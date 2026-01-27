Người dân Bắc Ninh phát hiện hòm súng đạn khi đi tập thể dục về

Sau khi đi tập thể dục về nhà, một người dân ở Bắc Ninh phát hiện có một hòm đựng đồ, bên trong có chứa nhiều súng, lựu đạn, kíp nổ và đạn các loại.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Tiến (sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Nhẫm Chợ, phường Vân Hà), sau khi đi tập thể dục về nhà thì phát hiện có một hòm đựng đồ, bên trong có chứa nhiều súng, lựu đạn, kíp nổ và đạn các loại… Bà Tiến đã tự giác gọi điện thoại trình báo với Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường để thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường tiếp nhận số vũ khí, vật liệu nổ.

Ngay sau đó, Công an phường Vân Hà phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường, tiến hành làm việc và lập biên bản thu hồi, tiếp nhận 328 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: 1 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 80 hạt nổ, 12 kíp nổ, 10 kim hỏa kích nổ, 2 nụ xòe, 165 viên đạn quân dụng, 10 viên đạn thể thao, 46 viên đạn nổ.

Hành động tự nguyện giao nộp vũ khí của bà Phạm Thị Tiến là việc làm đúng pháp luật, thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn phường cũng như ngoài xã hội.

Thời gian tới, Công an phường Vân Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời kêu gọi mỗi người dân chủ động mang các loại vũ khí còn sót lại hoặc phát hiện tới cơ quan công an nơi gần nhất để thu hồi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi nghi vấn tàng trữ, mua bán vũ khí (đặc biệt là qua không gian mạng và dịch vụ bưu chính), hãy kịp thời báo tin cho cơ quan công an qua số điện thoại đường dây nóng.

