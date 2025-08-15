Hà Nội

Đời sống

Ngừa thai thông minh với các phương pháp y khoa hiện đại

Các biện pháp tránh thai hiện đại không chỉ giúp ngừa thai hiệu quả mà còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Trương Hiền

Tránh thai không chỉ giúp chủ động kế hoạch sinh con mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và ổn định tâm lý cho các cặp đôi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về các biện pháp tránh thai hiện đại, dẫn đến lựa chọn sai hoặc áp dụng chưa đúng cách.

z6899389641484-2b1656360783b17b3a15778b7a6bdb88.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Bao cao su

Bao cao su là phương pháp phổ biến và dễ sử dụng nhất. Ngoài khả năng ngăn tinh trùng gặp trứng, bao cao su còn giúp phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, giang mai, lậu... Hiệu quả tránh thai đạt khoảng 85–98% nếu dùng đúng cách. Lưu ý, cần chọn loại bao đúng kích cỡ, kiểm tra hạn sử dụng và tránh tái sử dụng.

Thuốc tránh thai hàng ngày

Thuốc tránh thai hàng ngày chứa estrogen và progestin (hoặc chỉ progestin) giúp ức chế rụng trứng và làm đặc chất nhầy cổ tử cung. Hiệu quả đạt trên 99% khi uống đều đặn cùng giờ mỗi ngày. Ngoài ngừa thai, thuốc còn giúp điều hòa chu kỳ kinh, giảm đau bụng kinh, cải thiện mụn trứng cá. Tuy nhiên, cần tham khảo bác sĩ nếu có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc đang cho con bú.

Thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa liều hormone cao, được sử dụng trong vòng 72–120 giờ sau quan hệ không bảo vệ. Đây là giải pháp “chữa cháy” chứ không phải biện pháp dùng thường xuyên, vì có thể gây rối loạn kinh nguyệt hoặc giảm hiệu quả nếu dùng lặp lại nhiều lần.

Đặt vòng tránh thai

Vòng tránh thai (dụng cụ tử cung) là thiết bị nhỏ đặt vào tử cung để ngăn tinh trùng gặp trứng. Hiệu quả tránh thai trên 99% và duy trì từ 3–10 năm tùy loại. Phù hợp cho phụ nữ đã sinh con và muốn tránh thai dài hạn. Tuy nhiên, cần đặt và tháo vòng tại cơ sở y tế để đảm bảo an toàn.

Que cấy tránh thai

Que cấy tránh thai chứa hormone progestin, được cấy dưới da tay, giúp ngừa thai từ 3–5 năm. Phương pháp này phù hợp với phụ nữ bận rộn, không muốn lo lắng việc uống thuốc hay thay vòng. Tác dụng phụ có thể gồm rối loạn kinh nguyệt hoặc tăng cân nhẹ.

Tiêm thuốc tránh thai

Tiêm hormone progestin giúp ức chế rụng trứng và duy trì tác dụng trong 12 tuần. Đây là lựa chọn cho phụ nữ muốn tránh thai trung hạn mà không cần uống thuốc hàng ngày. Cần tiêm đúng lịch để duy trì hiệu quả.

Miếng dán tránh thai

Miếng dán chứa hormone estrogen và progestin, được dán lên da (mông, bụng, vai, lưng trên) và thay mỗi tuần. Hormone thấm qua da vào máu, giúp ức chế rụng trứng. Hiệu quả đạt trên 99% nếu sử dụng đúng hướng dẫn. Thích hợp cho phụ nữ không muốn uống thuốc hàng ngày nhưng vẫn cần kiểm soát lịch thay dán.

Vòng âm đạo chứa hormone

Vòng âm đạo mềm, dẻo, được đặt trong âm đạo, giải phóng hormone estrogen và progestin liên tục trong 3 tuần, sau đó tháo ra 1 tuần để có kinh nguyệt. Phương pháp này hiệu quả trên 99%, kín đáo, dễ sử dụng, và không ảnh hưởng đến quan hệ tình dục.

Lời khuyên:

Chọn biện pháp phù hợp dựa trên tình trạng sức khỏe, nhu cầu và lời khuyên của bác sĩ.

Dùng đúng cách để đạt hiệu quả tối đa.

Đừng bỏ qua yếu tố bảo vệ khỏi bệnh lây truyền qua đường tình dục – điều mà chỉ bao cao su mới đảm bảo được.

Kiến thức cần biết

Thời điểm nào phù hợp để đặt vòng tránh thai?

Đặt vòng tránh thai là phương pháp được nhiều chị em ưu tiên nhờ tính đơn giản, an toàn và hiệu quả cao trong việc ngừa thai. Tuy nhiên, ít người biết thời điểm phù hợp để đặt vòng tránh thai là khi nào?

Vòng tránh thai là dụng cụ nhỏ hình chữ T được đặt vào lòng tử cung của người phụ nữ để tránh thai tạm thời. Hiện nay có 2 loại vòng phổ biến và được sử dụng rộng rãi là:
Kiến thức cần biết

Que tránh thai đi lạc vào cơ cánh tay có thể gây liệt

Mặc dù có một số rủi ro hiếm gặp, nhưng que cấy tránh thai vẫn là một trong những biện pháp ngừa thai hiệu quả nhất hiện nay, với tỷ lệ tránh thai gần 100%.

Ngày 18/3, khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp hiếm gặp: Que cấy tránh thai di chuyển sâu vào cơ cánh tay.
Đời sống

Tính ngày rụng trứng để thụ thai, tránh thai có đảm bảo?

Ưu điểm các cách tránh thai theo vòng kinh phụ nữ là tiết kiệm chi phí, áp dụng lâu dài, không ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã phân tích một cách khoa học việc tính ngày rụng trứng để thụ thai và tránh thai cho chị em biết để áp dụng cho đúng.

Chu kỳ kinh nguyệt và sinh lý thụ tinh

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Với lối sống khoa học, tinh thần lạc quan và sự kết nối xã hội tích cực, người về hưu hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui khỏe mỗi ngày.

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Sinh con không còn là điều hiển nhiên với giới trẻ. Áp lực kinh tế và thay đổi lối sống khiến nhiều người cân nhắc hoặc từ chối làm cha mẹ.

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Nhiều cha mẹ muốn con theo nghề mình để nối nghiệp và tận dụng lợi thế. Nhưng con có thật sự phù hợp hay chỉ đang sống theo mong muốn của người lớn?