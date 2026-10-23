Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ngọc y khâu bằng vàng: Áo liệm cực xa hoa của giới quý tộc Trung Hoa cổ

Người xưa tin rằng cái chết không phải dấu chấm hết, một bộ áo ghép từ hàng nghìn mảnh ngọc có thể bảo vệ thân xác vĩnh viễn.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, hiếm có hiện vật mai táng nào thể hiện rõ khát vọng bất tử, quyền lực và sự xa hoa của giới quý tộc như ngọc y khâu bằng vàng. Đây là loại áo liệm đặc biệt, được chế tác từ hàng nghìn miếng ngọc nhỏ nối với nhau bằng sợi vàng, dành riêng cho những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là hoàng tộc thời nhà Hán.

Ngọc y, hay ngọc liễm y, xuất hiện trong giới quý tộc Trung Hoa từ thời Chiến Quốc và phát triển mạnh dưới triều Hán (206 TCN – 220). Người Trung Hoa cổ đại coi ngọc là vật liệu tinh khiết, tượng trưng cho phẩm chất cao quý và có khả năng bảo vệ thi thể khỏi sự phân hủy. Quan niệm này gắn với niềm tin về sự sống sau cái chết và mong muốn duy trì sự tồn tại của con người ở thế giới bên kia. Theo thời gian, ngọc y trở thành biểu tượng địa vị, thể hiện quyền lực và đặc quyền của người được chôn cất.

Nguyên liệu chế tác chủ yếu là những phiến ngọc mỏng, thường có hình chữ nhật, vuông hoặc đa giác. Các nghệ nhân phải mài, cắt, khoan lỗ trên từng miếng ngọc rồi kết nối chúng bằng dây vàng, bạc hoặc đồng tùy theo địa vị của người quá cố. Những bộ ngọc y dành cho hoàng đế và một số thành viên hoàng tộc có thể sử dụng hàng nghìn mảnh ngọc, được sắp xếp tỉ mỉ theo hình dáng cơ thể, bao gồm phần thân, tay, chân, bàn tay và bàn chân. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật thủ công tinh xảo, thời gian dài và nguồn lực kinh tế khổng lồ.

Bộ ngọc y khâu bằng vàng thời Tây Hán, được chế tác từ hàng nghìn mảnh ngọc. Ảnh: Wikimedia Commons – Gary Todd

Một trong những phát hiện khảo cổ nổi tiếng nhất liên quan đến loại áo liệm này diễn ra năm 1968, tại khu lăng mộ ở Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc. Các nhà khảo cổ khai quật được mộ của Lưu Thắng, vua nước Trung Sơn thời Tây Hán, cùng mộ của phu nhân Đậu Oản. Cả hai đều có ngọc y được chế tác công phu, cung cấp bằng chứng xác thực về một phong tục mai táng từng được ghi chép trong thư tịch cổ. Bộ ngọc y của Lưu Thắng dài khoảng 1,88 m, gồm 2.498 miếng ngọc nối bằng sợi vàng, cho thấy trình độ thủ công đáng kinh ngạc của người xưa.

Điều khiến ngọc y trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài lấp lánh. Những bộ áo này còn phản ánh trật tự xã hội nghiêm ngặt dưới triều Hán. Chất liệu dùng để nối các miếng ngọc có thể khác nhau tùy theo thân phận người chết: vàng dành cho những nhân vật có địa vị cao nhất, trong khi bạc hoặc đồng được sử dụng ở những cấp bậc thấp hơn. Vì vậy, ngọc y vừa là vật phẩm mai táng, vừa giống như một dấu hiệu nhận diện quyền lực ngay cả khi chủ nhân đã qua đời.

Tuy nhiên, niềm tin rằng ngọc có thể bảo tồn thi thể không được khoa học hiện đại xác nhận. Nhiều ngôi mộ cổ đã bị xâm phạm, còn không ít bộ ngọc y được phát hiện trong tình trạng hư hỏng hoặc không còn nguyên vẹn. Những hiện vật còn lại ngày nay vì thế càng có giá trị, giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật chế tác, quan niệm về cái chết và đời sống tinh thần của người Trung Hoa hơn hai nghìn năm trước.

Ngọc y khâu bằng vàng là minh chứng cho một nghịch lý thú vị của lịch sử: con người có thể dành cả gia tài để tìm kiếm sự bất tử, nhưng thứ trường tồn lại không phải thân xác, mà là những dấu tích văn hóa họ để lại. Từ từng mảnh ngọc nhỏ bé đến những sợi vàng kết nối chúng, bộ áo liệm xa hoa ấy vẫn kể câu chuyện về khát vọng vượt qua giới hạn cuối cùng của đời người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Ngọc y Trung Hoa #Quyền lực triều Hán #Khảo cổ Trung Quốc #Vật liệu mai táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Chac Mool: Bức tượng Maya cổ đại khiến giới khảo cổ tranh cãi hơn một thế kỷ

Nằm ngửa, co chân, ngoảnh đầu sang bên và ôm chiếc đĩa trước bụng, Chac Mool là một trong những tượng đá kỳ lạ và bí ẩn nhất châu Mỹ cổ đại.

Những bức tượng Chac Mool thường khiến người xem ngạc nhiên bởi tư thế khác hẳn các tượng thần hay tượng vua quen thuộc. Nhân vật nằm tựa trên khuỷu tay, lưng hơi nhấc khỏi mặt đất, hai chân co lại, đầu quay sang một bên. Trên bụng là một chiếc khay hoặc đĩa đá, dường như đang chờ đón thứ gì đó được đặt lên.

Các tượng này được tìm thấy tại nhiều địa điểm thuộc Mesoamerica, khu vực bao gồm phần lớn Mexico và một số vùng Trung Mỹ ngày nay. Chúng đặc biệt gắn với thành phố Maya Chichén Itzá và trung tâm Toltec tại Tula, đồng thời xuất hiện ở những nơi như Tenochtitlan, thủ đô của người Mexica (Aztec) và Ihuatzio ở miền Tây Mexico. Sự phân bố rộng cho thấy hình tượng này gắn với những mạng lưới giao lưu văn hóa và nghi lễ giữa các cộng đồng cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Xác tàu đắm 4.500 năm tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể là cổ nhất thế giới

Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu dấu tích của một con tàu cổ ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có niên đại khoảng 4.500 năm. Nếu kết quả được xác nhận, đây sẽ là xác tàu đắm lâu đời nhất từng được tìm thấy.

Địa điểm này được nhà khảo cổ Hakan Öniz, thuộc Đại học Akdeniz (Thổ Nhĩ Kỳ), tìm thấy vào năm 2024 tại vùng nước nông ngoài khơi Kekova, phía tây thành phố Antalya.

anh-man-hinh-2026-10-16-luc-171446.png
Thợ lặn khảo sát khu vực tìm thấy dấu tích con tàu cổ dưới đáy biển ngoài khơi Kekova, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hakan Oniz
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hé lộ kỹ năng chế tác đồ gỗ của người Neanderthal

Những dấu tích hiếm hoi này cho thấy công nghệ thời Đồ đá giữa đa dạng hơn nhiều so với những gì hồ sơ khảo cổ bằng đá có thể phản ánh.

Gỗ thường phân hủy nhanh hơn đá, khiến các nhà khảo cổ khó tái dựng đầy đủ công nghệ của người tiền sử. Tại Abric Romaní, gần Barcelona, các lớp trầm tích chứa những dấu khuôn do khoáng chất bao quanh đồ vật gỗ tạo ra. Sau khi gỗ mục đi, các lớp khoáng chất vẫn lưu lại hình dạng và một phần dấu vết của vật thể ban đầu.

Nhóm nghiên cứu do Palmira Saladié, nhà nghiên cứu tại Viện Cổ nhân học và Tiến hóa xã hội Catalonia (IPHES-CERCA) dẫn đầu đã ghi nhận 597 mẫu gỗ trong 16 lớp khảo cổ, có niên đại khoảng 62.000 - 40.000 năm trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới