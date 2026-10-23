Giá đỗ ít năng lượng, giàu vitamin, xào với thịt bò bổ dưỡng

Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc, cung cấp vitamin C, chất xơ và một lượng protein thực vật. Kết hợp giá đỗ với thịt bò tạo nên món xào thơm ngon.

Giá đỗ được làm từ hạt đậu xanh nảy mầm, là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Loại rau này xuất hiện trong phở, bún, bánh xèo, gỏi và các món xào nhờ vị thanh nhẹ, độ giòn cùng khả năng kết hợp với nhiều thực phẩm.

Giá đỗ cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và một số khoáng chất như sắt, mangan, phốt pho. Hàm lượng dưỡng chất cụ thể phụ thuộc vào loại hạt, thời gian nảy mầm và phương pháp chế biến.

Ít năng lượng, phù hợp với thực đơn cân đối

Giá đỗ chứa nhiều nước nên có mật độ năng lượng thấp. Trong 100 g giá đỗ đậu xanh sống cung cấp khoảng 30 kcal, 3 g protein, gần 6 g carbohydrate và khoảng 1,8 g chất xơ.

Nhờ lượng năng lượng tương đối thấp, giá đỗ có thể giúp tăng khối lượng khẩu phần mà không làm tăng đáng kể tổng năng lượng nạp vào. Tuy nhiên, giá trị này có thể thay đổi khi chế biến cùng dầu ăn, thịt, nước sốt hoặc các nguyên liệu khác.

Giá đỗ không phải thực phẩm thay thế hoàn toàn cơm, thịt, cá hay các nguồn dinh dưỡng chính. Để bữa ăn cân bằng, nên phối hợp loại rau mầm này với thực phẩm giàu protein, tinh bột và các loại rau có màu sắc khác nhau.

Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc, cung cấp vitamin C, chất xơ và một lượng protein thực vật. Kết hợp giá đỗ với thịt bò tạo nên món xào giòn ngon. Ảnh: @Meta AI.

Vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch

Quá trình nảy mầm làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của hạt đậu. Giá đỗ có thể hình thành vitamin C trong quá trình này, trong khi hạt đậu xanh khô ban đầu chứa rất ít vitamin C.

Theo dữ liệu dinh dưỡng tham khảo, 100 g giá đỗ đậu xanh sống có thể cung cấp khoảng 13 mg vitamin C. Dưỡng chất này tham gia tổng hợp collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật.

Tuy nhiên, vitamin C nhạy cảm với nhiệt và có thể giảm trong quá trình nấu. Vì vậy, nên chế biến giá đỗ trong thời gian phù hợp, tránh đun quá lâu. Việc nấu chín vẫn cần được ưu tiên để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa

Giá đỗ cung cấp chất xơ, góp phần duy trì hoạt động bình thường của đường ruột. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột, đặc biệt khi được kết hợp với việc uống đủ nước và ăn đa dạng rau củ.

Dù có lợi cho khẩu phần, giá đỗ không phải nguồn chất xơ duy nhất cần thiết. Người trưởng thành nên bổ sung thêm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại đậu và rau xanh để đáp ứng nhu cầu chất xơ hằng ngày.

Protein thực vật và khoáng chất

Giá đỗ chứa một lượng protein thực vật, nhưng không nên xem đây là nguồn đạm chính do hàm lượng protein trên mỗi khẩu phần tương đối thấp. Có thể kết hợp giá đỗ với thịt bò, trứng, cá hoặc đậu phụ để tăng lượng protein trong bữa ăn.

Ngoài ra, giá đỗ cung cấp folate, một vitamin nhóm B cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA và hình thành tế bào mới. Một số khoáng chất như sắt và mangan cũng góp phần vào hoạt động bình thường của cơ thể.

Các dưỡng chất này hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng tổng thể, nhưng không có nghĩa ăn giá đỗ có thể phòng ngừa hoặc chữa trị bệnh.

Lưu ý khi chọn và chế biến giá đỗ

Giá đỗ thường được trồng trong môi trường ẩm, điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu quy trình sản xuất và bảo quản không bảo đảm vệ sinh. Giá đỗ sống có thể nhiễm vi khuẩn như Salmonella, E. coli hoặc Listeria.

Vì vậy, nên chọn giá đỗ tươi, không nhớt, không có mùi lạ; bảo quản lạnh và sử dụng sớm. Rửa sạch kỹ trước khi chế biến nhưng cần lưu ý rằng rửa không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Nấu chín kỹ là biện pháp an toàn hơn, đặc biệt với phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Công thức giá đỗ xào thịt bò với hành tây

Món ăn này kết hợp vị ngọt của thịt bò, độ giòn của giá đỗ và vị thơm nhẹ của hành tây. Thời gian chế biến ngắn giúp hạn chế giá đỗ bị nhũn.

Món giá đỗ xào thịt bò với hành tây ăn kèm cơm nóng và cá kho. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 2 người:

200 g giá đỗ.

150 g thịt bò nạc.

Nửa củ hành tây.

2 tép tỏi.

1 thìa cà phê dầu ăn.

Một ít nước mắm, hạt nêm, tiêu và hành lá.

Cách chế biến:

Rửa sạch giá đỗ, để ráo. Thịt bò thái mỏng, hành tây thái múi cau và tỏi băm nhỏ.

Ướp thịt bò với một ít nước mắm và hạt nêm, tiêu và tỏi trong khoảng 10 phút.

Làm nóng chảo với dầu ăn, phi thơm tỏi rồi cho thịt bò vào đảo nhanh. Khi thịt gần chín, trút ra đĩa.

Cho hành tây vào chảo, đảo đến khi hành tây hơi mềm rồi thêm giá đỗ vào. Đảo đều và tiếp tục nấu đến khi giá đỗ gần chín tới.

Cho thịt bò gần chín trở lại chảo giá đỗ, hành tây đang xào, đảo đều đến khi thịt bò chín hoàn toàn. Nêm lại gia vị sao cho vừa ăn, thêm hành lá rồi tắt bếp.

Món ăn nên dùng nóng cùng cơm và một món kho. Có thể điều chỉnh lượng dầu, nước mắm, hạt nêm, theo nhu cầu dinh dưỡng, sở thích của gia đình.

Giá đỗ là nguyên liệu bình dân, dễ kết hợp và góp phần đa dạng hóa bữa ăn. Khi được lựa chọn, bảo quản và chế biến an toàn, loại rau mầm này có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn cân đối.