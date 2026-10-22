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Kho tri thức

Khám phá ngôi đền Khmer cổ ít được biết đến bên núi thiêng ở Lào

Bên một ngọn núi nổi lên giữa đồng bằng ven sông Mekong, một quần thể đền đá cổ vẫn lưu giữ dấu ấn đế chế Khmer và thế giới tâm linh Hindu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm tại tỉnh Champasak, miền Nam Lào, Vat Phou là một trong những di tích Khmer cổ đặc sắc nhất Đông Nam Á. Không đồ sộ như Angkor Wat ở Campuchia, quần thể này gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa kiến trúc đá, núi thiêng, nguồn nước và cảnh quan tự nhiên. Năm 2001, UNESCO ghi danh Vat Phou cùng các khu định cư cổ liên quan vào Danh sách Di sản Thế giới, công nhận giá trị nổi bật của cả một cảnh quan văn hóa hình thành qua nhiều thế kỷ.

Điểm đặc biệt của Vat Phou là cách người xưa quy hoạch không gian theo quan niệm vũ trụ của Hindu giáo. Quần thể nằm dưới chân núi Phou Kao, ngọn núi có hình dáng gợi liên tưởng đến biểu tượng linga gắn với thần Shiva. Từ khu vực ven sông Mekong đến sườn núi, đền tháp, đường cổ, hồ nước và các công trình nghi lễ được bố trí theo trục kéo dài khoảng 10 km. Với người Khmer cổ, đây không đơn thuần là nơi thờ tự, mà còn là cách thể hiện mối liên hệ thiêng liêng giữa con người, thần linh và thiên nhiên.

Con đường đá dẫn lên khu đền chính Vat Phou, phía sau là núi Phou Kao linh thiêng. Ảnh: Wikimedia Commons – Vat Phou

Lịch sử Vat Phou bắt đầu từ rất sớm, với những khu định cư cổ có niên đại từ khoảng thế kỷ V. Quần thể đền được phát triển qua nhiều giai đoạn, đặc biệt từ thế kỷ VII đến XII, khi văn hóa Khmer mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Các công trình hiện còn cho thấy sự chuyển biến của nghệ thuật kiến trúc từ thời kỳ tiền Angkor đến thời Angkor. Bên cạnh đền thờ, khu di sản còn bao gồm dấu tích hai đô thị cổ, hệ thống hồ chứa, kênh dẫn nước và những tuyến đường từng kết nối khu vực này với trung tâm quyền lực Khmer.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất là những bậc đá dẫn lên khu đền trên cao. Càng đi lên, du khách càng có thể quan sát rõ hơn những hàng cây cổ thụ, tàn tích kiến trúc và đồng bằng trải rộng phía dưới. Các khối đá phong hóa mang dấu vết thời gian, trong khi những phù điêu và chi tiết chạm khắc còn sót lại gợi nhớ một thời kỳ nghệ thuật phát triển rực rỡ. Không gian này cũng gắn với nguồn nước tự nhiên từ núi, yếu tố giữ vai trò quan trọng trong cả nghi lễ tôn giáo lẫn đời sống cư dân cổ.

Tàn tích đền đá và những chi tiết kiến trúc Khmer cổ tại Vat Phou. Ảnh: Wikimedia Commons – Vat Phou

Điều khiến Vat Phou khác biệt là di tích không hoàn toàn bị bỏ lại trong quá khứ. Sau khi Hindu giáo suy giảm ảnh hưởng, khu đền dần chuyển thành địa điểm thờ phụng Phật giáo Theravada và đến nay vẫn giữ vai trò tâm linh đối với cộng đồng địa phương. Lễ hội Vat Phou tổ chức hằng năm tiếp tục đưa người dân và du khách về đây, tạo nên sự kết nối giữa di sản khảo cổ với đời sống văn hóa đương đại.

Ngày nay, Vat Phou không chỉ là minh chứng cho dấu ấn của đế chế Khmer trên đất Lào, mà còn kể câu chuyện về cách các nền văn minh cổ xây dựng công trình hài hòa với cảnh quan. Những bậc đá, hồ nước và đền tháp còn lại giúp hậu thế hình dung một thế giới nơi kiến trúc, tín ngưỡng và thiên nhiên hòa quyện. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền dưới chân núi Phou Kao vẫn mang vẻ trầm mặc, như một cánh cửa dẫn về lịch sử lâu đời của Đông Nam Á.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Vat Phou #Di tích Khmer cổ #Kiến trúc đền đá #Văn hóa Hindu #Di sản UNESCO

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