Sống Khỏe

Người đàn ông 58 tuổi áp xe gan vì nuốt phải xương cá

Trong ăn uống cần đặc biệt lưu ý, tránh để xương lọt vào đường tiêu hóa, vì có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Thúy Nga

Bệnh viện Thống Nhất vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp áp xe gan hiếm gặp do dị vật đường tiêu hóa gây ra. Người bệnh là ông N.T.H (58 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng một tháng trước khi vào viện, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2–3 lần/ngày và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện.

Khi vào Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân được ghi nhận có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.

ap-xe-gan-3.jpg
Hình ảnh mảnh xương nhỏ xuyên qua thành đại tràng tại góc gan, găm vào nhu mô gan hạ phân thùy V - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh (CT scan) cho thấy một mảnh xương nhỏ xuyên qua thành đại tràng tại góc gan, găm vào nhu mô gan hạ phân thùy V, tạo ổ áp xe kích thước 56x36mm, kèm viêm dày thành đại tràng vùng góc gan. Đây là nguyên nhân chính gây ra ổ nhiễm trùng nguy hiểm.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành phẫu thuật nội soi, lấy dị vật và xử lý ổ áp xe thành công. BS.CK1 Nguyễn Anh Tùng, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức cho biết sau phẫu thuật, bệnh nhân đáp ứng với điều trị, tình trạng dần ổn định và được chuyển sang Khoa Ngoại Tiêu hóa để tiếp tục điều trị.

BS.CK1 Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa thông tin thêm: Các triệu chứng nhiễm trùng của bệnh nhân hiện đã cải thiện rõ, chức năng gan – thận dần ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.

apxegan-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo trong ăn uống cần đặc biệt lưu ý, tránh để xương – nhất là xương cá – lọt vào đường tiêu hóa, vì có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bên cạnh đó, khi có triệu chứng đau bụng kéo dài, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám sớm, không nên tự ý dùng thuốc tại nhà để tránh nhập viện muộn, khiến việc điều trị khó khăn và nguy cơ biến chứng tăng cao.

Một trong những sai lầm của nhiều người là áp dụng các cách chữa mẹo, tự ý xử lý tại nhà bằng biện pháp dân gian khi nuốt phải xương trước khi tìm đến các cơ sở y tế.

Các phương pháp như nuốt cơm, nuốt một số loại quả, vỏ, lá… rất rủi ro, càng làm xương đâm sâu vào thực quản, gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nuốt trôi xuống đường tiêu hóa dưới cũng có thể đâm vào dạ dày, ruột gây thủng, nguy hiểm tới tính mạng.

Vì vậy, khi thấy có dấu hiệu bị hóc xương, cần ngay lập tức ngưng nuốt. Cần cố gắng nôn ọe ra càng sớm càng tốt. Khi đã bị hóc, không nên ăn bất cứ thứ gì nhằm đẩy xương xuống mà nhanh chóng đến bệnh viện để giải quyết.

#đau bụng kéo dài #áp xe gan do dị vật #xương cá đâm thủng đại tràng #chẩn đoán hình ảnh CT scan #biến chứng hóc xương #nguy hiểm của xương đâm vào gan

Sống Khỏe

Xương cá dài 4,5 cm cắm sâu vào hạ họng người đàn ông 60 tuổi

Với những dị vật cắm sâu, các bác sĩ phải giải phóng trước phần đầu xương “ăn” sâu vào thành họng, sau đó mới rút theo hướng trước – sau để hạn chế tổn thương.

Ngày 8/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật là mảnh xương cá dài 4,5 cm, cắm sâu vào hạ họng của một người đàn ông.

Bệnh nhân N.V.P (60 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau họng, nuốt rất đau sau bữa ăn cá. Ông cho biết, trong lúc vừa ăn vừa nghe điện thoại, ông bất ngờ bị hóc xương cá.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Suýt thủng thực quản vì hóc xương cá ba sa, cách xử trí tránh nguy hiểm

Hóc dị vật ở trẻ rất nguy hiểm, không nên hoảng loạn, tìm cách lấy dị vật vì có thể đẩy vào sâu hơn... gây nguy hiểm cho trẻ.

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin, khoa vừa nội soi lấy thành công dị vật xương cá kích thước 23x23mm, cứu nam bệnh nhi N.T.N. sinh năm 2020, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Anh Minh Hải, ba bệnh nhi cho biết cháu N. được cho ăn cơm với cá ba sa. Dù gia đình đã lọc xương cá tuy nhiên vẫn còn sót lại mảnh xương vây, không may bị cháu N. nuốt phải.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Thủng dạ dày do... hóc xương cá

Khi dị vật đâm thủng thành dạ dày, dịch tiêu hóa có thể tràn vào khoang bụng, gây viêm phúc mạc nghiêm trọng. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm, thậm chí nguy cơ tử vong cao.

Mới đây, Bệnh viện Đồng Nai 2 đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp hóc dị vật (nghi là xương cá) nghiêm trọng dẫn đến thủng dạ dày.

Bệnh nhân Đ.V.G 1983, (Kiên Giang) nghi ngờ bị hóc xương cá cách đây khoảng hai tuần nhưng chủ quan không đi khám ngay. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, mệt mỏi nên đã được người nhà đưa đi khám.

Xem chi tiết

