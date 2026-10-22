Bài học đắt giá từ vụ nam sinh đánh cô giáo

Luật sư Nguyễn Anh Thơm chỉ ra bài học đắt giá, không chỉ đối với nam sinh đánh cô giáo mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

L.H.V, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.

V bị cáo buộc dùng tay đánh cô giáo L.T.H, giáo viên dạy Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm tại lớp học lúc 10h10 ngày 19/10 khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải, tổn hại sức khỏe 12%.

Trước đó, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V cùng một số học sinh khác trong lớp bị cô giáo L.T.H yêu cầu đứng ở góc lớp.

Nam sinh đánh cô giáo ngay tại lớp học gây bức xúc dư luận.

Đi ngược lại truyền thống tôn sư trọng đạo

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh đánh giá, vụ việc nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có hành vi sử dụng vũ lực đánh cô giáo ngay trong lớp học gây bức xúc trong dư luận và gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường.

Đáng lo ngại hơn, bạo lực không chỉ xảy ra ngoài xã hội hay giữa học sinh với nhau mà còn có thể xảy ra ngay trong lớp học, giữa người học và người thầy – những người đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục, truyền đạt tri thức và dìu dắt các em trưởng thành. Đây không chỉ là vấn đề về ý thức, đạo đức của một học sinh mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, kỹ năng ứng xử và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay luôn coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo, đề cao lòng biết ơn đối với những người thầy đã truyền đạt tri thức, dạy dỗ đạo lý và góp phần hình thành nhân cách cho các thế hệ học trò. Ông cha ta từng dạy: “Không thầy đố mày làm nên.” Đó không chỉ là lời khẳng định vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đã tận tâm dạy dỗ mình.

Vì vậy, hành vi sử dụng vũ lực đối với giáo viên, nếu được xác định đúng như thông tin đã nêu, không chỉ xâm phạm sức khỏe của người bị hại mà còn đi ngược lại những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bất đồng với thầy cô không thể là lý do để học sinh sử dụng bạo lực. Nếu có mâu thuẫn hoặc cho rằng mình bị đối xử không công bằng, học sinh cần biết trao đổi, đối thoại, phản ánh với gia đình và nhà trường hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Bạo lực không thể giải quyết được mâu thuẫn mà chỉ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, gây tổn thương cho người khác và có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý mà chính người thực hiện hành vi phải gánh chịu.

Vụ việc này vì thế không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với một học sinh mà còn là bài học đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội về trách nhiệm giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật và truyền thống tôn sư trọng đạo cho thế hệ trẻ.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh

Không còn cơ hội cho nam sinh được đình chỉ vụ án

Đề cập đến hành vi của nam sinh V, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa những hiện tượng sử dụng bạo lực học đường giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin, nam sinh gây ra vụ án đang học lớp 12 (đang ở lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi). Về nguyên tắc, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo nhận định của luật sư, trên cơ sở xác định thương tích ban đầu của cô giáo từ 11% trở lên nên Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can L.H.V về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại điểm đ, Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Như vậy sẽ không còn cơ hội cho nam sinh được đình chỉ vụ án nếu cô giáo rút đơn yêu cầu khởi tố.

Bởi theo quy định, chỉ khi thương tích của cô giáo dưới 11% thì vụ án sẽ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự và trong trường hợp này, người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố ở bất cứ giai đoạn tố tụng thì vụ án sẽ được đình chỉ. Theo quan điểm của luật sư, nếu cô giáo bị thương tích dưới 11%, vụ án được khởi tố theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự thì rất có thể cô giáo sẽ tha thứ cho học sinh.

Căn cứ Luật tư pháp người chưa thành niên 2025, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật của Bộ luật Hình sự được áp dụng là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/5 mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, vụ việc này là bài học đắt giá đối với nam sinh L.H.V, đặc biệt khi em đang học lớp 12, ở giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông và đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.

Thế nhưng, một phút nóng giận, một hành vi thiếu kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, làm đảo lộn việc học tập, ảnh hưởng đến tương lai và khiến người thực hiện hành vi phải đối diện với trách nhiệm pháp lý.

Đây sẽ là một bài học không chỉ đối với cá nhân học sinh mà còn đối với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Bài học ấy nhắc nhở mỗi người rằng, dù có bất đồng với thầy cô hay bất kỳ ai, việc giải quyết mâu thuẫn phải dựa trên sự tôn trọng, đối thoại và tuân thủ pháp luật. Không ai có quyền sử dụng bạo lực để áp đặt ý chí hoặc giải quyết sự bất đồng của mình. Gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và ý thức trách nhiệm của học sinh.

Bên cạnh việc trang bị tri thức, cần giúp các em hiểu rằng mọi hành vi đều có thể dẫn đến hậu quả, và mỗi người phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Đối với những học sinh mắc sai lầm, việc xử lý cần nghiêm minh nhưng cũng phải tạo cơ hội để các em nhận thức được lỗi lầm, sửa chữa hành vi và trưởng thành hơn.

“Một phút nông nổi có thể khiến người trẻ phải trả giá bằng nhiều năm tháng của cuộc đời. Vì vậy, giáo dục lòng biết ơn, sự tôn trọng và khả năng làm chủ bản thân có ý nghĩa không kém việc trang bị kiến thức trong nhà trường”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

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