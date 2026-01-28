Người đàn ông bế con nhỏ suýt gặp nguy vì cố leo lên tàu đang chạy

Một hành khách và con nhỏ của anh ta đã được lực lượng Bảo vệ Đường sắt (RPF) giải cứu tại ga xe lửa Prayag vào Chủ nhật, theo một tuyên bố cho biết.

Vụ việc xảy ra khi tàu số 15018 (Tàu tốc hành Kashi), sau khi dừng theo lịch trình, bắt đầu khởi hành, và hành khách cố gắng lên tàu đang chạy trong khi bế theo đứa trẻ. Trong lúc cố gắng, người này bị trượt chân và ngã xuống khe hở giữa tàu và sân ga, theo Pubic TV.

Video: @AlokPandeyUP72 / X

Các nhân viên trực ca đã nhanh chóng hành động và đưa cả hành khách lẫn trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn. Nhờ phản ứng kịp thời và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ RPF, một tai nạn nghiêm trọng đã được ngăn chặn. Hành khách sau đó đã lên tàu an toàn và tiếp tục hành trình của mình, thông báo cho biết thêm.

Các quan chức đường sắt cấp cao đánh giá cao hành động nhanh chóng và tận tâm của nhân viên đường sắt. Đường sắt miền Bắc một lần nữa kêu gọi hành khách không lên hoặc xuống tàu đang di chuyển và chờ tàu dừng hẳn để đảm bảo an toàn cho chính mình.