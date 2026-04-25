Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Pakistan đàm phán với Mỹ?

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào "các vấn đề song phương và diễn biến khu vực".

An An (Theo AP)

Theo AP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/4 viết trên mạng X rằng ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”.

Nhà Trắng không trả lời câu hỏi liên quan đến chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi và liệu phái đoàn Mỹ cũng sẽ đến Pakistan hay không.

Trước đó, hai quan chức Pakistan giấu tên nói với hãng AP rằng ông Araghchi đang đến Pakistan cùng một phái đoàn của Chính phủ.

apthongchepakistan.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên phải) gặp Thống chế Asim Munir (bên trái), Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 15/4/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP.

Pakistan đã nỗ lực đưa các quan chức Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán sau khi ông Trump tuần này tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đáp ứng đề nghị của Islamabad về việc có thêm thời gian để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao.

Tuy nhiên, tình hình ở eo biển Hormuz vẫn căng thẳng. Iran tiếp tục siết chặt giao thông qua eo biển, tấn công 3 tàu trong tuần này, trong khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội "loại bỏ" những chiếc tàu thuyền rải thủy lôi.

“Iran đang đứng trước một cơ hội quan trọng, cơ hội để đạt được thỏa thuận, một thỏa thuận khôn ngoan”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm 24/4. Ông cho biết thêm, tàu sân bay thứ hai của Mỹ sẽ tham gia vào hoạt động phong tỏa trong vài ngày tới.

#Ngoại trưởng Iran Araghchi đến Pakistan #đàm phán Mỹ Iran #xung đột Mỹ Iran #Pakistan #ngừng bắn Mỹ Iran #eo biển Hormuz

Khi nào eo biển Hormuz được mở lại?

Tình hình hỗn loạn trở nên nghiêm trọng hơn tại khu vực eo biển Hormuz khi Iran tấn công 3 tàu gần tuyến đường thủy quan trọng này.

Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố lực lượng nước này đã nổ súng vào 3 tàu đang rời cảng hôm 22/4 và bắt giữ 2 tàu, mô tả đây là hành động trả đũa việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và việc Washington bắt giữ 1 tàu liên quan đến Iran không dừng lại khi bị yêu cầu, theo AP.

Diễn biến tiếp theo khi Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần.

Theo Tổng thống Trump, Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng vào ngày 23/4, AP đưa tin.

Châu Âu chia rẽ vì cuộc xung đột ở Trung Đông?

Chính sách của EU đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg để xây dựng kế hoạch hành động đối phó với hàng loạt khủng hoảng, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cho đến bất ổn kinh tế khi chiến sự tại Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bối cảnh an ninh ngày càng xấu đi tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như tại Lebanon lại đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

