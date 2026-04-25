Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Pakistan đàm phán với Mỹ?

Theo AP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/4 viết trên mạng X rằng ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”.

Nhà Trắng không trả lời câu hỏi liên quan đến chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi và liệu phái đoàn Mỹ cũng sẽ đến Pakistan hay không.

Trước đó, hai quan chức Pakistan giấu tên nói với hãng AP rằng ông Araghchi đang đến Pakistan cùng một phái đoàn của Chính phủ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên phải) gặp Thống chế Asim Munir (bên trái), Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 15/4/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP.

Pakistan đã nỗ lực đưa các quan chức Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán sau khi ông Trump tuần này tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đáp ứng đề nghị của Islamabad về việc có thêm thời gian để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao.

Tuy nhiên, tình hình ở eo biển Hormuz vẫn căng thẳng. Iran tiếp tục siết chặt giao thông qua eo biển, tấn công 3 tàu trong tuần này, trong khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội "loại bỏ" những chiếc tàu thuyền rải thủy lôi.

“Iran đang đứng trước một cơ hội quan trọng, cơ hội để đạt được thỏa thuận, một thỏa thuận khôn ngoan”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm 24/4. Ông cho biết thêm, tàu sân bay thứ hai của Mỹ sẽ tham gia vào hoạt động phong tỏa trong vài ngày tới.

