một hành khách và con nhỏ của anh ta đã được lực lượng Bảo vệ Đường sắt (RPF) giải cứu tại ga xe lửa Prayag vào Chủ nhật, theo một tuyên bố cho biết.

Trường Hân dịch

Vụ việc xảy ra khi tàu số 15018 (Tàu tốc hành Kashi), sau khi dừng theo lịch trình, bắt đầu khởi hành, và hành khách cố gắng lên tàu đang chạy trong khi bế theo đứa trẻ. Trong lúc cố gắng, người này bị trượt chân và ngã xuống khe hở giữa tàu và sân ga, theo Pubic TV.

Video: @AlokPandeyUP72 / X

Các nhân viên trực ca đã nhanh chóng hành động và đưa cả hành khách lẫn trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn. Nhờ phản ứng kịp thời và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ RPF, một tai nạn nghiêm trọng đã được ngăn chặn. Hành khách sau đó đã lên tàu an toàn và tiếp tục hành trình của mình, thông báo cho biết thêm.

Các quan chức đường sắt cấp cao đánh giá cao hành động nhanh chóng và tận tâm của nhân viên đường sắt. Đường sắt miền Bắc một lần nữa kêu gọi hành khách không lên hoặc xuống tàu đang di chuyển và chờ tàu dừng hẳn để đảm bảo an toàn cho chính mình.

#tàu hỏa #nguy hiểm #ga Prayag #bảo vệ đường sắt #tai nạn #đội cứu hộ

Bài liên quan

Video

Xe hơi đột ngột lùi tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ tàu

Trong lúc nhiều phương tiện đang dừng chờ tàu hỏa, ô tô bất ngờ lùi mạnh rồi ủi một loạt xe máy phía sau. 

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 9/1 tại Phủ Lý, Ninh Bình, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người hoảng loạn. Trong lúc các phương tiện đang dừng chờ tàu hỏa chạy qua, một xe ô tô con bất ngờ lùi mạnh và va chạm liên tiếp với nhiều xe máy đang dừng phía sau.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook
Xem chi tiết

Video

Bất chấp tàu đang đến, xe chở rác vẫn cố vượt qua dù rào chắn đã hạ

Xe chở rác cố ý vượt qua đường ray, mắc vào thanh chắn khiến cho tàu hỏa sau đó bị thanh chắn đâm vỡ cửa kính.

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị xác minh, xử lý nghiêm lái xe tải chở rác biển số 18N-87xx về hành vi không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và đâm hỏng cần chắn tự động đang hạ để chuẩn bị đón đoàn tàu khách SE8 qua đường ngang tại Km 77+525 tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. Sau khi đâm hỏng cần chắn, lái xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường, theo Cục CSGT - Bộ Công an.

Video: Hóng Đường Phố / Facebook
Xem chi tiết

Video

Nhân viên nhà ga 'nhanh như chớp' cứu sống hành khách suýt bị tàu cuốn đi

Nhân viên bảo vệ nhà ga xe lửa Ấn Độ cứu sống hành khách khỏi cái chết khi người này không kịp lên tàu và suýt bị cuốn xuống đường ray.

Clip trích xuất từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông đang cố gắng lên tàu lúc tàu chuẩn bị khởi hành tại bang Karnataka, Ấn Độ thì bất ngờ mất thăng bằng. Khi đoàn tàu tăng tốc, người này bám vào tay vịn nhưng bị kéo lê dọc theo sân ga, ở vị trí rất gần khoảng cách nguy hiểm giữa toa tàu và mặt bê tông.

Video: Mulugeta Zeleke Orgino / Facebook
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới