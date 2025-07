Người đàn ông 44 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh

Ngày 24/7, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã can thiệp cấp cứu thành công cho một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh – một trong những thể bệnh dễ bị bỏ sót nhưng tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Ths.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân Lê Như.Đ (44 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long) đến khám bệnh với các triệu chứng đau ngực trái, đau tức trước tim kèm khó thở từng cơn kéo dài 15-20 phút, khởi phát cách vào viện khoảng 1 tuần. Đến sáng cùng ngày bệnh nhân có cơn đau tương tự trong thời gian 30 phút thì đến khám tại khu khám bệnh yêu cầu.

Sau khi hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng, xác định đây là tình trạng đau ngực trái do hội chứng mạch vành cấp, các bác sĩ đã cho người bệnh vào nhập viện vào khoa Tim mạch luôn để làm quy trình chẩn đoán.

Tại đây, bệnh nhân đã được làm các cận lâm sàng cần thiết và bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh – một thể bệnh diễn tiến thầm lặng, không có dấu hiệu ST chênh lên rõ ràng trên điện tâm đồ, rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc đau ngực không do tim.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ hội chứng vành cấp và chỉ định chụp động mạch vành qua da cấp cứu. Kết quả cho thấy: Động mạch vành phải (RCA) đoạn 2-3 hẹp tới 99%. RCA đoạn 1 hẹp 60%. Đây là tình trạng tắc hẹp mạch vành nguy kịch, có thể dẫn đến hoại tử cơ tim lan rộng và đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp tái thông mạch máu kịp thời.

ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, cùng ê kíp đã nhanh chóng tiến hành can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kíp can thiệp do ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, cùng ê kíp đã nhanh chóng tiến hành can thiệp đặt stent mạch vành, tái thông đoạn mạch bị hẹp. Ca can thiệp diễn ra thành công, giúp khôi phục dòng máu nuôi cơ tim, ngăn chặn nguy cơ nhồi máu lan rộng và biến chứng nguy hiểm.

Sau 1 ngày can thiệp, bệnh nhân phục hồi ổn định, không còn đau ngực, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 3 ngày điều trị nội trú và tiếp tục điều trị ngoại trú, thay đổi lối sống, tuân thủ thuốc lâu dài.

Bệnh nhân phục hồi ổn định, không còn đau ngực, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường sau 1 ngày can thiệp.

ThS.BS Đinh Danh Trình cho biết, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh (NSTEMI) là tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim nghiêm trọng do tắc nghẽn một phần hoặc không hoàn toàn động mạch vành, khiến một vùng cơ tim bị tổn thương.

Tuy nhiên, trên điện tâm đồ không xuất hiện đoạn ST chênh lên, do đó dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Đặc biệt ở người trẻ, người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.