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Khổ qua giàu vitamin C, chất xơ, nấu canh nhồi thịt thanh vị thơm ngon

Khổ qua chứa ít năng lượng, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật. Kết hợp với thịt nạc, nấm mèo và gia vị tạo nên món canh thơm ngon.

Thiên Đăng (Tổng hợp)

Giá trị dinh dưỡng của khổ qua

Khổ qua, còn gọi là mướp đắng, là loại quả thuộc họ bầu bí, phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Với vị đắng đặc trưng, loại quả này thường được dùng để nấu canh, xào trứng, nhồi thịt hoặc thái lát làm món ăn kèm. Ngoài hương vị riêng biệt, khổ qua còn cung cấp nhiều dưỡng chất đáng chú ý.

Khổ qua có hàm lượng năng lượng thấp, chứa vitamin C, chất xơ và một số khoáng chất. Loại quả này cũng có các hợp chất thực vật như catechin, axit gallic và axit chlorogenic, được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, thành phần cụ thể có thể thay đổi tùy giống khổ qua, độ chín và cách chế biến.

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Khổ qua chứa ít năng lượng, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật. Kết hợp với thịt nạc, nấm mèo và gia vị tạo nên món canh thơm ngon. Ảnh: @Meta AI.

Ít năng lượng, dễ kết hợp trong thực đơn

Khổ qua chứa nhiều nước, ít chất béo và có lượng carbohydrate tương đối thấp. Trong 100 g khổ qua sống cung cấp khoảng 21 kcal, 4 g carbohydrate và 2 g chất xơ.

Nhờ mật độ năng lượng thấp, khổ qua có thể góp phần tăng lượng rau quả trong khẩu phần mà không làm tăng đáng kể tổng năng lượng. Đây là lựa chọn phù hợp khi muốn đa dạng hóa bữa ăn, nhất là khi kết hợp với thịt nạc, cá, trứng hoặc đậu phụ.

Dù vậy, giá trị dinh dưỡng của món ăn phụ thuộc vào nguyên liệu đi kèm. Khổ qua xào nhiều dầu hoặc nhồi thịt có tỷ lệ mỡ cao sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn so với món khổ qua luộc hoặc canh khổ qua thanh đạm.

Vitamin C hỗ trợ hoạt động của cơ thể

Một ưu điểm nổi bật của khổ qua là hàm lượng vitamin C. Dưỡng chất này tham gia tổng hợp collagen, hỗ trợ quá trình lành vết thương, tăng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật và duy trì chức năng miễn dịch bình thường.

Vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Trong 100 g khổ qua sống có thể cung cấp khoảng 93 mg vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C thực tế có thể thay đổi theo nguyên liệu và phương pháp chế biến. Vì vitamin này nhạy cảm với nhiệt, việc nấu khổ qua quá lâu có thể làm giảm hàm lượng còn lại. Nên chế biến khổ qua vừa chín và kết hợp khổ qua với các loại rau quả khác để đa dạng nguồn vitamin.

Chất xơ góp phần hỗ trợ tiêu hóa

Khổ qua cung cấp chất xơ, giúp bổ sung thành phần cần thiết cho hoạt động bình thường của đường ruột. Chế độ ăn đủ chất xơ, kết hợp uống đủ nước, có thể hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no, giúp xây dựng khẩu phần ăn cân đối hơn. Tuy nhiên, khổ qua không phải nguồn chất xơ duy nhất cần thiết. Người trưởng thành nên ăn đa dạng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Các hợp chất thực vật được quan tâm

Khổ qua chứa nhiều hợp chất sinh học, trong đó có catechin, axit gallic, axit chlorogenic và các hợp chất đặc trưng của cây thuộc họ bầu bí. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã khảo sát khả năng chống oxy hóa của những thành phần này.

Ngoài ra, khổ qua còn được nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose. Một số nghiên cứu ban đầu gợi ý rằng, chiết xuất khổ qua có thể tác động đến đường huyết, nhưng kết quả chưa đủ nhất quán để xác nhận hiệu quả điều trị tuyệt đối ở người.

Các bằng chứng hiện tại còn hạn chế và cần thêm những nghiên cứu có quy mô lớn, chất lượng cao. Ăn khổ qua như một loại rau trong bữa cơm không đồng nghĩa với việc có thể điều trị bệnh đái tháo đường hoặc thay thế thuốc theo chỉ định.

Lưu ý khi sử dụng khổ qua

Khổ qua có thể được dùng trong các món ăn thông thường, nhưng không nên tự ý sử dụng chiết xuất hoặc chế phẩm cô đặc từ khổ qua để điều trị bệnh. Người đang dùng thuốc hạ đường huyết cần trao đổi với nhân viên y tế trước khi sử dụng các chế phẩm từ khổ qua, do nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết.

Phụ nữ mang thai nên thận trọng với việc sử dụng khổ qua với mục đích chữa bệnh hoặc dùng lượng lớn dưới dạng chế phẩm.

Khi mua, nên chọn quả khổ qua tươi, chắc, không dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Rửa sạch dưới vòi nước trước khi cắt và chế biến. Để món ăn cân đối, nên phối hợp khổ qua với nguồn protein vừa đủ, hạn chế lượng muối và dầu mỡ.

Công thức canh khổ qua nhồi thịt

Canh khổ qua nhồi thịt là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt phổ biến trong dịp Tết ở miền Nam. Vị đắng dịu của quả hòa cùng phần nhân thịt mềm và nước dùng thanh tạo nên món canh dễ ăn khi dùng nóng với cơm.

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Món canh khổ qua nhồi thịt ăn kèm cơm nóng, rau luộc và món cá hấp. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 3–4 người:

4 quả khổ qua cỡ vừa.

350 g thịt heo xay nạc.

10 g nấm mèo khô.

20 g miến dong khô.

2 củ hành tím.

Hành lá, ngò rí, tiêu và nước mắm, hạt nêm.

Khoảng 1–1,2 lít nước dùng rau củ hoặc nước lọc.

Cách chế biến:

Rửa sạch khổ qua, rạch dọc nguyên quả hoặc cắt đôi quả, rồi lấy sạch hạt và phần ruột trắng. Ngâm nấm mèo và miến trong nước cho mềm, sau đó thái nhỏ.

Trộn thịt heo xay với nấm mèo, miến dong, hành tím băm, tiêu và một ít nước mắm, hạt nêm. Nhồi nhân thịt vào khổ qua, không nén quá chặt để nhân chín đều.

Đun sôi trước nước dùng, khi nước dùng sôi thì nhẹ nhàng thả khổ qua đã nhồi vào nồi. Khi nước sôi trở lại, hạ lửa và nấu liu riu khoảng 30-35 phút, tùy kích thước khổ qua, đến khi khổ qua mềm và phần nhân chín hoàn toàn.

Hớt bọt để nước canh trong, nêm gia vị hạt nêm lại cho vừa ăn. Thêm hành lá, ngò rí và một ít tiêu trước khi tắt bếp.

Có thể dùng món canh này kèm cơm nóng, rau luộc và món cá hấp để tạo thành bữa ăn đa dạng.

Khổ qua là nguyên liệu dễ tìm, có thể chế biến theo nhiều cách và cung cấp vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất thực vật. Khi sử dụng với khẩu phần hợp lý, kết hợp thực phẩm đa dạng và chế biến an toàn, loại quả này góp phần làm phong phú bữa cơm gia đình Việt.

Xem video: “Thế nào là dinh dưỡng cân bằng?”. Nguồn video: Bệnh viện ĐKQT Vinmec.
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